Полоцкие пограничники задержали нарушителей

Пограничники Браславского района помешали осуществлению планов нежданных и незваных в приграничной зоне гостей. Ночью 27 февраля полоцкими пограничниками были задержаны девять граждан. Их внешность указывала на...
В Браславском районе пограничники Полоцкого пограничного отряда отразили попытку нападения пьяного контрабандиста на служащего. Нарушитель оказывал сопротивление и совершил попытку нападения на пограничника. Команда «В...
Благодаря полоцким пограничникам, нелегальному мигранту так и не удалось проникнуть в Европу. Задержание нарушителя состоялось в ночное время с 27 на 28.05.2016г. на территории Браславского района. Нарушитель пытался осуществить...
Двое граждан Украины попытались незаконно перейти белорусско-латвийскую границу. Их планам помешали полоцкие пограничники, задержавшие пару в пограничной полосе. А помог стражам рубикона местный житель, который заметив чужаков,...
Полоцкими пограничниками с 12 по 14 июля предотвращены 4 попытки незаконного пересечения Государственной границы. Вечером 12 июля в Браславском районе белорусско-латвийскую границу намеревались незаконно пересечь мужчина и...
Вечером 1-го октября в одной из приграничных деревень вблизи белорусско-латвийской границы военнослужащими Полоцкого пограничного отряда был задержан нарушитель законодательства о Государственной границе. Попасть в Европу пытался...
Полоцкие пограничники осуществили задержание целой группы нелегальных переселенцев вместе с проводниками, пытающихся проникнуть на территорию Латвии через линию белорусско латвийской границы. Задержание состоялось на территории...
Ночью 15 февраля в ходе реализации имеющейся информации полоцкими пограничниками на удалении 700 метров от линии Государственной границы за покушение на умышленное незаконное пересечение границы из Беларуси в Латвию были...
Помощник начальника Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко сообщил корреспондентам, что в Брасловском районе Витебской области было задержано двое выходцев из Грузии. Грузинских нелегалов задержали на дороге, ведущей в один...
Приятно осознавать, что в нашем государстве все граждане находятся в зоне безопасности, под 24-часовой охраной пограничников, днем и ночью надежно защищающих границы Родины. Они всегда начеку и не пропустят врага на нашу...
Полоцким пограничниками 14.10.2015г. на участке границы с Латвией были зафиксированы посылаемые датчиками сигналы, сообщающие о том, что сработал сигнализационный комплекс. Информацию об этом пограничники сразу передали...
В результате четких и слаженных действий полоцкими пограничниками в ночь с 12 –го на 13-е апреля предотвращены 2 попытки незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь 2 группами нелегалов. В...
С обретением суверенитета перед Республикой Беларусь встала необходимость защиты ее интересов на государственной границе. С этой целью 15 сентября 1992 года Верховным Советом Республики Беларусь было принято Постановление № 562...
Пограничниками пограничной зоны Браславского района, в ночное время 04.05.2015 года, было задержано 9 азиатских нелегалов, граждан Таджикистана и Вьетнама, данная группа сопровождалась российскими гражданами, выходцами из...
Границы нашего государства находятся под надёжной защитой. В мирное время, казалось бы, нет особого повода для беспокойства. Да и процедура оформления необходимых документов для законного пересечения границы сегодня не вызывает...
Не успели еще пограничники отдохнуть от ситуации с гражданами Грузии, задержанными в начале сентября, как в минувшую среду пришлось потратить немалое количество сил и времени на поимку еще троих выходцев с Кавказа. По данным...
Современная молодёжь очень сильно отличается от своих сверстников 80-90-х годов. Если те с удовольствием проводили свободное время в кино или на танцах, то героев нашего времени не всегда привлекают 3D кинотеатры и клубные...
27 марта в управлении Полоцкого пограничного отряда командование части организовало и провело собрание военнослужащих подразделений пограничного контроля Полоцкого пограничного отряда по вопросу формирования честности и...
Полоцкие пограничники дважды помешали осуществлению контрабандной передачи сигарет за пределы соседней республики. Вот уж и вправду, понедельник – день тяжёлый. Непростым было его начало для пограничников. Утром 17 ноября...