Осторожно мошенники!

И хотя мошенники уже за решеткой, информация о них всё ещё актуальна, так как возможно кто-то​ из полочан парься на их удочку. И хотя мошенники уже за решеткой, информация о них всё ещё актуальна, так как возможно кто-то​ из полочан парься на их удочку.





Речь идет о трёх жителях Борисова, которым удалось обмануть 18 человек со всей Беларуси, прикидываясь съемщиками и покупателями автомобилей и недвижимости. Объявления о сдаче в аренду и продаже недвижимости и автомобилей подозреваемые находили в интернете. Затем, по телефону они договаривались о сделке, удивляя хозяев тем, что не хотели посмотреть недвижимость заранее. Зато мужчины обещали перечислись хозяевам недвижимости аванс. Для этого якобы были нужны реквизиты банковской пластиковой карточки.





Как только злоумышленники получали реквизиты карты и код для изменения логина и пароля в системе интернет-банкинга, они сразу переводили деньги на свои счета и снимали их в банкомате. По данным следствия, в ноябре-декабре 2016 года произошло 18 таких случаев во всех областях Беларуси. Общая сумма ущерба составила более 15 000 рублей. Мужчинам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК Беларуси (Хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Обвиняемых заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.





Уважаемые полочанам, если кто-то из вас пострадал от действий данной преступной группы, просьба сообщить об этом в УСК по Витебской области по телефону 8(0212) 46-20-47.





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