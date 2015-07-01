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      • Новополоцк накрыла волна ДТП

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 11:24
      (голосов: 1)
      Новополоцк накрыла волна ДТПВ результате ДТП в Новополоцке велосипедист получил травму головы. Известно, что молодой человек на перекрестке влетел в легковой автомобиль. Происшествие случилось в пятницу утром, 16 июня, на одной из улиц в частном секторе Новополоцка. Как рассказали очевидцы, молодой человек во время движения по тротуару разогнался до скорости около 40 км/ч и не сумел на перекрестке среагировать на едущую по проезжей части машину. В результате молодой человек врезался в Peugeot Expert, выбив головой стекло.

      Велосипедист получил резаные раны, на место ДТП для оказания помощи молодому человеку прибыла машина скорой медицинской помощи. 

      Стоит отметить, что в 2016 году, в Витебской области совершено 23 ДТП с участием велосипедистов, в которых 3 человека погибло и 20 получило ранения различной степени тяжести.

      Кроме того, стали известны подробности ДТП возле «Манежа», произошедшего вечером, 12 июня. 19-летний водитель автомобиля VW Golf, намереваясь заехать на стоянку торгового центра, при повороте не уступил дорогу встречному «Опелю», который сворачивал на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадали двое пассажиров «Фольксвагена», в том числе 18-летняя девушка, которая была госпитализирована.
      Не отстаёт от Новополоцка и Витебский район. Так, в УГАИ МВД сообщили, что 14 июня, в 13.50, в деревне Тригубцы Витебского района произошел смертельный наезд: МАЗ насмерть сбил женщину, которая внезапно выбежала из-за автобуса.

      В ГАИ рассказали подробности ДТП: "По предварительной информации, 63-летний водитель грузовика МАЗ ехал по автодороге Подъезд к деревне Щучино через деревню Сущево в направлении трассы Витебск — Руба. Проезжая вблизи ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», он совершил наезд на 36-летнюю женщину, которая внезапно выбежала из-за задней части автобуса". В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

      Ещё одна смертельная авария произошла 12 июня, около 11.00, на трассе Сураж — Рябово в Витебском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель трактора «Беларус», поворачивая налево на животноводческую ферму, совершил столкновение с мопедом Strada Jazz 50, который в этот момент совершал маневр обгона. В результате ДТП 42-летний мопедист от полученных травм умер на месте происшествия.
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