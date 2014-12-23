Новополоцкие школьницы поймали вора

6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
Газетный киоск «Витебскоблсоюзпечати» ограблен сегодня в Полоцке. Грабитель похитил 4 000 000 рублей вырученных от продажи печатной продукции средств, угрожая ножом. Совершив вооруженное ограбление преступник скрылся. ...
Межрайонный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело по отношению к гражданину "К". Как выяснилось, мужчина состоит на учете в центральной районной больнице Верхнедвинска с диагностированной параноидальной...
На одном из объектов ОАО «Нафтан» в Новополоцке 16 марта молодой каменщик сорвался с высоты 12 метров. С травмой позвоночника мужчина находится в местной больнице, сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана...
В Новополоцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил ограбление лотерейного киоска, выкрал 400 билетов и просто раздал их прохожим оказавшимся в это время на улице. Происшествие произошло ранним утром 17.03.2015...
В УСК по Гомельской области сообщили, что был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на мозырский банк и хищении 80 миллионов рублей. Напомним, что 3 февраля, вечером, мужчина, угрожая ножом сотруднице...
К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий...
В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...
Житель Гродно, находясь в нетрезвом состоянии, причинил своей супруге телесные повреждения за попытку помешать ему сообщить о ложном минировании Гродненской гидроэлектростанции. Инцидент случился ночью 13 декабря....
Преступление было совершено в поселке Фариново около 13:15. Под удар попал ОАО «АСБ Беларусбанк», а точнее одна из сотрудниц банка. По данным следствия, неизвестный вошел в здание банка, где нанес несколько ударов электрошокером...
Напомним, что днем 8 октября, в Минске произошёл трагичный случай в торговом центре "Европа" на улице Сурганова. Известно, что 17-летний житель Минска совершил зверское нападение на посетителей ТЦ. Он убил бензопилой молодую...
Частная предпринимательница из Полоцка скрыла более 150 тысяч рублей налогов и теперь скрывается в Германии. Женщина владела пятью частными полоцкими фирмами. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и хищение...
Очевидно полоцкие мужчины в женский праздник решили зря времени не терять и под шумок неплохо подзаработать. Пресс-служба УВД Витебского облисполкома сообщила, что в Полоцком районе с заборного ограждения на дачном участке сняли...
Очередная смерть по вине алкоголя произошла в Новополоцке 29.09.2015 года. В пьяной ссоре двоих новополочан последним аргументом выступил нож, в результате чего один из участников конфликта погиб в результате ранения в шею....
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
Возгорание произошло на участке двухстадийной выработки цеха по непрерывной выработке стекловолокна в 17:15. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило минимизировать потери. Они...
Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Полоцкого РОВД, 24.04.2015 г., задержали в городе безработного новополочанина. При задержании у 34-летнего жителя Новополоцка, было обнаружено наркотическое...
В дежурную часть Новополоцкого ГОВД позвонил гражданин Ф., работающий плотником на одном из предприятий города, и сообщил о странной находке. Мужчина пояснил, что в подъезде одного из домов по ул. Молодежной обнаружен...
В один из полоцких магазинов, расположенный на улице Дзержинского, поздно вечером, перед самым закрытием, зашел посетитель. Неторопливо набрал продуктов и, положив их в пакет, собрался уходить....