Осторожно мошенники!

Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе. В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
Контрабандный товар переправляли в Латвию, поэтому раскрытие преступления шло в тесном взаимодействии с коллегами из Латвийской Республики. Известно, что фигурантами дела стали не только полочане. Помимо них в противоправную...
Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...
Произошедший на Полимире пожар стал причиной возбуждения уголовного дела, ввиду причинения заводу крупного материального ущерба. Сообщение об это пришло от регионального Следственного Комитета. Возбуждение уг.дела состоялось...
Следственным комитетом завершено расследование уг.дела по поводу нанесения топ-менеджерами "Нафтана" 2-миллионного ущерба предприятию. В настоящий момент дело передано в прокуратуру с дальнейшей передачей в судебную инстанцию. ...
Итоги прошедшего года показали, что покупательская активность на рынках недвижимости максимально снизилась. У Полоцка и Новополоцка показатели спроса снизились втрое. Тем не менее Полоцку удалось удержать лидирующую позицию в...
Общая сумма хищения дизельного топлива составляет около 50.000 дол. По данному факту Следственным комитетом РБ инициировано возбуждение уголовного дело. Фигурантами дела является организованная группа состоящая из одиннадцати...
Для того чтобы купить квартиру в Ялте в агентстве недвижимости имеет смысл обратиться в компанию ДомШоп. Агентство работает на рынке недвижимости 10 лет и занимается продажей и арендой ялтинских объектов недвижимости. При...
Директор одной из фирм Витебской обл. попалась на махинациях присвоив более миллиарда рублей, Витебскую и Полоцкую недвижимость и два автомобиля. По сообщению пресс-центра Комитета Государственного Контроля, женщиной...
Специалисты ИНКОМ-Недвижимость проанализировали ситуацию на рынке недвижимости в Москве и выделили новые тенденции его развития. Одной из них является появление все большего количества квартир в новостройках, сдающихся с ремонтом...
В феврале 2015 года, число работников, находившихся в целодневном (целосменном) простое составила 78 777 человек, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси. Стоит отметить, что по сравнению с январем 2015 года,...
Всем хочется жить на широкую ногу. Кто-то выискивает разнообразные способы, как бы обогатиться, а кому-то фортуна сама идет в руки. Как говорится, прямо как манная небесная. Вот так и подфартило 32-летнему жителю Новополоцка. Он...
За три года 24-летний белорус похитил с банковских карточек иностранных граждан более 1,6 млрд. белорусских рублей. Он являлся участником транснациональной группы кардеров. Следователи уже завершили расследование уголовного дела....
20-летняя женщина, от побоев которой скончался ее пятимесячный сын, была заключена под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси. По результатам медосмотра у женщины была выявлена беременность на раннем...
От различных непредвиденных ситуаций никто из нас не застрахован. Опасность может подстерегать повсюду: на улице (особенно в позднее время), в общественном транспорте, на дороге, даже дома. Казалось бы, уж дома это вряд ли...
В настоящее время документальная сторона практически каждого дела имеет не маловажное значение. Дело в том, что без правильно оформленных и полностью подготовленных документов порой не обходятся даже самые примитивные сделки,...
5 сентября в историческом, духовном и культурном центре всей Витебской области и даже Беларуси - городе Полоцке задержана группировка из темных маклеров, состоящая из трех белорусов- жителей Полоцка, Новополоцка, Минска. На...
С 15 по 30 апреля по инициативе Министерства внутренних дел в Беларуси проходила профилактическая акция под названием «Дом без насилия!». Её главная цель – вовлечение широких слоев населения в решение...