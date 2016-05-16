Полочане становятся жертвами строительных аферистов

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новополоцка, который брал авансовые...
Частная предпринимательница из Полоцка скрыла более 150 тысяч рублей налогов и теперь скрывается в Германии. Женщина владела пятью частными полоцкими фирмами. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и хищение...
Недавно озвученные концерном «Белнефтехим» планы вывести новополоцкий «Нафтан» на безубыточную работу прокомментировал председатель Региональной организации Независимого профсоюза Новополоцка Иван Святохо. По словам Ивана...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Снежная метель, плохая видимость на дороге и вырастающие сугробы сыграли свою роковую роль. 2 ноября, по дороге из Новополоцка в Полоцк, за остановкой Чернещино утром лежал перевернутый автомобиль. Также на скоростной дороге в...
Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с деревней Коллективная, Полоцкого района. По информации работников МЧС, произошло это 26 сентября днём. Легковой автомобиль Skoda Fabia вылетел в кювет, после чего...
Полочанка Наталья Рабчинская стала обладательницей почетной награды - Ордена Матери. Вручение награды состоялось в стенах Полоцкого районного Центра ремесел. Указ о присвоении награды был подписан президентом страны 03.06.2016г. ...
Предприимчивая жительница города Новополоцк предлагала местным жителям непосредственное содействие по трудоустройству в штат новополоцкого Нафтана. Женщина брала деньги за то, что она якобы окажет помощь в трудоустройстве на...
В городе Полоцк произошел несчастный случай, в результате которого пожилая женщина не удержавшись на лестнице упала на кусок металлического штыря, торчавшего из клумбы,- сообщает Беларусь-Сегодня со ссылкой на областное МЧС. ...
Пьяная женщина-водитель стала инициатором смертельного ДТП в результате которого травмирован ее 4-летний ребенок и погибла коллега. По сообщению Витебского ГАИ УВД, смертельное автопроисшествие произошло 16.05.2016г. на участке...
Drauber - компания поставляющая на современные рынки новейшие газосиликатные блоки Электросталь и другие стройматериалы. Предприятия немецкой компании имеют высочайшие производственные показатели благодаря производственным линиям...
Предприимчивая новополочанка продававшая обувные изделия, скрыла от государства больше 280.000.000 руб. налогов. Женщина продавала привезенные из Москвы обувные изделия и не выплачивала в государственную казну соответствующие...
Сотрудникам МЧС удалось спасти жительницу Новополоцка пострадавшую в серьезной аварии. Женщина находилась в пострадавшем и перевернувшемся в результате ДТП автомобиле. Авто-происшествие произошло в Экиманьском районе...
Достаточно часто возникают такие ситуации, в которых человеку срочно нужны деньги. Безусловно, он может набрать нужную сумму наличности, обратившись к друзьям, родственникам или просто знакомым. Он может даже в срочном порядке...
За помощью к администрации Полоцка, обратилась местная жительница, 80-летняя Лидия Грищенко. Третий год ее дом находится под угрозой затопления озером Волово, 1 февраля 2015 года ее жизнь впервые подверглась серьезной опасности,...
Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова считает, что с подрастающим поколением о проблемах наркомании и алкоголизма следует вести разговор на равных. В Полоцком райисполкоме 21 февраля состоялся личный прием...
Еще в древние времена существовали люди, которые занимались мошенничеством. Таким способом, одурачивая и обманывая людей, они приумножали свои богатства. Не обращали внимания на моральные принципы, на такие понятия, как честь и...
Выполнение любых строительных работ на том или ином объекте, требует не только высокой квалификации у того, кто будет заниматься данными работами, но и наличия самых обычных строительных материалов. Однако, далеко не все...
Алкоголизм. С таким страшным диагнозом сталкивается все больше и больше семей как в России, та и за ее пределами. Постоянные конфликты, ссоры и скандалы, звук битой посуды, испуганные и заплаканные дети, избитая мать и...