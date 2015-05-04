Полоцкие пограничники задержали нарушителей

А нарушителями оказались туристы, искавшие ночлег в пограничной зоне. Задержание произошло вечером 6 мая. В вблизи белорусско-латвийской границы на берегу озера Ричи полоцкие пограничники задержали двух жителей Браславского района. Мужчины находились в пограничной полосе без разрешающих документов. Нарушители пояснили, что приехали на это озеро для того, чтобы перегнать лодку на другие водоёмы для дальнейшей рыбной ловли. В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.30 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима). Задержание произошло вечером 6 мая. В вблизи белорусско-латвийской границы на берегу озера Ричи полоцкие пограничники задержали двух жителей Браславского района. Мужчины находились в пограничной полосе без разрешающих документов. Нарушители пояснили, что приехали на это озеро для того, чтобы перегнать лодку на другие водоёмы для дальнейшей рыбной ловли. В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.30 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима).





Едва истекли сутки после первого задержания, как на участке ответственности Полоцкого погранотряда в пограничной полосе снова без необходимых документов выявлены двое белорусов – жители Минска и Могилёвщины. По их словам, любители туристического отдыха искали место для ночлега. Нарушителям пограничного режима грозит наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.





К слову о границе, будет уместным отметить, что Латвия построит на границе с Беларусью 120-километровый забор — таким способом страна хочет остановить нелегальных мигрантов и других нарушителей.





Реализация проекта начнется в 2018 году, а его стоимость составит 9,6 миллиона евро. Эти цифры приводятся в докладе МВД Латвии, который правительство страны рассмотрит на следующей неделе. В марте начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс заявил, что ограждение на белорусско-латвийской границе составит не менее 2 метров в высоту. Строить его будут с использованием по меньшей мере трех вариантов конструкции, в том числе с металлической и колючей проволокой. Сейчас Латвия строит ограждение на отдельных участках границы с Россией, где уже возведено 23 километра забора. Укрепление границ связано с миграционным кризисом в Евросоюзе.

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