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      • В Полоцке предприниматель обманул 21 клиента

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 09:01
      (голосов: 1)
      В Полоцке предприниматель обманул 21 клиентаОфициальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новополоцка, который брал авансовые деньги за ремонт и изготовление мебели, но выполнять обещанную работу не собирался.

      Как удалось установить следователям, 45-летний новополочанин в течение нескольких лет работал индивидуальным предпринимателем и директором ЧТУП по изготовлению мебели. Приём заказов осуществлялся продавцами, которые получали от директора бланки договоров с его подписью, в двух торговых центрах Полоцка и Новополоцка.

      Так как продавцы не были осведомлены о преступных намерениях предпринимателя, то в период с февраля по май 2016 года при содействии этих продавцов заключались договоры купли-продажи, а также на изготовление и реставрацию мебели.

      Ничего не подозревая, жители Полоцка подписывали договора на изготовление и реставрацию мебели и передавали аванс в качестве оплаты. Никто и подумать не мог, что мужчина собирается подать заявление о банкротстве индивидуального предпринимателя, так как с января месяца он не получал никакой прибыли.

      Путем обмана, индивидуальный предприниматель завладел денежными средствами 21-го жителя Полоцка и Новополоцка на общую сумму более 15 500 рублей. Затем мужчина распорядился деньгами по своему усмотрению.

      Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия обвиняемым возмещен ущерб потерпевшим в сумме более 12 600 рублей. С целью полного возмещения ущерба по уголовному делу следователи наложили арест на автомобиль марки «Ford Transit», который зарегистрирован на ЧТУП обвиняемого. Предварительное расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.
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