Что происходит на «Полоцк-Стекловолокно» после случившегося пожара

Праздник 1 мая ознаменовался для города не самыми приятными событиями. Витебское областное управление МЧС сообщила, что в этот день призошел пожар в общежитии по ул. Юбилейной в городском поселке Шумилино. Возгорание...
Преступление было совершено в поселке Фариново около 13:15. Под удар попал ОАО «АСБ Беларусбанк», а точнее одна из сотрудниц банка. По данным следствия, неизвестный вошел в здание банка, где нанес несколько ударов электрошокером...
Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в убийстве, совершенном общеопасным...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
Минувшие выходные выдались для Полотчины действительно "горячими". Сразу несколько пожаров (2) произошло на территории Полоцкого района на протяжении воскресенья 28.08.2016 г. Жертв в результате пожара, к счастью, нет. Первое...
Произошедший на Полимире пожар стал причиной возбуждения уголовного дела, ввиду причинения заводу крупного материального ущерба. Сообщение об это пришло от регионального Следственного Комитета. Возбуждение уг.дела состоялось...
Министерство Чрезвычайных Ситуаций Республики Беларусь сообщило о полной ликвидации продолжавшегося на протяжении почти двух дней пожара на территории новополоцкого завода «Полимир». В настоящий момент пожар полностью потушен....
На протяжении одних суток, в субботу 21.11.2015 г. в соседних городах произошло сразу два пожара. В первом случае Новополоцкие спасатели выезжали на тушение воспламенившегося легкового транспортного средства, во втором случае...
Гибель человека в результате произошедшего в одной из квартир пожара, зафиксирована сегодня ночью в Новополоцке. Реанимационные мероприятия проводимые на месте происшествия так и не смогли вернуть хозяина квартиры к жизни. ...
В городе Полоцк молодой семье удалось спастись от ночного пожара в собственном доме благодаря разбудившему хозяйку коту. Спасение от пожара молодой полоцкой семье принес их собственный домашний любимец, сообщает МЧС...
30 августа в Полоцком районе в садовом товариществе Бездедовичи 2 загорелись сарай и баня. Служба МЧС получила вызов в половине десятого вечера и тут же направила по указанному адресу пожарных. В сухом летнем воздухе огонь быстро...
По сообщению МЧС, вечером 30.03.2015 г. на пульт пожарной охраны поступило экстренное сообщение о пожаре от хозяина жилого дома расположенного в деревне Солоневичи Полоцкого района. Пожарная бригада сразу выехала на место...
В Полоцком районе в течении всего двух дней, произошло сразу три чрезвычайных происшествия. Зафиксировано три пожара, а также один преднамеренный поджог. К сожалению не обошлось без жертв, во время одного из пожаров погиб хозяин...
Стало известно об отравлении синильной кислотой рабочего завода "Полимир", отравление кислотой произошло во время рабочего дня, на предприятии. Следователями Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Беларуси...
На улице Железнодорожной в Полоцке, произошел сильный пожар. Очаг возгорания, находился в подвале пятиэтажного жилого дома. Огонь распространялся достаточно быстро, наблюдалось сильное задымление помещения. Данные факты указывали...
Каждый день не только в нашей стране, но и за рубежом, происходят какие-либо аварии и происшествия. И хотя соблюдаются все правила безопасности, почему-то происшествий меньше не становится. Благо, когда своевременно принимаются...
Выясняются размеры ущерба от крупного пожара, который произошел 22 октября на складе яиц на территории птичника ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Полоцкого производственного участка. По информации пресс-службы Витебского...
В НГОЧС поступило сообщение о том, что в Боровухе-1, в одном из цехов ООО «Фабрика Экодревмебель», занимающегося производством мебели , случился пожар. Возгорание произошло в одноэтажном отдельно стоящем кирпичном...