Новополчанину, напавшему на правоохранителя вынесли приговор

Инцидент произошел ещё текущего года 28 февраля. В Новополоцкий ГОВД поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в двери ее квартиры с криками и руганью стучит пьяный сосед. Инцидент произошел ещё текущего года 28 февраля. В Новополоцкий ГОВД поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в двери ее квартиры с криками и руганью стучит пьяный сосед.





Подробности дела рассказал старший помощник прокурора города Новополоцка Андрей Шайков: "Сотрудники ГОВД прибыли по сообщению гражданки. Нарушитель общественного порядка находился в своей квартире. В какой-то момент, сотрудник милиции, ожидая участкового инспектора, остался один в квартире с хулиганом. В этом время тот нанес милиционеру удар ножом в область руки, причинив колото-резаную рану правого плеча с кровоподтеком в окружности".





В отношении новополочанина возбудили уголовное дело по ст. 364 УК Республики Беларусь (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Он был заключен под стражу. При назначении наказания суд города Новополоцка принял во внимание личность виновного, наличие инвалидности, также смягчающее (чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении) и отягчающее (совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения) обстоятельства.





12 мая судом Новополоцка обвиняемый был приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того обвиняемый обязан возместить моральный вред на сумму 1 000 рублей потерпевшему.





Кроме того, в криминальной новополоцкой сводке хотим упомянуть о том, что в Витебске уже начался суд по делу об убийстве бизнесмена. 28 сентября 2016 года в Шумилинском районе недалеко от проселочной дороги в мелиоративном канале рядом с деревней Хрипки нашли труп заместителя директора одной из витебских фирм. На теле мужчины были колото-резаные раны. Также в гаражном кооперативе нашли автомобиль погибшего — BMW X5. На машине были российские транзитные номера. В гараже также находились настоящие номерные знаки, личные вещи бизнесмена, его золотые украшения, документы и орудие убийства — штык-нож.





Позднее следователи выяснили, что один электромонтёр из города предложил витебскому бизнесмену купить за 1700 долларов земельный участок с домом в Городокском районе. Предприниматель внес предоплату — 850 долларов. Но продавец оттягивал срок окончательной сделки. Тогда бизнесмен решил съездить на встречу с продавцом.





Когда предприниматель и продавец дачи встретились в гаражном кооперативе, электромонтер с особой жестокостью убил бизнесмена, забрал его деньги, золотые украшения, наручные часы, мобильный телефон, сумку с документами. (Все имущество позже оценили в сумму более 5,5 тысячи рублей.) Затем вывез труп на территорию соседнего Шумилинского района и спрятал его в кустах в мелиоративной канаве. Поменял номера на машине и попытался ее угнать, но не смог завести.

Убийце по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство) грозит лишение свободы до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.





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