Бизнесмен из Витебска обманул партнёра из Шри-Ланки на 34 тысячи долларов

Ранее у витеблянина был свой бизнес в Смоленской области, однако банкроство заставило мужчину вернуться в родной Витебск, где он начал искать варианты организации бизнеса, прося знакомых свести его с местными предпринимателями. Ранее у витеблянина был свой бизнес в Смоленской области, однако банкроство заставило мужчину вернуться в родной Витебск, где он начал искать варианты организации бизнеса, прося знакомых свести его с местными предпринимателями.





Подробности дела рассказал старший помощник прокурора города Александр Филиппенко: "Преподаватель Витебского государственного медицинского университета познакомил бизнесмена с выпускником этого вуза — владельцем одного из кафе в Витебске, родом из Шри-Ланки. Приезжий бизнесмен рассказал, что у него есть возможность организовать поставки качественного чая разных сортов со своей родины в Беларусь. Со своей стороны житель Витебска пообещал помочь в этом деле, в том числе финансово. Он представился сотрудником российской фирмы, у которого связи с крутыми предпринимателями из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Пообещал помочь выиграть тендер на закупку чайной продукции для нужд Министерства обороны, благодаря чему можно будет поставлять крупные оптовые партии в белорусскую армию. Мошенник заверил, что поможет также организовать поставки в сеть магазинов „Евроопт". Еще сказал, что даст заем, если понадобится. При этом витеблянин изначально понимал, что ни одно свое обещание он выполнить не сможет".





Уроженец Шри-Ланки поверил мошеннику. Он зарегистрировал на себя фирму, которая должна была заняться поставками чая в Витебск. Наслушавшись обещаний партнера, он заказал контейнер с товаром у знакомых на родине. Чай по морю прибыл в один из литовских портов, и надо было платить за его хранение на складе. Когда ланкиец сказал партнеру, что ему нужно внести часть суммы за хранение и доставку чая, тот сказал, что сейчас у него денег нет, пообещав отдать позже.





Александр Филиппенко рассказал, что было дальше: "С октября 2014 года до конца 2015 года мужчина под разными предлогами выманил у владельца кафе 34,4 тысячи долларов. Сперва взял в долг 10 тысяч долларов на оплату таможенных пошлин за новый автомобиль. Затем 15 тысяч долларов на решение временных финансовых трудностей его российской фирмы. Потом еще 9,4 тысячи долларов на оплату комиссии банку за выдачу кредита тому же его предприятию. Всякий раз аргументировал просьбы, что деньги пойдут на продвижение общего бизнеса по поставкам чая. Ведь его российская фирма в этом будет принимать участие. Полученные суммы мошенник тратил на личные нужды".

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