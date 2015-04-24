Сторож угнал охраняемый погрузчик

На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Известно, что злоумышленник проник в дачный дом и похитил инструменты. У правоохранителей уже есть наработки по данному делу. В совершении преступления подозревают ранее судимого жителя Полоцка, сообщили в пресс-службе УВД...
31-однолетний Сергей Максимцов пропал без вести ещё в конце декабря 2015 года. О его исчезновении в милицию заявила знакомая Сергея. К поискам кроме милиции также приступили волонтеры ПСО «Ангел». Отрабатывались различные...
Общая сумма хищения дизельного топлива составляет около 50.000 дол. По данному факту Следственным комитетом РБ инициировано возбуждение уголовного дело. Фигурантами дела является организованная группа состоящая из одиннадцати...
В понедельник 07.12.2015 г. около полудня к правоохранителям городского Отдела внутренних дел обратился 52-летний директор Новополоцкого ОАО, с сообщением о том, что в ночь с 06.12.2015 г. на 07.12.2015 г. неустановленным...
В городе Полоцк угнан автомобиль Фольксваген Гольф. Характерно, что машина была оборудована автосигнализацией, что не остановило злоумышленников от совершения угона. Угон припаркованного на одной из полоцких городских...
Сообщение о заложенном на территории Новополоцкого детского сада взрывном устройстве поступило в новополоцкую милицию 16.07.2015 года. Как выяснилось, "заминировать" детское дошкольное учреждение пришло в голову новополоцкому...
Против троих убийц 29-летнего похищенного полочанина возбудили уголовное дело, в соответствии со ст. 139 ч. 1(убийство) и ст. 182 ч. 2 п. 6(похищение человека группой лиц вступившей в предварительный сговор). Как сообщалось...
Тайная нарко-лаборатория обнаружена правоохранительными органами в Полоцком районе. При отработке полученной информации, оперативные сотрудники РОВД прибыли в деревню расположенную в Полоцком районе. Придомовая территория одного...
Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Полоцкого РОВД, 24.04.2015 г., задержали в городе безработного новополочанина. При задержании у 34-летнего жителя Новополоцка, было обнаружено наркотическое...
По сообщению Министерства внутренних дел Республики Беларусь, житель Полоцка занимался выращиванием конопли прямо у себя дома, что является нарушением действующего законодательства Беларуси, в сфере незаконного оборота...
По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...
Многие родители удивляются и поражаются, почему необходимая информация не доходит до их детей. Вроде повторяешь одно и тоже, изо дня в день «долбишь как дятел», «а воз и ныне там». Уважаемые, а чего ж тут удивляться? Если...
Жаль, когда жизнь обрывается внезапно. Обидно, когда погибают и умирают молодые, которым еще надо жить и жить, создавать семьи, заводить детей, растить их, заниматься карьерой и так далее. Почему так происходит? Кто решает судьбы...
Современной молодёжи вряд ли стоит сетовать на то, что жизнь скучна. Существует достаточно способов провести свободное время интересно и с пользой. Для них открыты стадионы и спортплощадки, кино- и видеозалы, клубы и дискотеки,...
Работа в строительной области отнимает не только колоссальное количество времени, сил и внимания, но и довольно игриво относится и к тем денежным ресурсам, которые идут в ход. И дело тут вовсе не в том, что те лица, которые стоят...
Практически все без исключения работники строительных организаций, вне зависимости от того, являются ли оно основными сотрудниками, или временными, в один голос заявляют о том, что выполнение многих операций было бы невозможно...
Чем руководствовались преступники, решившие поживиться предметами гардероба и кухонной утварью на рынке «Дисна», покажет следствие. Достоверно лишь одно: одним из воришек оказался… сторож данного торгового...
В центре города по улице Гоголя, молодой парень отобрал силой у девушки, во время разговора ее мобильный телефон. По горячим следам преступник был задержан, им оказался 24-летний житель города Полоцка, ранеее судимый (за...