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      • Осторожно - в Новополоцке новый вид мошенничества!

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Вчера, 18:29
      (голосов: 1)
      Осторожно - в Новополоцке новый вид мошенничества!Ещё не так давно наш город шумел по поводу странной диагностики водопроводной воды, за которой следовало настоятельное предложение приобрести дорогостоящий фильтр для воды. Пережили новополчане и настырных продавцов кастрюль, постельного белья и т.д по сумасшедшим ценам. Однако, любители лёгкой наживы не расслабляются, а ищут новые способы сорвать куш за счёт доверчивых граждан. 

      Новая уловка подоспела тут как тут. В Новополоцке появились оконщики, предлагающие проверить окна вашего жилища. Эта волна прокатилась уже по всей Республике. В различных населенных пунктах Беларуси зафиксировано много случаев, когда такие якобы "специалисты" настойчиво предлагают диагностику окон местным жителям.

      Схема их работы следующая: прийти к человеку домой с целью выявить какую либо неисправность окон, если же обнаружить таковую не удалось, то можно выдумать её на ходу, а затем, пока клиент не опомнился, оперативно уговорить человека на ремонт и заключить договор. 

      Один новополочанин, уже столкнувшийся с оконными "мастерами" рассказал как они действуют: "Спросили сначала, как меня зовут, пластиковые ли окна у нас в квартире, сколько лет назад их ставили, всё ли в них устраивает. Уточнили, хорошо ли работают ручки, петли и так далее в том же духе.

      Затем спросили, удобно ли будет, если их специалист придет к определенному времени. Я сказал, что у меня с окнами все хорошо, и к тому же дети спят в это время, будет неудобно". Несмотря на полученный отказ, женщина из оконной фирмы снова позвонила в дом новополочанина, но на этот раз разговор вела хозяйка квартиры. Работница видимо решила поступить на "дурняк", и с уверенностью заявила,что супруг хозяйки обещал, что можно будет прийти их специалисту и провести бесплатную диагностику окон, и всё это несмотря на ранее полученный отказ. Наглость и настойчивость этих аферистов просто поражает! Очень жаль, что чаще всего от рук таких бессовестных людей страдают самые доверчивые и незащищённые слои общества, в частности пенсионеры.
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