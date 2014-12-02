Сотрудник Новополоцкой ИМНС попался на взятках

В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Суд Железнодорожного района города Витебск, вынес обвинительный приговор по обвинению в торговле наркотическими и психотропными веществами, бывшему следователю межрайонного отдела СК по статье 328 ч.3 Уголовного Кодекса....
Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...
Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...
Житель Витебска получил 3 года лишения свободы за разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Сергей Селиханов. Областной суд оставил без изменений приговор, который...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
На рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов. Это следует из...
Группу жителей Витебской области лишили свободы за хулиганские действия, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Александр Сащеко. «Поставлена точка в деле, которое тянется с 2014 года. Тогда в июне группа из 8...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
Могилевский областной суд вынес приговор бывшему прокурору отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Гомельской областной прокуратуры Александру Долю. Могилевский областной суд признал его виновным в совершении...
Семьи погибших на Новополоцкой ТЭЦ сотрудников получат компенсации в размере 20.000 руб от Витебскэнерго. В силу вступил судебный приговор в соответствии с которым семьи погибших сотрудников Новополоцкой ТЭЦ получат по 20,000...
Судебный приговор Полоцкого суда по ст. 343/ч. 2 УК РБ, прозвучал для жителя Полоцка. Вину подсудимого в действиях по распространению порноматериалов в интернете суд признал полностью. Виновного приговорили к 2-летнему лишению...
Один из жителей Новополоцка примерил на себя образ всемогущего покровителя. На протяжении года жители соседних городов добровольно вверяли в его руки свою судьбу и определённую сумму денег в надежде на то, что тот поможет...
Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...
Довольно часто во время вынесения приговоров судьи учитывают поведение обвиняемого. Здесь и признание вины, и принятие мер по заглаживанию случившегося, и искренность раскаяния. Увы, наш герой решил пренебречь всем выше...