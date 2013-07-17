Бизнесмен из Витебска обманул партнёра из Шри-Ланки на 34 тысячи долларов

Инцидент произошел ещё текущего года 28 февраля. В Новополоцкий ГОВД поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в двери ее квартиры с криками и руганью стучит пьяный сосед. Подробности дела рассказал старший помощник...
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на...
Ряду российских нефтяных компаний велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь. Об этом сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник. В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Продавая "белые билеты" полоцкому мошеннику удалось заработать не менее 12 тыс.дол. Деньги мошенником брались за вопросы связанные с отсрочкой от армии. Полочанина осудили на пятилетний срок тюремного заключения и конфискацию...
Неоднократно судимый житель города Новополоцк, находясь в России на заработках, приобрел и привез в Беларусь партию поддельных 100-долларовых купюр, всего преступник привез около 500 поддельных денежных билетов. Вернувшись на...
По статистическим данным, предоставленным Нацбанком Беларуси, по данным на 1 февраля нынешнего года золотовалютный резерв нашей страны составляет 4 миллиарда 724,7 миллионов долларов США. Только за январь этого года...
Госдолг Беларуси к 1 января нынешнего года увеличился до 197,5 триллионов рублей, что на 28,2% больше, нежели было в январе прошлого года. Кроме того, с учётом курсовых разниц он увеличился до 12,6 миллиардов долларов (на...
Это как минимум в три раза больше, чем в 2013 году. Бывший премьер Михаил Мясникович незадолго до своей отставки привел такую цифру: только за октябрь-ноябрь 2014 года жители Беларуси ввезли из России 21,5 тысячи авто....
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2014 года составил 12,8 миллиардов долларов США, увеличившись с начала 2014 года года на 352,7 миллионов долларов США, или на 2,8% (с учетом курсовых разниц),...
С 1 января 2015 года Беларусь существенно снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть понижается с 277,5...
22 декабря Беларусь во исполнение своих обязательств выплатила по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда выплатила очередной штраф в размере 79,9 млн долларов. Предыдущий раз во исполнение своих обязательств 23...
Единственное в Беларуси и одно из немногих сохранившихся в СНГ производитель валенок OАO "Смиловичская валяльно-войлочная фабрика" (Червенский район Минской области) начала поставлять валенки в Канаду. В сентябре 2014 года...
В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...
В прошлом месяце белорусы купили валюты на 993,4 миллиона долларов, а продали – на 668,6 миллиона. Чистая покупка иностранной валюты в ноябре 2014 года, таким образом, составила 324,8 миллиона долларов. В Нацбанке отметили, что в...
Золотовалютные резервы Республики Беларусь по итогам ноября 2014 года, в определении ССРД МВФ, уменьшились на 202,9 млн. долларов США и, по предварительным данным, на 1 декабря 2014 ггода составили 5 821,0 млн. долларов США в...
590 тысяч долларов США выделит Российская Федерация Республике Беларусь на проект ПРООН по содействию вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее распоряжение Правительства Российской...
3 декабря 2014 года начальник главного управления бюджетной политики Минфина Республики Беларусь Юрий Селиверстов в ходе заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ...
1 миллион 140 тысяч долларов, в качестве международной технической помощи, будет выделено Беларуси на реализацию проекта "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь". ...