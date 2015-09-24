В Новополоцке девушка столкнулась с мошенничеством на сайте знакомств

Раньше писать письма и пересылать посылки считалось естественным и нормальным. Во времена, когда интернет и соц. сети были не так развиты, как сегодня, такой обмен информацией с родственниками и друзьями считался единственным...
В ходе состоявшегося финала конкурса МиссБеларусь 2016, победа в категории "Мисс Дружба" досталась 21-летней полочанке Анастасии Исаковой. Конкурсные соревнования первых белорусских красавиц проходили в стенах минского...
По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...
Долгими скучными вечерами каждый хочет как-то развлечься. Чаще всего дома сделать это трудно, но есть один способ который обычно всем помогает. Просмотр фильмов - интересное и занимательное занятие. Во время просмотра можно не...
Согласно данным группы о раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Новополоцкого ГОВД, сегодня, одним из наиболее распространенных преступлений в сети интернет связано с незаконным завладением денежными средствами граждан...
Напомним, что днем 8 октября, в Минске произошёл трагичный случай в торговом центре "Европа" на улице Сурганова. Известно, что 17-летний житель Минска совершил зверское нападение на посетителей ТЦ. Он убил бензопилой молодую...
В наше время любой современный человек, независимо от его возраста и образования является пользователем интернета. Школьники и студенты пользуются интернетом в образовательных целях, люди, более старшего возраста используют...
Как оказалось, в принципе, ничем хорошим! Такой вывод можно сделать, судя из недавнего случая, произошедшего с полочанином Вадимом Козловским, о котором он сам рассказал в одной из групп в соцсети. Инцидент произошёл возле...
У вас есть qiwi и яндекс кошелек и вы хотите его пополнить, но не знаете как. Мы сейчас рассмотрим разные способы, как пополнить qiwi и яндекс кошелек. Пополнение qiwi кошелька через платежные терминалы. Пополнять можно...
К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий...
Хотя для Республики Беларусь подделка документов явление редкое, всё же попадаются исключительные случаи. Так в этом году было выявлено три фальшивки, все советского образца. Об этом рассказала официальный представитель...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
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С течением времени, любители легкой наживи стараются максимально подстраиваться под новые условия и всегда в активном поиске новых методов краж и проникновения. Вот и одна молодая девушка в Новополоцке проявила смекалку и...
Очередная смерть по вине алкоголя произошла в Новополоцке 29.09.2015 года. В пьяной ссоре двоих новополочан последним аргументом выступил нож, в результате чего один из участников конфликта погиб в результате ранения в шею....
По сообщению УВД Витебского областного исполнительного комитета, в 9:30 утра, 24.09.2015г. к сотрудникам РОВД с сообщением о совершенном ограблении принадлежащего ему дачного дома обратился 37-летний житель Полоцкого района. ...
Полочанину Руслану Трубкину, находящемуся на лечении в новополоцком ЛТП8, пришлось отправиться на строчную операцию в больницу, поскольку его досрочное освобождение не было поддержано. Протестуя против такого "приговора" мужчина...
Связанные с постовой пересылкой коммуникации контролируемые с использованием mailbox alert system являются наиважнейшей составляющей современных бизнес-процессов. Различные организации широко используют почту как средство...