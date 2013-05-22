Полоцк накрыла волна пожаров

Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
Пресс-служба Витебского областного управления МЧС сообщила, что в результате пожара в библиотечном архиве в Полоцке было эвакуировано более 60-ти человек. В пресс-службе заявили: "Сообщение о пожаре в библиотечном архиве в...
Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в убийстве, совершенном общеопасным...
Минувшие выходные выдались для Полотчины действительно "горячими". Сразу несколько пожаров (2) произошло на территории Полоцкого района на протяжении воскресенья 28.08.2016 г. Жертв в результате пожара, к счастью, нет. Первое...
На протяжении одного дня, спасатели тушили два пожара произошедшие в городах-соседях. В первом случае горела новополоцкая квартира, во втором - полоцкий магазин. Сообщение о возгорании произошедшем в полоцком мультимаркете...
Спасатели МЧС спасли двух пожилых людей застигнутых пожаром в своей собственной квартире. Спасенные спасателями супруги на момент прибытия пожарных были сильно пьяны. Пожар произошел в одной из квартир в агрогородке Гомель. ...
В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...
07 февраля в 22:09 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение о возникшем в одной из новополоцких квартир возгорании. Горела двухкомнатная квартира расположенная в одном из многоквартирных домов на ул.Калинина. Пожар возник...
На территории Полоцкого района в результате пожара в собственном доме сгорел его хозяин. Пожар унесший жизнь хозяина дома произошел в Дроздах по ул.Крынычной 11.12.2015г. Сообщение о возгорании в Полоцком районе пришло на...
На протяжении одних суток, в субботу 21.11.2015 г. в соседних городах произошло сразу два пожара. В первом случае Новополоцкие спасатели выезжали на тушение воспламенившегося легкового транспортного средства, во втором случае...
Очередная подкуренная прямо в доме сигарета, стала роковой для жителя Экимани в Полоцком районе. Мужчина погиб задохнувшись дымом от возникшего в доме пожара. Пожар на территории одного из частных жилых домов в Экимани возник...
Сотрудниками Министерства Чрезвычайных ситуаций спасен хозяин горевшей квартиры. Мужчина получил ожоги тела 1 степени, в результате пожара произошедшего в одном из домов на ул.Гагарина в городе Полоцк. Хозяин воспламенившейся...
По сообщению МЧС, вечером 30.03.2015 г. на пульт пожарной охраны поступило экстренное сообщение о пожаре от хозяина жилого дома расположенного в деревне Солоневичи Полоцкого района. Пожарная бригада сразу выехала на место...
В Полоцком районе в течении всего двух дней, произошло сразу три чрезвычайных происшествия. Зафиксировано три пожара, а также один преднамеренный поджог. К сожалению не обошлось без жертв, во время одного из пожаров погиб хозяин...
На улице Железнодорожной в Полоцке, произошел сильный пожар. Очаг возгорания, находился в подвале пятиэтажного жилого дома. Огонь распространялся достаточно быстро, наблюдалось сильное задымление помещения. Данные факты указывали...
К сожалению, приходится констатировать следующую информацию, что работники МЧС без работы не станутся никогда. Казалось бы, проводится такая объемная профилактическая работа в учреждениях образования и предприятиях, транслируется...
23 июня в д. Голяково Адамовского с/с произошел пожар жилого дома 7х9 м. В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Вечером того же дня в Полоцке по ул....
На ЦОУ Полоцкого ГРОЧС 23.05.2013г. от дежурного Полоцкого РОВД поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 21074 гр. Огородникова Алексея Александровича, произошедшего в ночь с 22.05.2013 на 23.05.2013г. Автомобиль был угнан и...
Трагедией обернулся пожар, произошедший в Полоцке по ул. Трудовой. Из-за чего загорелся дом, пока не ясно. Очевидно одно: погиб хозяин, а само строение находится в плачевном состоянии: уничтожены кровля, потолок, стены. ...