Новополоцк накрыла волна ДТП

Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Пресс-служба ГАИ Витебского областного исполкома сообщила, что 7 октября, в пятницу, вблизи поселка Ропно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, пенсионер, 72 лет, погиб на месте, от травм не...
21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...
Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с деревней Коллективная, Полоцкого района. По информации работников МЧС, произошло это 26 сентября днём. Легковой автомобиль Skoda Fabia вылетел в кювет, после чего...
На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...
6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....
Мокрый снег и дождь в городе вносят свои коррективы в дорожную обстановку - за прошедшие сутки в Витебской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие, 22 из них — в областном центре. Пять ДТП относятся к особой...
Как уже сообщалось ранее, 26 октября, в 9:40 утра произошло ДТП в Экимане, недалеко от автодрома: два легковых автомобиля столкнулись друг с другом лоб в лоб. Выяснилось, что участниками происшествия стали автомобиль марки...
Следователи просят помочь и насколько возможно посодействовать в расследовании аварии, которая произошла вечером 3 мая в Оршанском районе. Трагедия случилась около 22.00 вблизи деревни Антоновка. За рулём Renault Meganе...
Трагическое происшествие случилось в субботний день, 15 октября, около 20.00. На этот раз местом ДТП стал центр города, улица Молодежная в районе магазина"Орбита". Виновником происшествия оказался молодой новополоцкий...
Житель города Новополоцк, выехав на полосу встречного движения, стал причиной серьезного ДТП со смертельным исходом. Авария произошла вчера, около 11:00, на трассе Новополоцк - Минск, новополочанин совершал обгон впереди...
Ужасная авария на трассе Полоцк-Витебск произошла сегодня. Легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовым автомобилем "Iveco". Столкновение произошло в движении на высокой скорости, в результате которого водитель и двое...
За два дня под колеса автомобиля в Орше попал мальчик, в Полоцком районе под колесами грузовой фуры зафиксирована гибель велосипедиста. 17.06.2015 во второй половине дня, в городе Орша автомобиль Hyundai сбил мальчика. 10 -...
ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...
30 июня 2015 года примерно в девять часов вечера костюковичские спасатели получили сообщение об ужасном ДТП, которое произошло в Костюковичах на улице Юношеской. Молодой водитель автомобиля «Мицубиси», судя по всему, не...
Сразу три дня подряд в Новополоцке в конце августа водители автомобилей совершали наезды на других участников дорожного движения. До сих пор по этим ДТП ведутся следствия. Так, 21 августа около 21 часа 50 минут, 27-летний ...
Трагедия произошла 28 ноября, около 7 утра на трассе "Полоцк - Глубокое". За рулём автомобиля Audi 80 находился 28-летний водитель, который не приняв во внимания дорожные условия не справился с управлением своего дорожного...
Экипаж Полоцкого ГАИ оказался участником ДТП. Столкновение с автомобилем Opel-Astra произошло в г.Полоцк, во время проезда автомобиля ГАИ к месту ДТП, и в результате сам оказался в аварии. Авто-происшествие случилось в конце...