Рыбалка с фатальным концом

Происшествие случилось на озере Люхово. На условиях анонимности, студенты Полоцкого госуниверситета рассказали, что в пятницу, 2 июня, утонул молодой темнокожий студент. По словам студентов, погибший парень – слушатель...
Как выяснилось, погода руководит не только на полоцких дорогах. Она подкралась с бедой и в повседневную жизнь полочан. Так в Полоцке, 7-летний мальчик пострадал от падения ледяной глыбы. Несчастный случай произошел по улице...
В пресс-службе Витебского областного управления МЧС сообщили, что утром 7 июня в Полоцке произошел пожар на восьмом этаже девятиэтажного дома. Пожар произошел в квартире многоэтажки по улице Космонавтов в Полоцке. Когда...
Полоцким спасателям 17.07.2015 пришлось снимать с окна пятого этажа оставленного матерью без присмотра четырехлетнего мальчика. Приехавшие на вызов спасатели увидели стоявшего на подоконнике в окне 5 этажа мальчика, играющего с...
Проверку провело Управление Следственного комитета по Витебской области. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела отказано. Расследование по этому продолжалось целый год, так как трагедия произошла 19 декабря 2015 года....
17 сентября в Полоцке, на глазах у бабушки и дедушки, произошло похищение 2-х летнего ребенка. Бабушка с дедушкой сопротивлялись на сколько им хватало сил, но по их утверждению были избиты крепкими парнями подъехавшим к ним на...
За два дня под колеса автомобиля в Орше попал мальчик, в Полоцком районе под колесами грузовой фуры зафиксирована гибель велосипедиста. 17.06.2015 во второй половине дня, в городе Орша автомобиль Hyundai сбил мальчика. 10 -...
Ужасная трагедия произошла вечером 4 декабря в Гомеле. Двое несовершеннолетних детей утонуло на протоке Волотова. Где-то в районе 16,30 неподалеку от происшествия прогуливалась женщина с собакой, она и увидела, как двое детей...
Неравнодушие к чужой беде новополочанина Юрия Скуматова, помогло спасти жизни четверых попавших в беду людей, включая двоих маленьких детей. События разворачивались следующим образом, возвращаясь домой из Постав, Юрий...
Несчастный случай произошёл на новополоцком предприятии ещё 11 ноября. Стало известно, что сотрудник столичной организации, проводившей работы на территории ТЭЦ, упал с высоты и получил тяжелые травмы. Мужчину сразу...
На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...
Ещё совсем недавно все новости пестрили заголовками о том, как два брата покончили жизнь самоубийством. Один из братьев, которому исполнилось 17 лет, был найден повесившимся в лесном массиве Браславского района, куда...
В городе Полоцк ищут пропавшего 20-летнего парня проживающего по улице Невельской. В поисках молодого человека задействованы силы Полоцкого РОВД и «Ангела» (поисково-спасательного отряда). Местонахождение 20-летнего Павленко...
С наступлением каникул у каждого родителя возникает вопрос о том, куда отправить ребёнка отдыхать. Существует масса вариантов, как обеспечить полноценный отдых вашему ребёнку. Это достаточно серьёзный вопрос, так как ребёнку не...
Наверное, каждый согласится со мной, что самое лучшее, что может быть у каждого из нас – это дети. Дети, наше будущее, наши надежды, наши мечты, которые мы не смогли воплотить в реальность, но надеемся, что они смогут это...
Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
При поступлении во многие хорошие школы, проводится тестирование детей. Педагоги и психологи проверяют уровень знаний детей: умеют ли они читать, писать, решать логические задачи и другие задания которые должны уметь дети. Хотя...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
Смерть 22-летнего Дениса Анищенка, работника «Полоцкводоканала», произошла на прошлой неделе. Парень погиб пытаясь осуществить перекрытие вентиля в одном из колодцев. Как сообщает Химик со ссылкой на Сhartеr97,- техника...