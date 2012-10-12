В пожаре полочане самостоятельно спасли своего соседа

Накануне праздника, 8 мая ночью в ЦОУ Полоцкого ГРОЧС поступило сообщение о пожаре дома в деревне Бецкое Полоцкого района. К моменту прибытия спасателей, дом уже горел открытым пламенем. Во время возникновения пожара 59-летний хозяина жилья находился в доме, но еще до прибытия подразделений МЧС мужчина был спасен соседями. . К моменту прибытия спасателей, дом уже горел открытым пламенем. Во время возникновения пожара 59-летний хозяина жилья находился в доме, но еще до прибытия подразделений МЧС мужчина был спасен соседями.





Соседи заметили дым из окон и вошли в дом, чтобы проверить что произошло. На полу в комнате они обнаружили хозяина и незамедлительно вынесли его на улицу. Как сообщили в пресс-службе МЧС, с прибытием спасателей пострадавшего мужчину осмотрели медики и с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали.





В дальнейшем выяснилось, что пострадавший хозяин дома находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Соседи также подтвердили, что мужчина употребляет спиртные напитки, курит, однако на учете в РОВД не состоит.





На данный момент причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии – неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.





Недавно в Полоцке произошло ещё одно спасение мужчины из пожара. Вот только в этом случае, мужчина умышленно поджог своё жилище. Спасти хозяина удалось благодаря ОМОНовцам.





Сотрудники витебского ОМОНа, двигаясь по маршруту в Полоцке, увидели дым и пламя в окне одной из квартир. Правоохранители немедленно организовали эвакуацию жильцов и поспешили открыть дверь горящей квартиры. В пресс-службе УВД Витебского облисполкома сообщили, что проникнув в квартиру, милиционер буквально на руках вынес на свежий воздух мужчину, находившегося в полуобморочном состоянии.





Уже позднее оказалось, что пожар устроил сам хозяин квартиры. Как выяснилось, он поссорился с домочадцами, и в качестве мести не придумал ничего другого, как поджечь своё собственное жилище. Однако, после того как в доме разгорелось пламя, уже не смог самостоятельно покинуть помещение. Пострадавшего привели в чувство и передали медикам.

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