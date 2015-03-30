Что происходит на «Полоцк-Стекловолокно» после случившегося пожара

Возгорание произошло на участке двухстадийной выработки цеха по непрерывной выработке стекловолокна в 17:15. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило​ минимизировать потери. Они отключили подачу газа в цех и обесточили его, также из горевшего цеха эвакуировали 18 человек рабочей смены. Работники завода оперативно среагировали ещё до приезда пожарных, что позволило​ минимизировать потери. Они отключили подачу газа в цех и обесточили его, также из горевшего цеха эвакуировали 18 человек рабочей смены.





Уже в 17:23 на месте пожара был создан штаб МЧС. К ликвидации возгорания привлекли 13 пожарных автомобилей и 48 спасателей. Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки в застигнутых размерах. В пресс-службе МЧС сообщили, что никто не пострадал, последствия пожара не представляют угрозы для окружающей среды и не повлияло на дальнейшую работу предприятия.





Напомним, что год назад случился пожар в цехе №104 завода «Полимир» ОАО «Нафтан» в Новополоцке. Произошло возгорание на газоразделительной установке, тогда потушить огонь удалось только на третьи сутки.





Что происходит на «Полоцк-Стекловолокно» сейчас? Место происшествия осматривают следователи и эксперты: осмотр производится сотрудниками Полоцкого МОСК, следственного управления УСК по Витебской области с привлечением экспертов-криминалистов и возможностей передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета. Кроме того задействованы сотрудники МЧС, энергонадзора и эксперты-криминалисты Новополоцкого межрайонного отдела ГКСЭ, также на место выбыл эксперт-пожаротехник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.





В настоящий момент уже изъята техническая документация производственного процесса цеха и находящегося в нем оборудования, должностные обязанности, инструкции и прочие документы. Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, специалисты устанавливают сумму ущерба и причину пожара.

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