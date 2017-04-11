Коррупционерам Полоцкого винодельческого завода вынесен приговор

На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
Молодому перспективному сотруднику управления контрольной работы ИМНС по Новополоцку 28 апреля в суде вынесли весьма не утешительный приговор. 33-летний работник не просто за взятки закрывал глаза на нарушения, допускаемые одним...
Частная предпринимательница из Полоцка скрыла более 150 тысяч рублей налогов и теперь скрывается в Германии. Женщина владела пятью частными полоцкими фирмами. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и хищение...
Группу жителей Витебской области лишили свободы за хулиганские действия, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Александр Сащеко. «Поставлена точка в деле, которое тянется с 2014 года. Тогда в июне группа из 8...
Инцидент произошел ещё текущего года 28 февраля. В Новополоцкий ГОВД поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в двери ее квартиры с криками и руганью стучит пьяный сосед. Подробности дела рассказал старший помощник...
По сообщению Дмитрия Мергурьева, старшего прокурора отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства УСК по Витебской области, одному из директоров полоцкой фирмы грозит семилетний срок, его обвиняют в...
Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...
Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...
Житель Витебска получил 3 года лишения свободы за разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Сергей Селиханов. Областной суд оставил без изменений приговор, который...
В Минске продолжается рассмотрение дела о крупнейшей наркосети Беларуси, прозванное в народе "Дело 17-ти". Такое название следует из того, что на скамье подсудимых оказалось сразу 17 человек, связанных с одним из самых крупных...
Директор одной из фирм Витебской обл. попалась на махинациях присвоив более миллиарда рублей, Витебскую и Полоцкую недвижимость и два автомобиля. По сообщению пресс-центра Комитета Государственного Контроля, женщиной...
Наказание в виде трехлетнего тюремного заключения и конфискацию имущества получила замбухгалтера присвоив более 13 миллионов рублей. Как стало известно, одна из заместителей главбуха образовательного учреждения города...
Директор "Полоцкого винодельческого завода" стал фигурантом 15-и возбужденных против него и его помощников уголовных дел. Как сообщил информационный портал tut.by, со ссылкой на издательство «Беларусь Сегодня», преступная...
Суд Железнодорожного района города Витебск, вынес обвинительный приговор по обвинению в торговле наркотическими и психотропными веществами, бывшему следователю межрайонного отдела СК по статье 328 ч.3 Уголовного Кодекса....