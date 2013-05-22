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      • Полоцк накрыла волна пожаров

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Сегодня, 08:38
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      Полоцк накрыла волна пожаровПраздник 1 мая ознаменовался для города не самыми приятными событиями. Витебское областное управление МЧС сообщила, что в этот день призошел пожар в общежитии по ул. Юбилейной в городском поселке Шумилино. 

      Возгорание произошло в комнате 60-летней пенсионерки, которая в этот момент находилась в ванной. Однако к счастью, ей удалось покинуть горящее помещение самостоятельно, женщина также не пострадала. А вот остальным жильцам общежития оказали помощь прибывшие спасатели. Работниками МЧС спасены пенсионерка, 6-летний ребенок и его 30-летняя мать. Из соседних блоков эвакуированы 36 человек, из них 13 детей. Эвакуацию произвели по лестничным маршам с также с помощью самих работников общежития. Свою роль сыграла сработанная сигнализация. В ОУМЧС заявили, что именно это позволило ликвидировать пожар в застигнутых размерах и не допустить гибели людей.

      Другой пожар, произошедший в ночь на 1 мая к сожалению закончился не так оптимистично. Трагедия случилась в деревне Залесье Полоцкого района. В половину третьего ночи спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома. Около пяти утра на месте пожара был обнаружен труп хозяина дома. Им оказался 62-летний мужчина. В пресс-службе МЧС сообщили, что в результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Причина пожара на данный момент устанавливается.

      Незадолго до этого, 25 апреля в Полоцке горела жилая квартира. В МЧС рассказали подробности произошедшего: "Сообщение о пожаре в квартире по ул. Гагарина в Полоцке поступило 25 апреля в 22.03. Как выяснилось, квартира принадлежала гражданину 1969 г.р., неработающему. В результате возгорания уничтожено имущество, повреждено окно, закопчены стены, потолок. Работниками МЧС спасен хозяин, который с отравлением продуктами горения, термическим ожогом верхних дыхательных путей и обеих кистей рук 2-3 степени (10% тела) госпитализирован в УЗ «Полоцкая ЦГБ»".

      Кроме того, на минувшей неделе в Полоцке произошло ещё два пожара. 21 апреля горела квартира в доме на пересечении проспекта Скорины и улицы Пушкина, а в ночь на 20 апреля в Полоцке сгорел дом, в котором обнаружили тело погибшего.
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