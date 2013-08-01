Осторожно - в Новополоцке новый вид мошенничества!

Cегодня многие ищут, где купить пластиковые окна, причем недорого и со вкусом. Конечно, можно долго искать в Интернете, сравнивая показатели «цена» - «качество». Но заказать по доступной цене окна, сделанные по всем технологиям,...
К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий...
Сейчас очень популярны становятся пластиковые окна. Набирают популярность они благодаря своим свойствам и конечно же - цене. Попросту говоря пластиковые окна лидируют по показателю цена/качество.Но если с ценой все довольно...
Выбор оконных изделий в СП действительно огромен. В таком изобилии очень легко потеряться и получить изделия не лучшего качественного уровня. Когда возникает необходимость выбрать окна СПБ лучше сразу обратится к профильным...
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Современные пластиковые конструкции очень и очень прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня практически в каждом доме стоят окна пвх, что не удивительно. Прекрасный внешний вид, безупречная звукоизоляция, хорошая морозостойкость в...
Современные материалы и технологии требует от человека не только внимания к себе, но и применения в различных отраслях. Взять, к примеру, пластик. Еще недавно современное человеческое общество и вовсе не рассматривало его как...
Самые внимательные и любопытные жители городов уже давно обратили внимание, что во всех новостройках устанавливаются пластиковые окна, да и многие хозяева «старых квартир» предпочитают сменить старые варианты окон на новые...
Скорее всего, в обращали внимание, что во всех новостройках города красуются пластиковые окна, да и многие хозяева «сталинок» и «хрущевок» также поменяли старые варианты окон на новые пластиковые. Чем же так хороши пластиковые...
Тепло и уют в квартире, офисе или просто помещении. Сегодня именно об этом мечтает добрая половина человечества. Почему так происходит? Ответ до невозможности прост. Еще несколько десятилетий назад любой житель нашей страны не...
Вот вы только вспомните, те окна, которые стояли в квартирах и домах наших бабушек и дедушек. Это были деревянные окна, чаще всего лишь с маленькой форточкой для проветривания и которые, при сильных порывах ветра однозначно...
Вот уже несколько десятилетий в своих квартирах и домах многие устанавливают пластиковые окна. И перед каждым из нас, кто решил установить пластиковые, окна непременно возникает проблема выбора. У пластиковых окон очень много...
И вот, наконец-таки, вы получили ключи от долгожданного жилища. Счастье-то какое! Двери входные не абы-какие, а металлические, на полу постелен линолеум, на стенах простенькие обои с незамысловатым узором, потолок побелен, плитка...
В последнее время все чаще и чаще наблюдается такая тенденция, как стремление современных представителей человеческого общества к установлению пластиковых окон у себя в доме. И сколько бы раз не говорилось о том, что такие...
Сегодня во многих домах и квартирах стоят пластиковые окна. С их появлением исчезло множество проблем. В дом не проникают ни пыль, ни грязь, ни гул машин, никакие другие звуки. Вспомните. Сколько сил и времени надо было потратить...
Решили поменять окна, так как зимой дует из щелей так, что волосы дыбом? Внешний видок ваших окон заметно поистрепался с годами? Надоело заклевать на зиму ватой и скотчем? А потом еле-еле отлепливать эту конструкцию весной? Не...
Раньше пластиковые окна устанавливали только в офисах, но теперь в современном мире все больше людей устанавливают пластиковые окна Серпухов в своих домах и квартирах. Но сейчас на рынке столько фирм предлагающие свои...
Вы купили квартиру. Конечно, не все покупают квартиру сразу с евроремонтом. Некоторые покупают в не очень приглядном виде. Или вы решили делать в доме ремонт. Первым делом меняем окна и двери. Деревянные окна уже устарели, и за...
Вы купили квартиру. Конечно, не все покупают квартиру сразу с евроремонтом. Некоторые покупают в не очень приглядном виде. Или вы решили делать в доме ремонт. Первым делом меняем окна и двери. Деревянные окна уже устарели, и за...