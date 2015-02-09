Жительница Полоцка попала в международный розыск

На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Известно, что злоумышленник проник в дачный дом и похитил инструменты. У правоохранителей уже есть наработки по данному делу. В совершении преступления подозревают ранее судимого жителя Полоцка, сообщили в пресс-службе УВД...
По сообщению Дмитрия Мергурьева, старшего прокурора отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства УСК по Витебской области, одному из директоров полоцкой фирмы грозит семилетний срок, его обвиняют в...
Предприимчивая новополочанка продававшая обувные изделия, скрыла от государства больше 280.000.000 руб. налогов. Женщина продавала привезенные из Москвы обувные изделия и не выплачивала в государственную казну соответствующие...
В Полоцкий РОВД обратилась предпринимательница с заявлением о грабеже. Женщина пояснила, что неустановленный преступник из её торгового роллета открыто похитил три комплекта постельного белья на сумму 420 тыс. рублей....
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Не прошло и месяца, как в Новополоцке "обчистили" уже три гаража. В каждом случае был нанесён ущерб на разную сумму денег и во всех трёх случаях вора найти не удалось. Возможно это дело рук одного и того же преступника? Первое...
На сумму свыше 12 миллионов рублей нанесен ущерб одной из жительниц Полоцка. Женщина сообщила, что 28 октября в период с 0.30 до 03.00 из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах совершена кража семи наименований золотых...
По соообщению УВД Витебского облисполкома, против 27 летнего безработного жителя города Новополоцк, возбуждено уголовное дело по обвинению в краже женского белья и постельных принадлежностей из торгового павильона. Утром 19...
В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...
Как известно, и городской, и республиканский бюджет формируется путём своевременной уплаты налогов. Предприятия и частные организации, тщательно планируя и осуществляя свою деятельность, рассчитывают на...
Плановая проверка коммерческой организации занимающейся розничной продажей мебели в Новополоцке, установила множественные факты сокрытия реальной торговой выручки с целью неуплаты налогов в государственный бюджет. Инспекция...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
В городе Новополоцк неустановленными преступниками украден электрический кабель в размере не менее 120-и метров. И это невзирая на то, что территория на которую проникли преступники охранялась сотрудниками предприятия,- сообщает...
В центре города по улице Гоголя, молодой парень отобрал силой у девушки, во время разговора ее мобильный телефон. По горячим следам преступник был задержан, им оказался 24-летний житель города Полоцка, ранеее судимый (за...
С течением времени, любители легкой наживи стараются максимально подстраиваться под новые условия и всегда в активном поиске новых методов краж и проникновения. Вот и одна молодая девушка в Новополоцке проявила смекалку и...
Очевидно полоцкие мужчины в женский праздник решили зря времени не терять и под шумок неплохо подзаработать. Пресс-служба УВД Витебского облисполкома сообщила, что в Полоцком районе с заборного ограждения на дачном участке сняли...
В СК Солигорского района возбудили уголовное дело в отношении местного киоскёра по обвинению в присвоении и растрате имущества в крупном размере. В Следственном комитете рассказали, что ОБЭП Солигорского РОВД предоставил...
Новополочанку обворовал пребывающий у нее в гостях гражданин Турции. Кража произошла в конце мая этого года, 42-летняя неработающая жительница города обратилась с соответствующим заявлением в ГОВД Новополоцка и сообщила, что в...