Сотрудник Новополоцкой ИМНС попался на взятках

Молодому перспективному сотруднику управления контрольной работы ИМНС по Новополоцку 28 апреля в суде вынесли весьма не утешительный приговор. 33-летний работник не просто за взятки закрывал глаза на нарушения, допускаемые одним из предпринимателей, но и устраивал проверки его конкурентам. 33-летний работник не просто за взятки закрывал глаза на нарушения, допускаемые одним из предпринимателей, но и устраивал проверки его конкурентам.





Суд установил, что с августа 2013 индивидуальный предприниматель К. ежемесячно платил инспектору по 100 долларов, в апреле 2016 года ставка удвоилась и до июня того же года работник налоговой получал по 200 долларов — всего, таким образом, получив 3800 долларов США. В благодарность за такие суммы сотрудник налоговой не остался в долгу. Он не сообщил руководству о выявленных у ИП нарушениях, а в дальнейшем не собирал о нем оперативную информацию, не инициировал проверок его предпринимательской деятельности.

Но и этим всё не ограничилось. Инспектор сообщал своему подопечному о поступающих на него жалобах и готовящихся внеплановых проверках. Более того, обвиняемый организовывал и проводил по заказу проверки в отношении других индивидуальных предпринимателей — конкурентов взяткодателя.





В итоге, налогового инспектора обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 430 УК. Суд признал 33-летнего мужчину виновным в получении взятки в крупном размере повторно и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности представителей власти и должности связанные с выполнением юридически значимых действий на 5 лет.





Однако у мужчины было смягчающее ответственность обстоятельство - наличие на иждивении малолетнего ребенка. Суд учел это при назначении наказания. Также приняты во внимание характер и степень тяжести совершенного преступления, отсутствие судимостей, положительные характеристики по месту работы и жительства. Свою вину в судебном заседании бывший инспектор налоговой не признал.





Пресс-служба Витебского областного суда сообщила, что на данный момент приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном в законном порядке.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...