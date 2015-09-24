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      • В Новополоцке девушка столкнулась с мошенничеством на сайте знакомств

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 09:22
      (голосов: 1)
      В Новополоцке девушка столкнулась с мошенничеством на сайте знакомствАнастасию из Новополоцка пытались ввести в заблуждение на сайте знакомств Badoo. Мужчина представился Максимом и попросил переписываться через электронную почту. Он рассказал, что ему 33 года, живет он в Минске, а работает электромехаником на корабле, поэтому в Беларусь приезжает раз в полгода. Мошенник решил зайти из далека, вел романтичную переписку — рассказывал о музыке, книгах и своих путешествиях, присылал фотографии. Писал строго через день, видеосвязью не пользовался, потому что «интернет на корабле плохой», а «набрать из таксофона» он так и не смог. А постечении двух недель Анастасия получила такое  сообщение: "Я купил замечательную вещицу и думал подарить той, которая станет для меня важной и небезразличной. Ты только не смейся, но я чувствую, что ждал именно тебя в моей жизни, правда. Не думай, что я такой сентиментальный и поплыл. Но если есть чувства, зачем их скрывать, правда?".

      Отправить «сюрприз» он решил курьером. Правда, курьеру нужно было заплатить 80 белорусских рублей. Мужчина пообещал вложить деньги в посылку. Вот только перед получением самой девушке предстояло перевести их службе доставки.

      Девушка практически купилась на уловку мошенника, однако по совету подруги всё таки решила поискать в интернете похожие случаи. В итоге выяснилось, что это типичная схема развода, но девушка продолжила переписку, чтобы посмотреть как далеко все зайдёт.

      Моряк дал почтовый адрес, чтобы связаться со «службой доставки». Оттуда пришло письмо от «регионального представительства» сингапурской фирмы Speedpost. Такая фирма существует в реальности. Текст письма был следующий: "Для получения посылки Вам необходимо предварительно оплатить курьерские услуги, пополнив наш электронный кошелек Webmoney. В связи со срочностью, отправление не зарегистрировано и не отслеживается на сайте. Узнать о местонахождении можно по запросу на наш электронный адрес". Естественно, платить Анастасия не стала. Моряк еще раз предложил получить посылку, а после исчез. От него перестали приходить письма, а его аккаунт с сайта знакомств оказался удален. По такой схеме мошенники работают довольно давно: еще в 2015 году мы рассказывали про «Дмитрия из Италии», который просил белоруску оплатить доставку браслета.

      Вот как подобные случаи прокомментировал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович: "Если в отношении какого-либо гражданина совершено преступление, каждый из пострадавших вправе обратиться с заявлением в любой территориальный орган внутренних дел. Говорить о какой-либо перспективе раскрытия преступления мне трудно. Представляет огромную сложность установление конечного исполнителя этого преступления".
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