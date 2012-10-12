В пожаре полочане самостоятельно спасли своего соседа

Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
Неспокойной оказалась ночь с 15 на 16 февраля для сотрудников Полоцкого ГРОЧС. В 02.56 дежурный части принял сигнал о помощи, бригада тут же выехала на место происшествия. Пожар случился в жилом доме по улице Я. Журбы. Увидев...
Праздник 1 мая ознаменовался для города не самыми приятными событиями. Витебское областное управление МЧС сообщила, что в этот день призошел пожар в общежитии по ул. Юбилейной в городском поселке Шумилино. Возгорание...
Очередная подкуренная прямо в доме сигарета, стала роковой для жителя Экимани в Полоцком районе. Мужчина погиб задохнувшись дымом от возникшего в доме пожара. Пожар на территории одного из частных жилых домов в Экимани возник...
По сообщению МЧС, вечером 30.03.2015 г. на пульт пожарной охраны поступило экстренное сообщение о пожаре от хозяина жилого дома расположенного в деревне Солоневичи Полоцкого района. Пожарная бригада сразу выехала на место...
Спасатели МЧС спасли двух пожилых людей застигнутых пожаром в своей собственной квартире. Спасенные спасателями супруги на момент прибытия пожарных были сильно пьяны. Пожар произошел в одной из квартир в агрогородке Гомель. ...
Сотрудниками Министерства Чрезвычайных ситуаций спасен хозяин горевшей квартиры. Мужчина получил ожоги тела 1 степени, в результате пожара произошедшего в одном из домов на ул.Гагарина в городе Полоцк. Хозяин воспламенившейся...
Гибель человека в результате произошедшего в одной из квартир пожара, зафиксирована сегодня ночью в Новополоцке. Реанимационные мероприятия проводимые на месте происшествия так и не смогли вернуть хозяина квартиры к жизни. ...
На территории Полоцкого района в результате пожара в собственном доме сгорел его хозяин. Пожар унесший жизнь хозяина дома произошел в Дроздах по ул.Крынычной 11.12.2015г. Сообщение о возгорании в Полоцком районе пришло на...
На протяжении одного дня, спасатели тушили два пожара произошедшие в городах-соседях. В первом случае горела новополоцкая квартира, во втором - полоцкий магазин. Сообщение о возгорании произошедшем в полоцком мультимаркете...
Старушка погибла при ночном пожаре в своем собственном доме. Как выяснилось, причина пожара унесшего жизнь 87 летней женщины - короткое замыкание произошедшее в электрических проводах дома. Пожар принесший смертельный исход...
На протяжении одних суток, пожары унесли жизнь одного пенсионера, еще 4 числятся пострадавшими. Такая неутешительная статистика по Витебской области констатирована на протяжении всего лишь одного дня Витебским областным МЧС...
Трагедией обернулся пожар, произошедший в Полоцке по ул. Трудовой. Из-за чего загорелся дом, пока не ясно. Очевидно одно: погиб хозяин, а само строение находится в плачевном состоянии: уничтожены кровля, потолок, стены. ...
Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в убийстве, совершенном общеопасным...
В Полоцком районе в течении всего двух дней, произошло сразу три чрезвычайных происшествия. Зафиксировано три пожара, а также один преднамеренный поджог. К сожалению не обошлось без жертв, во время одного из пожаров погиб хозяин...
12.10.2012 года в 07.00 на центр оперативного управления Полоцкого ГРОЧС поступило . К месту вызова были направлены 4 автоцистерны Полоцкого ГРОЧС. По прибытии к месту вызова наблюдалось горение кровли на двух гаражах. Всего было...
На улице Железнодорожной в Полоцке, произошел сильный пожар. Очаг возгорания, находился в подвале пятиэтажного жилого дома. Огонь распространялся достаточно быстро, наблюдалось сильное задымление помещения. Данные факты указывали...
Люди преклонного возраста, ровным счётом, как и малые дети, в одинаковой степени относятся к группе риска. Особенно, если по причине различных жизненных обстоятельств они остались одиноки. Не всегда пожилой человек может...
Пострадавший в ДТП на ул.Богдановича водитель, спасен сотрудниками МЧС. Как стало известно, 02.06.2015 года, на ул.Богдановича в г.Полоцк произошло авто- происшествие в результате которого столкнулись два грузовика. После...