За минувшие несколько дней в Полоцке - пожар, суицид, изнасилование

В пресс-службе Витебского областного управления МЧС сообщили, что утром 7 июня в Полоцке произошел пожар на восьмом этаже девятиэтажного дома. В пресс-службе Витебского областного управления МЧС сообщили, что утром 7 июня в Полоцке произошел пожар на восьмом этаже девятиэтажного дома.





Пожар произошел в квартире многоэтажки по улице Космонавтов в Полоцке. Когда спасатели прибыли к месту вызова горела кухня, а остальные комнаты заполнил дым. Из соседних квартир с нижних этажей работники МЧС эвакуировали 22 человека, в том числе троих детей.

В результате происшествия никто пострадал. В пресс-службе МЧС отметили, что предполагаемая причина пожара – короткое замыкание холодильника.





1 июня на берегу Двины в Новополоцке, недалеко от парка культуры и отдыха был обнаружен труп женщины. Личность погибшей удалось установить только 4 июня, когда в милицию с заявлением о пропаже человека обратились родственники женщины. Погибшей оказалась 78-летняя новополочанка. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, чтобы установить истинную причину смерти. Предположительно, смерть наступила около недели назад и связана с суицидом.





А в райцентре Лиозно изнасиловали 8-летнюю девочку. Преступление совершил 45-летний сосед, он задержан. Нападение на девочку произошло в ночь с 3 на 4 июня. Прокурор Лиозненского района Дениса Журко рассказал подробности преступления: "Мама потерпевшей отмечала день рождения с двумя подругами. В какой-то момент подруги ушли продолжать, а родители девочки и она сама легли спать. Двери запирать не стали – подруги должны были вернуться, ключа у них не было. Так сосед и смог попасть в квартиру. Родители застали его уже поздно".





Официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова сообщила, что подозреваемого задержали у него дома, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу: "Лиозненский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.166 (изнасилование заведомо малолетней) УК РБ в отношении ранее судимого жителя Лиозно 1972 года рождения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего". На данный момент школьница в больнице, ее жизни ничего не угрожает.





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