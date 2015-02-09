Жительница Полоцка попала в международный розыск

Частная предпринимательница из Полоцка скрыла более 150 тысяч рублей налогов и теперь скрывается в Германии. Частная предпринимательница из Полоцка скрыла более 150 тысяч рублей налогов и теперь скрывается в Германии.





Женщина владела пятью частными полоцкими фирмами. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и хищение бюджетных денежных средств женщину объявили в межгосударственный розыск. Ей грозит до семи лет лишения свободы.





Финансовая милиция установила, что владелица пяти частных фирм в Полоцке, которые занимались куплей-продажей различных товаров, недоплатила более 150 тысяч рублей налогов. Учредителем, директором и бухгалтером сети являлась одна и та же дама, которая ранее была судима за уклонение от уплаты налогов.





Специалисты проверили финансовую деятельность ее фирм с 2012 по 2014 год. Только по двум из них сумма не уплаченных налогов составила 150 тысяч рублей. Также установлены факты необоснованного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость, что может быть квалифицировано как хищение бюджетных денежных средств. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Предприниматель скрылась и объявлена в межгосударственный розыск. Предварительно установлено, что она находится в Германии.





В текущем месяце это не единственный случай мошенничества среди полочан. Так, 12 мая в ГОВД обратились две женщины, которые сообщили о том, что во дворе жилого дома у их дочерей - учениц 6-го класса - неизвестный мужчина открыто вырвал из рук девочек мобильные телефоны "Алкатель" и "Самсунг", на общую сумму 450 рублей. Милиционерами ППСМ ГОВД предварительно установлено, что преступление совершил 39-летний неработающий житель посёлка Боровуха-1. 13 мая ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 УК ("Грабеж"), – рассказали в УВД.





Ещё один любитель лёгкой наживы похитил денежные средства в 83-летней жительницы Полоцка. Отчасти виновной в случившемся стала сама женщина, которая оставила квартиру открытой на сутки с 14ч 10 мая до 14: 40ч 11 мая. За это время неустановленный преступник проник в ее жилище и похитил все сбережения – 1252 белорусских рубля и 400 долларов США. Ущерб составил 2004 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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