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      • Двоих полочан осудили за незаконную ловлю рыбы

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 18:05
      (голосов: 1)
      Двоих полочан осудили за незаконную ловлю рыбыОфициальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, что в производстве Россонского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело по ч.2 ст.281 УК Республики Беларусь (добыча рыбы в запретные сроки, запрещенными орудиями, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) в отношении  двух жителей Полоцкого района.

      Как выяснило следствие, 7 апреля два жителя Полоцкого района приехали на автомобиле Reno Duster с прицепом, в котором находилась лодка, на озеро Большой Тучек Россонского района. С собой, кроме удочек, они привези еще две рыболовные сети, которые установили на ночь. В субботу 8 апреля после обеда мужчины собрали улов, обнаружив в сетях щук, линей, золотых карасей, плотву, красноперок, окуней, язей и ершей. Вместе с ними улов оценили и сотрудники Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, насчитав в сетях 117 особей различных видов рыбы. Ущерб, который причинили рыбаки окружающей среде, составил более 4 800 рублей.

      Следственно-оперативная группа, выбывшая на место происшествия, зафиксировала добытую рыбу, а также средства и орудия лова. С целью возмещения ущерба, причиненного подозреваемыми, следователи изъяли и наложили арест на автомобиль Reno Duster, 2015 г.в.,  прицеп, металлическую лодку на общую сумму более 28 400 рублей. Следователи предъявили обвинение 57-летнему мужчине и его 35-летнему сыну по ч.2 ст.281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. С учетом того, что они полностью возместили ущерб, причиненный преступлением, к ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, оно будет передано прокурору для направления в суд.
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