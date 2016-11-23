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      • Рыбалка с фатальным концом

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 10:29
      (голосов: 1)
      Рыбалка с фатальным концомСовсем недавно в сводках новостей распространялось сообщение о поисках пропавшего 10-летнего мальчик. Ребенок пропал в микрорайоне «Аэропорт» в Полоцке, где он отправился рыбачить на  Западную Двину. Учитывая данное обстоятельство, следствием предполагалось что мальчик утонул и его уже нет в живых. Водолазы и милиционеры искали тело четверо суток, и вот наконец, 20 июня нашли погибшего мальчика на дне реки не подалеку от деревни Чернещино Полоцкого района.

      Несчастный случай произошел в пятницу, 16 июня, около 17:00. Двое ребят 10-ти и 8-ми лет взяли удочки и пошли рыбачить на Двину. Так как с детьми не присутствовал никто из взрослых, дальнейшую картину происходящего следователям пришлось восстанавливать со слов младшего ребенка. Он рассказал, что крючок рыболовных снастей зацепился за траву, старший из мальчишек пошел в воду, чтобы его высвободить, но поскользнулся, и его унесло течением. Частично следователи подтвердили эту информацию. Возникает вопрос, куда же смотрели родители, отпустившие маленьких детей одних на речку?

      Как выяснилось, мама погибшего мальчика не знала что дети без присмотра, так как с ними должен был находиться отец второго 8-летнего мальчика. Она даже звонила сыну по мобильному телефону и уточняла его местонахождение, поэтому по её мнению, ничего не предвещало беды. Что было дальше рассказала официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова: "Дети решили искупаться. Одного из мальчиков унесло течением, и он скрылся под водой. Второй ребенок стал звать на помощь. Его услышал рыбак, но помочь уже не успел".

      Осознав, что самостоятельно мужчина уже ничего не сделает, он незамедлительно сообщил в милицию о том, что ребенок утонул. Это было около 18:00 того же дня. Казалось бы, с момента трагедии не прошло и часа, однако течение Двины оказалось настолько сильным, что понадобилось четверо суток на поиски погибшего ребенка. 

      На данный момент следователи и эксперты проводят осмотр места на берегу, где обнаружили тело ребенка. Также, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка по факту утопления.

      Родители, пожалуйста, не в коем случае не оставляйте детей без присмотра на водоемах и других опасных местах! Иначе, обычные детские забавы могут закончиться трагедией...

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