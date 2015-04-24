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      • Сторож угнал охраняемый погрузчик

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 08:48
      (голосов: 1)
      Сторож угнал охраняемый погрузчикИнтересная информация об угоне размещена на сайте УВД Миноблисполкома. Примечательна она тем, что угон совершили не просто залётные злоумышленники, а сам сторож, который должен быть охранять средство передвижения. 

      Угон был совершен на одной из ферм в Пуховичском районе. Известно, что утром работники фермы обнаружили на проселочной дороге брошенный погрузчик "Амкодор-мини". Директору сельхозпредприятия не оставалось ничего другого, как заявить об угоне транспортного средства в милицию. Во время разбирательства выяснилось, что в ночь совершения преступления на ферме находились два сторожа. 

      Оперуполномоченный уголовного розыска Пуховичского РОВД Денис Шевцов рассказывает: "В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало понятно, что посторонних на территории не было и угон мог совершить кто-то из работников".

      В связи с этим обстоятельством, сыщикам не составило особого труда установить, что к преступлению причастен один из охранников фермы. Им оказался 29-летний житель деревни Груд. Молодой человек решил дождаться, пока напарник по караулу уйдет отдыхать, а затем завел погрузчик и выехал на нем за ворота. Как выяснилось, сторож-угонщик всего лишь намеревался съездить к матери за чаем и кофе. Однако "по-тихому" осуществить план не удалось, так как машина подвела охранника сломавшись на полпути. 

      Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного судна). Вот так желание выпить кофе привело 29-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы.
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