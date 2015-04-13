В Новополоцке утонул иностранный студент

Следователи просят помочь и насколько возможно посодействовать в расследовании аварии, которая произошла вечером 3 мая в Оршанском районе. Трагедия случилась около 22.00 вблизи деревни Антоновка. За рулём Renault Meganе...
Проверку провело Управление Следственного комитета по Витебской области. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела отказано. Расследование по этому продолжалось целый год, так как трагедия произошла 19 декабря 2015 года....
Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
Как выяснилось, погода руководит не только на полоцких дорогах. Она подкралась с бедой и в повседневную жизнь полочан. Так в Полоцке, 7-летний мальчик пострадал от падения ледяной глыбы. Несчастный случай произошел по улице...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...
Завершился суд над полоцкими медиками не определившими наличия инородного тела (батарейки) в организме ребенка, после чего ребенок стал инвалидом. Происшествие с маленькой полочанкой Женей произошло летом прошлого года....
На одном из пешеходных переходов по ул.Калинина,3 в городе Новополоцк, под колесами иномарки оказался девятилетний мальчик. Авария произошла во вторник, 05.04.2016г., около 08:30 утра на территории нерегулируемого пешеходного...
Ситуация которая чуть не стала трагедией для девяностолетней бабушки, спасшейся от пожара благодаря извещателю, произошла в Полоцке. В среду, около половины десятого утра, Полоцкое подразделение МЧС получило сообщение и...
Новополоцкий ребенок получил травму глаза, чуть не лишившись его, во время совместных с отцом забав связанных с запуском петард, сообщили в МЧС (Витебское областное управление). По сообщению МЧС, в городе Новополоцк,...
На территории Полоцкого района, из расположенного неподалеку от дома сарая, неизвестные преступники выкрали козу. Сообщение о краже пришло к правоохранителям 04.01.2016 г. в вечернее время. 78-летняя женщина сообщала, что...
В прошлую субботу, в городе Новополоцк произошла кража мобильного телефона у совершеннолетнего жителя города. С заявлением в городской отдел внутренних дел обратилась 52-летняя мать потерпевшего, работающая инспектором охраны...
17 сентября в Полоцке, на глазах у бабушки и дедушки, произошло похищение 2-х летнего ребенка. Бабушка с дедушкой сопротивлялись на сколько им хватало сил, но по их утверждению были избиты крепкими парнями подъехавшим к ним на...
Полоцким спасателям 17.07.2015 пришлось снимать с окна пятого этажа оставленного матерью без присмотра четырехлетнего мальчика. Приехавшие на вызов спасатели увидели стоявшего на подоконнике в окне 5 этажа мальчика, играющего с...
За два дня под колеса автомобиля в Орше попал мальчик, в Полоцком районе под колесами грузовой фуры зафиксирована гибель велосипедиста. 17.06.2015 во второй половине дня, в городе Орша автомобиль Hyundai сбил мальчика. 10 -...
На пешеходном переходе в Новополоцке водителем автомобиля Volkswagen Passat B3, был сбит ребенок. Происшествие с участием ребенка произошло днем в понедельник 13.04.2015 года, примерно в 16:20. Автомобиль «Фольксваген» двигаясь...
Наверное, каждый согласится со мной, что самое лучшее, что может быть у каждого из нас – это дети. Дети, наше будущее, наши надежды, наши мечты, которые мы не смогли воплотить в реальность, но надеемся, что они смогут это...
Ужасная трагедия произошла вечером 4 декабря в Гомеле. Двое несовершеннолетних детей утонуло на протоке Волотова. Где-то в районе 16,30 неподалеку от происшествия прогуливалась женщина с собакой, она и увидела, как двое детей...
Закончились летние каникулы, начался учебный год, дети после отдыха окунулись в городскую суету. Сейчас главная задача взрослых – приложить все усилия, чтобы дорога ребенка в школу была безопасной. Конечно, в первую очередь...