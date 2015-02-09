Двоих полочан осудили за незаконную ловлю рыбы

Возгорание произошло на участке двухстадийной выработки цеха по непрерывной выработке стекловолокна в 17:15. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило минимизировать потери. Они...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Преступление было совершено в поселке Фариново около 13:15. Под удар попал ОАО «АСБ Беларусбанк», а точнее одна из сотрудниц банка. По данным следствия, неизвестный вошел в здание банка, где нанес несколько ударов электрошокером...
Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в убийстве, совершенном общеопасным...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
Следственным комитетом завершено расследование уг.дела по поводу нанесения топ-менеджерами "Нафтана" 2-миллионного ущерба предприятию. В настоящий момент дело передано в прокуратуру с дальнейшей передачей в судебную инстанцию. ...
На территории Полоцкого района произошло две кражи со взломом. Первая из них произошла 12.01.2016г., сообщение о краже правоохранители получили около пяти часов вечера 13.01.2016г. 55-летняя женщина сообщала, что неустановленными...
Как сообщает официальный сайт УВД Витебского областного исполкома, 26.11.2015 г., около трех часов дня, к правоохранителям Районного Отдела Внутренних Дел пришло сообщение в котором администрация ОАО"Банонь Агро" сообщала о краже...
В городе Новополоцк неустановленными преступниками украден электрический кабель в размере не менее 120-и метров. И это невзирая на то, что территория на которую проникли преступники охранялась сотрудниками предприятия,- сообщает...
31-летней жительнице Новополоцка удалось украсть в "Дионисе" один из велосипедов прямо из роллета. Кража велосипеда произошла днем 22.07.2015 года. Администрация "Велорайта" сразу сообщила о произошедшем в ГОВД, в сообщении...
Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Полоцкого РОВД, 24.04.2015 г., задержали в городе безработного новополочанина. При задержании у 34-летнего жителя Новополоцка, было обнаружено наркотическое...
Милицией предотвращен вероятный ущерб для ОАО «Нафтан», сумма ущерба могла бы составить 17,6 миллионов дол. США. Благодаря своевременным мерам предпринятым сотрудниками правоохранительных органов, контракт содержащий высокую...
По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...
В Новополоцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил ограбление лотерейного киоска, выкрал 400 билетов и просто раздал их прохожим оказавшимся в это время на улице. Происшествие произошло ранним утром 17.03.2015...
В СК Солигорского района возбудили уголовное дело в отношении местного киоскёра по обвинению в присвоении и растрате имущества в крупном размере. В Следственном комитете рассказали, что ОБЭП Солигорского РОВД предоставил...
Рыбалка – любимое увлечение многих. Она притягательна не только в летнее время, когда можно наслаждаться красотой природы, пением птиц, купанием и ароматным дымком от костра. Для настоящих любителей рыбной ловли не существует...
В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...