Полочане становятся жертвами строительных аферистов

Такие неприятные ситуации происходят всё чаще, и всё больше людей попадаются на удочку мошенников. Так, одной стройфирме удалось обмануть больше 15 семей из Полоцка и Новополоцка. Так, одной стройфирме удалось обмануть больше 15 семей из Полоцка и Новополоцка.





Ситуация вскрылась благодаря тем, кто не смирился с участью быть обманутым и борется за свои права. Таким человеком оказалась полочанка Светлана Петрушенко. Она решила записаться на приём к главе Администрации президента Наталье Кочановой в Верхнедвинске. Там женщина и доложила о своей проблеме, рассказав о нечестной строительной компанией, получившей от нее деньги, но так и не выполнившей заказ.





По словам Светланы Петрушенко, она заключила договор с фирмой на поставку строительных блоков для возведения дома. Заплатила более 7 тысяч рублей. В результате женщина просто осталась ни с чем - поставки блоков так и не произошло, а возвращать денежные средства ей явно никто не собирается. Похожая ситуация — у 15 многодетных семей в Полоцке и Новополоцке. Но самое страшное и обидное то, что компании, набравшие денег за заказы, по прежнему продолжают работать, и неизвестно, сколько ещё человек они смогут обмануть.





Очевидно, что срочно необходимо предпринимать соответствующие действия. Наталья Кочанова считает,что аферистами в ближайшее время должны заняться финансовая милиция и прокуратура.





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