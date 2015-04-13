В Новополоцке утонул иностранный студент

Происшествие случилось на озере Люхово. На условиях анонимности, студенты Полоцкого госуниверситета рассказали, что в пятницу, 2 июня, утонул молодой темнокожий студент.





По словам студентов, погибший парень – слушатель подготовительного отделения факультета довузовской подготовки ПГУ. Он приехал учиться в Новополоцк из Африки. Любил развлекаться с белыми девушками, что косвенно и послужило причиной его смерти.





Спустя два дня трагедия подобного характера произошла в Бешенковичском районе. Там в искусственном водоёме утонул маленький ребенок.





В деревне Рубеж двухлетний Двухлетний мальчик был на прогулке с мамой возле частного дома. Когда мама отлучилась в дом за соком для ребенка, мальчик остался без присмотра. Других взрослых в это время дома не было.





Спустя 10 минут мама вышла из дома, но мальчика во дворе не нашла и стала его искать. . К поискам ребенка подключилась бабушка, которая в это время пришла от соседки. Выяснилось, что ребенок вышел через калитку за территорию двора. Внука обнаружила бабушка в искусственном водоёме, расположенном на придомовой территории и немедленно вызывала скорую помощь.





Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть малолетнего. Бешенковичским районным отделом СК по данному факту проводится проверка. Уже установлено, что семья характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится. В ходе осмотра следователи зафиксировали, что придомовая территория огорожена забором, калитка закрывается на запорное устройство, искусственный водоем, расположенный рядом с участком, имеет свободный доступ.





Следователи призывают родителей постоянно следить за детьми, особенно вблизи водоемов. Малолетние всегда должны быть под контролем взрослых, постоянно находиться в их поле зрения.

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