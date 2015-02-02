Новополчанину, напавшему на правоохранителя вынесли приговор

Молодому перспективному сотруднику управления контрольной работы ИМНС по Новополоцку 28 апреля в суде вынесли весьма не утешительный приговор. 33-летний работник не просто за взятки закрывал глаза на нарушения, допускаемые одним...
Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
Известно, что злоумышленник проник в дачный дом и похитил инструменты. У правоохранителей уже есть наработки по данному делу. В совершении преступления подозревают ранее судимого жителя Полоцка, сообщили в пресс-службе УВД...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...
По сообщению представителей Минского РУВД, в городе раскрыты все обстоятельства разбойного нападения на саксофониста в его собственной квартире. Как оказалось, 28 -летний преподаватель саксофонист минской музыкальной школы,...
Одна из учениц 3-го курса политехнического колледжа города Новополоцка получила двухлетнее лишение свободы с отсрочкой. В соответствии с материалами дела, девятнадцатилетней девушкой ранее уже принимались психотропы. В тот день,...
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
Новополочанку обворовал пребывающий у нее в гостях гражданин Турции. Кража произошла в конце мая этого года, 42-летняя неработающая жительница города обратилась с соответствующим заявлением в ГОВД Новополоцка и сообщила, что в...
По сообщению Прокуратуры города Новополоцка, суд города Новополоцка рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Н., жительницы г. Новополоцка. Данная особа ранее не судима и на данный момент обвиняется в совершении кражи...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
События произошедшие в городе Новополоцк ночью 18.02.2015г., до сих пор будоражат общественность и вызывают немало вопросов у следователей, выясняющих подробности произошедшего. Ночью 18 февраля 2015 г., на дежурный пульт...
Прения, по делу об убийстве минчанки Юлии Соломатиной, состоялись сегодня в суде Фрунзенского района столицы. Сергей Кротов, государственный обвинитель в данном процессе, попросил суд назначить обвиняемому в убийстве Павлу...
Полочанин, приехав навестить отца, вместо теплой встречи в доме обнаружил его труп. О случившемся мужчина сообщил в Полоцкий РОВД. Трагедия произошла вечером 18 декабря. А её начало было положено утром....
В Новополоцкий ГОВД поступил рапорт милиционера отдела Департамента охраны. В нем сотрудник правоохранительных органов сообщил, что около дома №18 по ул. Я.Коласа был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения и...