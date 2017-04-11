Коррупционерам Полоцкого винодельческого завода вынесен приговор

Ещё в 2015 году было возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия, уклонения от уплаты налогов. Незаконные действия совершались в течение двух лет – с 2013 по 2015 год. Ещё в 2015 году было возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия, уклонения от уплаты налогов.





Как выяснилось, фигурантами дела были четыре человека - трое должностных лиц (директор, заместитель директора по коммерческим вопросам и главный бухгалтер) коммунального предприятия «Полоцкий винодельческий завод», а также ИП из Минска.





Следствию удалось установить, что директор и главный бухгалтер в отчетных документах занижали объемы продаж и тем самым снижали налоговые отчисления. В махинациях с закупками оборудования кроме директора участвовала его заместитель и индивидуальный предприниматель. Бизнесмен выступил посредником в сделках по приобретению современных упаковочных машин и цистерны для хранения спирта. Таким образом, если бы предприятие оформило сделку напрямую с производителями, то это обошлось бы дешевле предприятию на 350 тысяч рублей. На приобретение оборудования были выделены как собственные средства предприятия, так и бюджетные ресурсы.





Кроме вышесказанного, выявлены и другие факты злоупотребления служебными полномочиями, которые нанесли ущерб предприятию, например поставки продукции в адрес фирмы-банкрота. Что касается индивидуального предпринимателя, то выяснилось, что фирмы, которыми он владел, за 2013-2014 годы недоплатили налогов на сумму около 55,7 тыс. рублей.





В итоге все нарушители закона получили по заслугам. Бывший директор завода приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в 9,2 тысячи белорусских рублей. Бывший заместитель директора по коммерческим вопросам приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывший главный бухгалтер (ей вменяется только уклонение от уплаты налогов) осуждена на три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Все трое лишены права занимать определенные должности сроком на пять лет. Участвовавший в коррупционной схеме предприниматель, который выступал посредником при закупках оборудования, приговорен 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, со штрафом в 9,2 тысячи рублей и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет. Приговор вступил в законную силу.





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