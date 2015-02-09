Информация для полоцких экстрималов - о чём важно помнить?

6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
На одном из объектов ОАО «Нафтан» в Новополоцке 16 марта молодой каменщик сорвался с высоты 12 метров. С травмой позвоночника мужчина находится в местной больнице, сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана...
На территории Полоцкого района участились случаи краж из помещений гаражного и сарайного типа. Так днем 20.12.2015г. с заявлением о краже к правоохранителям обратился мужчина, работающий помощником машиниста в локомотивном...
В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....
По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...
Несчастный случай произошёл на новополоцком предприятии ещё 11 ноября. Стало известно, что сотрудник столичной организации, проводившей работы на территории ТЭЦ, упал с высоты и получил тяжелые травмы. Мужчину сразу...
Пресс-служба ГАИ Витебского областного исполкома сообщила, что 7 октября, в пятницу, вблизи поселка Ропно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, пенсионер, 72 лет, погиб на месте, от травм не...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
Напомним, что днем 8 октября, в Минске произошёл трагичный случай в торговом центре "Европа" на улице Сурганова. Известно, что 17-летний житель Минска совершил зверское нападение на посетителей ТЦ. Он убил бензопилой молодую...
1 июля 2015 года жлобинские спасатели получили информацию о том, что в деревне Новики (Жлобинский район) мужчина упал в колодец, выбраться сам не может. В пресс-службе МЧС сообщили, что инцидент произошел в районе двух...
Очередная смерть по вине алкоголя произошла в Новополоцке 29.09.2015 года. В пьяной ссоре двоих новополочан последним аргументом выступил нож, в результате чего один из участников конфликта погиб в результате ранения в шею....
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Ещё одно серьезное ДТП произошло поздно вечером на трассе Полоцк-Новополоцк. Жертвой происшествия стал 30-летний водитель мотоцикла Suzuki. Молодой мужчина осуществляя обгон не справился с управлением своего транспортного...
В УСК по Гомельской области сообщили, что был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на мозырский банк и хищении 80 миллионов рублей. Напомним, что 3 февраля, вечером, мужчина, угрожая ножом сотруднице...
Эта официальная цифра показывает зарегистрированный уровень безработицы в 1,3%. В итоге, регион попал в число самых неблагополучных в стране. Самым безработным районом на начало мая был Молодечненский, где официально на 1 мая не...
К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий...
Проживающий в Полоцком районе мужчина завел сомнительное знакомство "по переписке" с пребывающей на лечении в ЛТП гражданкой. После того как лечение завершилось, дамочка сразу перебралась жить к новому знакомому на территорию его...