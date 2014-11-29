Полоцкий конфликт: БЖД продаёт билеты на несуществующие поезда?

Возмущенный несправедливостью полочанин Сергей, решил поведать нам свою поучительную историю. А несправедливость заключается в том, что БЖД не вернула деньги за билет на отмененный дизель до Полоцка. Возмущенный несправедливостью полочанин Сергей, решил поведать нам свою поучительную историю





Сергей рассказывает: "Воскресным вечером мы возвращались из Витебска в Полоцк. Торопились на вокзал к последнему дизелю в 20:20. На месте увидели рекламу, призывающую покупать билеты на пригородные поезда через платежные терминалы». Мужчина так и поступил, купив 5 билетов. После чего компания отправилась на посадку, не зная, что поезд отменили.





Возмущению Сергея не было предела: "Это был последний дизель. Расстроившись, мы решили сдать купленные билеты в кассу. Но к нашему удивлению билеты принимать отказались: «Деньги за билеты на поезда пригородного сообщения не возвращают». Позже это же подтвердил дежурный по вокзалу. Получается, железная дорога продает билеты на несуществующие поезда, квитки потом никак нельзя использовать, и, следовательно, принимает деньги от граждан за услуги, которые не оказывает. Как это называется?".





В свою очередь, БЖД со своей стороны медали прокомментировала конфликт: "Билеты на поезда с ненумерованными местами продаются без указания номера поезда и могут использоваться в течение суток. Нормативно невозможность возврата этих проездных документов закреплена пунктом 80 Правил перевозок ж/д транспортом (Постановление Совета министров №609). Эта ситуация аналогична другим видам транспорта, где билет «не привязан» к конкретному транспортному средству и не позволяет подтвердить факт несостоявшейся поездки (например, городской автобус). Получается, что сначала надо менять постановление Совмина, а потом решать ситуацию с возвратом денег".

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