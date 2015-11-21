За минувшие несколько дней в Полоцке - пожар, суицид, изнасилование

Стало известно, что в 2017 году на «Полимире» по сравнению с прошлым годом снизилась выработка товарной продукции, это связано с полной остановкой цеха №104 из-за прошлогодней аварии. За первый квартал завод переработал более 67...
Возгорание произошло на участке двухстадийной выработки цеха по непрерывной выработке стекловолокна в 17:15. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило минимизировать потери. Они...
Праздник 1 мая ознаменовался для города не самыми приятными событиями. Витебское областное управление МЧС сообщила, что в этот день призошел пожар в общежитии по ул. Юбилейной в городском поселке Шумилино. Возгорание...
Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
Пресс-служба Витебского областного управления МЧС сообщила, что в результате пожара в библиотечном архиве в Полоцке было эвакуировано более 60-ти человек. В пресс-службе заявили: "Сообщение о пожаре в библиотечном архиве в...
Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в убийстве, совершенном общеопасным...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
На протяжении одного дня, спасатели тушили два пожара произошедшие в городах-соседях. В первом случае горела новополоцкая квартира, во втором - полоцкий магазин. Сообщение о возгорании произошедшем в полоцком мультимаркете...
Спасатели МЧС спасли двух пожилых людей застигнутых пожаром в своей собственной квартире. Спасенные спасателями супруги на момент прибытия пожарных были сильно пьяны. Пожар произошел в одной из квартир в агрогородке Гомель. ...
На протяжении одних суток, пожары унесли жизнь одного пенсионера, еще 4 числятся пострадавшими. Такая неутешительная статистика по Витебской области констатирована на протяжении всего лишь одного дня Витебским областным МЧС...
В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...
На протяжении одних суток, в субботу 21.11.2015 г. в соседних городах произошло сразу два пожара. В первом случае Новополоцкие спасатели выезжали на тушение воспламенившегося легкового транспортного средства, во втором случае...
В ходе пьяной ссоры, один их жителей Полоцка задушил второго полочанина. Смертельная ссора между собутыльниками произошла в процессе распивания спиртного, результатом конфликта стала смерть одного из друзей. Ночной конфликт...
Гибель человека в результате произошедшего в одной из квартир пожара, зафиксирована сегодня ночью в Новополоцке. Реанимационные мероприятия проводимые на месте происшествия так и не смогли вернуть хозяина квартиры к жизни. ...
Сотрудниками Министерства Чрезвычайных ситуаций спасен хозяин горевшей квартиры. Мужчина получил ожоги тела 1 степени, в результате пожара произошедшего в одном из домов на ул.Гагарина в городе Полоцк. Хозяин воспламенившейся...
Старушка погибла при ночном пожаре в своем собственном доме. Как выяснилось, причина пожара унесшего жизнь 87 летней женщины - короткое замыкание произошедшее в электрических проводах дома. Пожар принесший смертельный исход...
Неспокойной оказалась ночь с 15 на 16 февраля для сотрудников Полоцкого ГРОЧС. В 02.56 дежурный части принял сигнал о помощи, бригада тут же выехала на место происшествия. Пожар случился в жилом доме по улице Я. Журбы. Увидев...
Каждый год на пожарах в Полоцке гибнет немалое количество людей, многие получают травмы и увечья различной степени тяжести, огонь беспощадно уничтожает дома и имущество граждан, многие теряют своих родных и близких....
23 июня в д. Голяково Адамовского с/с произошел пожар жилого дома 7х9 м. В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Вечером того же дня в Полоцке по ул....