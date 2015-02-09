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      • Информация для полоцких экстрималов - о чём важно помнить?

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 10:27
      (голосов: 1)
      Информация для полоцких экстрималов - о чём важно помнить?Несчастный случай, произошедший на днях в Минском районе шокировал многих. 18 июня около 16.00 в поселке Сосны мужчина 1990 года рождения прямо на глазах у прохожих спрыгнул с трубы котельной и разбился насмерть. Надеемся, любители острых ощущений извлекут некоторые уроки из этой печальной истории...

      Во первых, как выяснилось позднее, погибший мужчина не был роупджампером и не имел в этом деле никаких профессиональных навыков. Он получил сертификат на экстремальный прыжок в подарок, который к сожалению, стал роковым для молодого человека. За страховку, с которой прыгал мужчина с площадки трубы котельной (высота трубы составила 70 метров) был ответственен один индивидуальный предприниматель, который 100%-но не справился со своей прямой обязанностью. Теперь в отношении этого неблагонадежного организатора прыжка Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси. Мужчина уже задержан и на данный момент с ним работают следователи. Кроме того, соответствующие оперативные мероприятия ведутся и на месте происшествия: изъято оборудование и снаряжение, которые использовались для организации прыжка, допрашиваются свидетели.

      Любителям экстремальных развлечений стоит задуматься, в чьих руки они доверяют свою жизнь! В свою очередь, тем, кто занимается организацией экстремальных мероприятий также не мешало бы напомнить себе, что они в какой то мере несут ответственность за чужую жизнь. В связи с произошедшим к вышесказанным лицам, следственный комитет обращается с просьбой не пренебрегать правилами техники безопасности, проверять исправность и качество страховочных систем.

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