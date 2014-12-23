Новополоцкие школьницы поймали вора

Причём это были не ученицы старших классов, а всего лишь маленькие пятиклассницы, которые устроили погоню не за каким то мелким воришкой, а за настоящим рецидивистом. Причём это были не ученицы старших классов, а всего лишь маленькие пятиклассницы, которые устроили погоню не за каким то мелким воришкой, а за настоящим рецидивистом.





Инцидент произошел вечером 12 мая во дворе дома № 91 на улице Молодежной в Новополоцке. Мужчина, который был 8 раз судим за хищения, воспользовавшись тем, что школьницы играли в волейбол, а их вещи лежали рядом с площадкой, схватил два мобильных телефона и бросился бежать. Официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова рассказала подробности того, что произошло дальше.





Одна из девочек заметила, что мужчина похитил телефоны ее подруг. Тогда пятиклассницы втроем тут же бросились за грабителем. Они кричали, чтобы он остановился и вернул похищенное. Одна из учащихся догнала и схватила беглеца за руку. Он, растерявшись, бросил телефоны на землю, но девочки продолжили его преследовать.





Мужчина попытался скрыться, забежав в подъезд. Рядом остановилась машина, и одна из девочек сообщила водителю, что в подъезде прячется грабитель. Мужчина вызвал милицию. Когда подозреваемый выбежал из подъезда, школьницы опять погнались за ним. Прибывшим сотрудникам милиции девочки рассказали о грабеже и, проезжая на служебном автомобиле мимо остановки общественного транспорта, указали на подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК (Грабеж, совершенный повторно).





Храбрый поступок маленьких учениц нельзя было оставить без внимания. На школьной линейке девочкам — Диане Романовой, Полине Пироговой и Софье Шашкиной — вручили благодарности от имени начальника Новополоцкого городского отдела Следственного комитета. Кроме того, каждая из них получила денежную премию от местной милиции. Когда представители Следственного комитета поинтересовались у школьниц, не страшно ли было им преследовать грабителя, то услышали в ответ: «Догоняли ведь втроем, а еще помог водитель, который остановился и спросил, что случилось, и вызвал милицию».

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