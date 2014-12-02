polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Шестеро жителей Витебщины получили по 3-4 года колонии за драку с рыбаками

      • Шестеро жителей Витебщины получили по 3-4 года колонии за драку с рыбаками

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Вчера, 16:14
      (голосов: 1)
      Шестеро жителей Витебщины получили по 3-4 года колонии за драку с рыбаками
      Группу жителей Витебской области лишили свободы за хулиганские действия, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Александр Сащеко.

      «Поставлена точка в деле, которое тянется с 2014 года. Тогда в июне группа из 8 знакомых отдыхала на озере Белое в Россонском районе. Туда же подъехали еще три человека — местный житель и его друзья из Новополоцка и Витебска. Эти трое привезли с собой гидроцикл. Катаясь на нем, они мешали первой компании ловить рыбу и оборвали несколько удочек. Это и стало причиной конфликта. Троица вызвала на подмогу друзей — местных жителей, а также полочан. Последние приехали на микроавтобусе, вооруженные палками и битами. Они избили компанию рыбаков, четырем из них нанесли телесные повреждения, а также разбили две машины», — сказал Александр Сащеко.

      Вначале обвинение в хулиганстве предъявили лишь одному из нападавших, но приговор отменили, так как вскрылись новые факты. 17 января этого года суд Железнодорожного района Витебска признал шестерых мужчин виновными в особо злостном хулиганстве (с применением предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений), назначив им наказания от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

      Обвиняемые обжаловали приговор, отрицали свою причастность. Но областной суд оставил решение коллег без изменений. Приговор вступил в законную силу 18 апреля.

      Loading...
      Витебский игроман получил 3 года колонии за разбойное нападение на казино
      Общество

      Витебский игроман получил 3 года колонии за разбойное нападение на казино

      Житель Витебска получил 3 года лишения свободы за разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Сергей Селиханов. Областной суд оставил без изменений приговор, который...

      В Новополоцке ограбили коттедж бизнесмена
      Происшествия

      В Новополоцке ограбили коттедж бизнесмена

      Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму.  В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...

      В Новополоцке товаровед попался на махинациях с накладными
      Происшествия

      В Новополоцке товаровед попался на махинациях с накладными

      За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...

      Криминальный Новополоцк - аферы и ограбления
      Происшествия

      Криминальный Новополоцк - аферы и ограбления

      В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...

      Раскрыта крупнейшая афера на предприятии
      Происшествия

      Раскрыта крупнейшая афера на предприятии "Нафтан"

      Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...

      Новополчанину грозит срок - 13 лет решения свободы
      Происшествия

      Новополчанину грозит срок - 13 лет решения свободы

      В Минске продолжается рассмотрение дела о крупнейшей наркосети Беларуси, прозванное в народе "Дело 17-ти". Такое название следует из того, что на скамье подсудимых оказалось сразу 17 человек, связанных с одним из самых крупных...

      Педофилу из Горецкого района вынесен окончательный приговор: 20 лет лишения ...
      Происшествия

      Педофилу из Горецкого района вынесен окончательный приговор: 20 лет лишения ...

      Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...

      Суд вынес приговор по трагедии в
      Происшествия

      Суд вынес приговор по трагедии в "Оазисе"

      Суд Полоцка и Полоцкого р-на вынес постановление о приговоре по материалам уг.дела связанного с трагическим событием в баре "Оазиса" неподалеку от о.Люхово на территории Полоцкого района,- сообщает Полоцкий Вестник. Той...

      Изорвавшему уголовное дело полоцкому рецидивисту дали дополнительный срок
      Происшествия

      Изорвавшему уголовное дело полоцкому рецидивисту дали дополнительный срок

      За повреждения материалов заведенного на него уг.дела, полоцкому рецидивисту добавили три дополнительных года тюремного заключения. По словам Ольги Вержбович, старшего прокурора Витебской областной прокуратуры, данная...

      Звания «Человека года Витебщины» удостоились шестеро полочан
      Новости региона

      Звания «Человека года Витебщины» удостоились шестеро полочан

      Шестерым гражданам Полотчины вручили награды почетного звания «Человека года Витебщины». Восьмая церемония награждения назвала имена полочан которыми может гордиться Полоцк и район, трудовые коллективы и семьи почетных граждан...

      В Полоцке участились случаи стрельбы из пневматического оружия
      Происшествия

      В Полоцке участились случаи стрельбы из пневматического оружия

      Витебская область в последнее время все чаще фиксирует использование пневматических видов оружия жителями. Люди стреляют по транспортным средствам, знакам дорожного движения, окнам жилых домов и к сожалению по живым людям. ...

      Вынесен приговор медработникам приторговывавшим поддельными больничными лис ...
      Происшествия

      Вынесен приговор медработникам приторговывавшим поддельными больничными лис ...

      По сообщению УБЭП УВД Витебского облисполкома, сотрудники Новополоцкого ОБЭП провели ряд оперативных мероприятий направленных на пресечение действий связанных коррупцией в здравоохранительной сфере. Проведение данных...

      Полочанин получил 10 лет строгого режима за кредитные махинации
      Происшествия

      Полочанин получил 10 лет строгого режима за кредитные махинации

      Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...

      12 лет тюрьмы за торговлю спайсами
      Происшествия

      12 лет тюрьмы за торговлю спайсами

      Суд Железнодорожного района города Витебск, вынес обвинительный приговор по обвинению в торговле наркотическими и психотропными веществами, бывшему следователю межрайонного отдела СК по статье 328 ч.3 Уголовного Кодекса....

      5 лет с отсрочкой получил начальник строительной организации Новополоцка
      Происшествия

      5 лет с отсрочкой получил начальник строительной организации Новополоцка

      Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...

      Убийца из Полоцкого района сел на 16 лет
      Происшествия

      Убийца из Полоцкого района сел на 16 лет

      Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...

      Приговор новополоцкому мошеннику вступил в силу
      Происшествия

      Приговор новополоцкому мошеннику вступил в силу

      Уже давно известно, но почему – то большинство все-таки к этому не прислушивается, что хранить сбережения на карточках – не очень-то и безопасно. Дело в том, что как бы банки не старались защитить владельцев пластиковых карт, все...

      Бывшего старшего прокурора осудили на 9 лет заключения
      Общество

      Бывшего старшего прокурора осудили на 9 лет заключения

      Могилевский областной суд вынес приговор бывшему прокурору отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Гомельской областной прокуратуры Александру Долю. Могилевский областной суд признал его виновным в совершении...

      Мошенник – «благодетель» из Новополоцка наказан по закону
      Происшествия

      Мошенник – «благодетель» из Новополоцка наказан по закону

      Один из жителей Новополоцка примерил на себя образ всемогущего покровителя. На протяжении года жители соседних городов добровольно вверяли  в его руки свою судьбу и определённую сумму денег в надежде на то, что тот поможет...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    11 апреля

    11 апреля "Душа на кончике смычка"


    Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

    Приглашаем на мероприятия ХХХ


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь