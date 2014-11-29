Полоцкий конфликт: БЖД продаёт билеты на несуществующие поезда?

В современном мире сделать бронь на поезд Санкт-Петербург Москва расписание поездов на который имеется на специализированных сайтах можно не выходя из дома, в любое время дня или ночи. Как известно, показатели...
Продавая "белые билеты" полоцкому мошеннику удалось заработать не менее 12 тыс.дол. Деньги мошенником брались за вопросы связанные с отсрочкой от армии. Полочанина осудили на пятилетний срок тюремного заключения и конфискацию...
Где быстро и выгодно купить билеты в Большой Московский цирк? Наверняка многие люди обожают цирковые представления, которые способны зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемые впечатления. Для приобретения...
Изменились расписания в движении новополоцких автобусов №6;№12;№21;№13;№14, а также дачные маршруты,- доводит до сведения пассажиров Новополоцкий филиал АТП № 6. С 16.05.2015г. рейс следующий по маршруту «Новополоцк-Боровуха»...
С 21 апреля 2015 года, с целью развития транспортных связей между Беларусью и Литвой, повышения конкурентоспособности железнодорожных пассажирских перевозок в сообщении между Минском и Вильнюсом, Белорусская железная дорога...
В Новополоцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил ограбление лотерейного киоска, выкрал 400 билетов и просто раздал их прохожим оказавшимся в это время на улице. Происшествие произошло ранним утром 17.03.2015...
Гибель женщины оказавшейся под колесами поезда, следовавшего по маршруту Крулевщизна-Полоцк, произошла в последних числах февраля 2015г. На сегодняшний день 7 марта, стали известны шокирующие подробности этого смертельного...
Не секрет, что в современном мире, где полным-полно вариантов, позволяющих добраться из точки «А» в точку «Б» для многих людей приоритетными являют авиаперелеты....
БелЖД на предстоящие новогодние праздники обещает пустить дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Минск – Брест – Минск, Минск – Гомель – Минск и Минск – Витебск – Минск. ...
Концерты. Многие жители нашей планеты только при одном упоминании о том, что есть возможность попасть на выступления своего кумира или нескольких кумиров одновременно, начинают судорожно хватать воздух. Это и не удивительно,...
Предприятие предлагает транспортным компаниям, огромный выбор бывших в употреблении и совершенно новых дизельных локомотивов. Бывшие в употреблении локомотивы прошли техническое обслуживание, в полном объёме, получают сертификаты...
Представьте себе, возвращаетесь вы с работы домой, а вам на глаза попадается Афиша с объявлением о выступлении вашего любимого исполнителя или группы. Сразу же возникает желание попасть на концерт. Но времени бежать за...
Чем ближе лето, тем всё чаще и чаще мы задумываемся об отпуске, мечтаем о том, как мы его проведём, куда отправимся путешествовать. За зиму уже нам порядком надоели и холод, и снег, и слякоть. Так хочется солнышка и тепла....
Биатлон - пожалуй, единственный вид зимнего спорта, за которым с большим воодушевлением наблюдает практически каждый третий житель нашей страны. И это не удивительно. Ведь поболеть за наших и оказать им поддержку – вот то...
Мечтая убежать и скрыться от повседневной суеты и рутины, домашних забот и хлопот, от самых разнообразных проблем, которые то и дело поджидают каждого современного представителя человеческого общества, человек все чаще и чаще...
Далеко не секрет, что хорошо провести собственное свободное время, заодно и порадовать своих детишек, можно только посмотрев настоящее цирковое представление! Почему именно его? Все просто. Цирк - единственное...
С чего начинается отдых? Конечно же, с составления планов и их дальнейшей реализации. Но тут же возникает и масса второстепенных проблем. Так, например, если человек точно знает с кем и куда именно отправиться отдыхать, то...
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Вы любите путешествовать, или у вас жизнь связана с разъездами. Или просто нужно срочно съездить. А вот времени бежать на железнодорожный вокзал и бронировать билеты, просто нет времени. Или вы хотите посмотреть, если...