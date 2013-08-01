Осторожно - в Новополоцке новый вид мошенничества!

Ещё не так давно наш город шумел по поводу странной диагностики водопроводной воды, за которой следовало настоятельное предложение приобрести дорогостоящий фильтр для воды. Пережили новополчане и настырных продавцов кастрюль, постельного белья и т.д по сумасшедшим ценам. Однако, любители лёгкой наживы не расслабляются, а ищут новые способы сорвать куш за счёт доверчивых граждан. Ещё не так давно наш город шумел по поводу странной диагностики водопроводной воды, за которой следовало настоятельное предложение приобрести дорогостоящий фильтр для воды. Пережили новополчане и настырных продавцов кастрюль, постельного белья и т.д по сумасшедшим ценам. Однако, любители лёгкой наживы не расслабляются, а ищут новые способы сорвать куш за счёт доверчивых граждан.





Новая уловка подоспела тут как тут. В Новополоцке появились оконщики, предлагающие проверить окна вашего жилища. Эта волна прокатилась уже по всей Республике. В различных населенных пунктах Беларуси зафиксировано много случаев, когда такие якобы "специалисты" настойчиво предлагают диагностику окон местным жителям.





Схема их работы следующая: прийти к человеку домой с целью выявить какую либо неисправность окон, если же обнаружить таковую не удалось, то можно выдумать её на ходу, а затем, пока клиент не опомнился, оперативно уговорить человека на ремонт и заключить договор.





Один новополочанин, уже столкнувшийся с оконными "мастерами" рассказал как они действуют: "Спросили сначала, как меня зовут, пластиковые ли окна у нас в квартире, сколько лет назад их ставили, всё ли в них устраивает. Уточнили, хорошо ли работают ручки, петли и так далее в том же духе.





Затем спросили, удобно ли будет, если их специалист придет к определенному времени. Я сказал, что у меня с окнами все хорошо, и к тому же дети спят в это время, будет неудобно". Несмотря на полученный отказ, женщина из оконной фирмы снова позвонила в дом новополочанина, но на этот раз разговор вела хозяйка квартиры. Работница видимо решила поступить на "дурняк", и с уверенностью заявила,что супруг хозяйки обещал, что можно будет прийти их специалисту и провести бесплатную диагностику окон, и всё это несмотря на ранее полученный отказ. Наглость и настойчивость этих аферистов просто поражает! Очень жаль, что чаще всего от рук таких бессовестных людей страдают самые доверчивые и незащищённые слои общества, в частности пенсионеры.

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