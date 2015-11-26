В Полоцке предприниматель обманул 21 клиента

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что в производстве Россонского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело по ч.2 ст.281 УК Республики Беларусь (добыча рыбы в...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
Следственным комитетом завершено расследование уг.дела по поводу нанесения топ-менеджерами "Нафтана" 2-миллионного ущерба предприятию. В настоящий момент дело передано в прокуратуру с дальнейшей передачей в судебную инстанцию. ...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
Стало известно, что прокуратура Полоцка района возбудила уголовное в отношении должностных лиц ЖКХ Полоцка по фактам превышения служебных полномочий. В качестве подозреваемых по делу проходят директора и начальника отдела...
За три года 24-летний белорус похитил с банковских карточек иностранных граждан более 1,6 млрд. белорусских рублей. Он являлся участником транснациональной группы кардеров. Следователи уже завершили расследование уголовного дела....
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Продажу ювелирных изделий, жительница новополоцка совершала незаконно. Следственным комитетом окончательно завершено расследование по уголовному делу с фигурирующей в нем жительницей города Новополоцк, совершавшей сделки с...
Согласно данным группы о раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Новополоцкого ГОВД, сегодня, одним из наиболее распространенных преступлений в сети интернет связано с незаконным завладением денежными средствами граждан...
Как сообщает официальный сайт УВД Витебского областного исполкома, 26.11.2015 г., около трех часов дня, к правоохранителям Районного Отдела Внутренних Дел пришло сообщение в котором администрация ОАО"Банонь Агро" сообщала о краже...
И хотя мошенники уже за решеткой, информация о них всё ещё актуальна, так как возможно кто-то из полочан парься на их удочку. Речь идет о трёх жителях Борисова, которым удалось обмануть 18 человек со всей Беларуси,...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...
Жителя Новополоцка задержали за хранение такого опасного вещества как метадон. В момент задержания 40 -летний мужчина имел при себе синтетический опиоид - метадон в количестве более 4 грамм. Задержание неработающего местного...
В предверии празднования первой годовщины подписания А.Г.Лукашенко указа о создании Следственного комитета (он был подписан 12 сентября 2011 года), председатель Следственного комитета Валерий Вакульчик обнародовал результаты...
В городе Полоцк, один из предпринимателей продавал фрукты и овощи, при полном отсутствии документов подтверждающих их качество и происхождение. Торговля индивидуального предпринимателя, нарушающего нормы действующего...
Преступление было совершено в поселке Фариново около 13:15. Под удар попал ОАО «АСБ Беларусбанк», а точнее одна из сотрудниц банка. По данным следствия, неизвестный вошел в здание банка, где нанес несколько ударов электрошокером...
По соообщению УВД Витебского облисполкома, против 27 летнего безработного жителя города Новополоцк, возбуждено уголовное дело по обвинению в краже женского белья и постельных принадлежностей из торгового павильона. Утром 19...