Шестеро жителей Витебщины получили по 3-4 года колонии за драку с рыбаками

Житель Витебска получил 3 года лишения свободы за разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Сергей Селиханов. Областной суд оставил без изменений приговор, который...
Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...
В Минске продолжается рассмотрение дела о крупнейшей наркосети Беларуси, прозванное в народе "Дело 17-ти". Такое название следует из того, что на скамье подсудимых оказалось сразу 17 человек, связанных с одним из самых крупных...
Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...
Суд Полоцка и Полоцкого р-на вынес постановление о приговоре по материалам уг.дела связанного с трагическим событием в баре "Оазиса" неподалеку от о.Люхово на территории Полоцкого района,- сообщает Полоцкий Вестник. Той...
За повреждения материалов заведенного на него уг.дела, полоцкому рецидивисту добавили три дополнительных года тюремного заключения. По словам Ольги Вержбович, старшего прокурора Витебской областной прокуратуры, данная...
Шестерым гражданам Полотчины вручили награды почетного звания «Человека года Витебщины». Восьмая церемония награждения назвала имена полочан которыми может гордиться Полоцк и район, трудовые коллективы и семьи почетных граждан...
Витебская область в последнее время все чаще фиксирует использование пневматических видов оружия жителями. Люди стреляют по транспортным средствам, знакам дорожного движения, окнам жилых домов и к сожалению по живым людям. ...
По сообщению УБЭП УВД Витебского облисполкома, сотрудники Новополоцкого ОБЭП провели ряд оперативных мероприятий направленных на пресечение действий связанных коррупцией в здравоохранительной сфере. Проведение данных...
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
Суд Железнодорожного района города Витебск, вынес обвинительный приговор по обвинению в торговле наркотическими и психотропными веществами, бывшему следователю межрайонного отдела СК по статье 328 ч.3 Уголовного Кодекса....
Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
Уже давно известно, но почему – то большинство все-таки к этому не прислушивается, что хранить сбережения на карточках – не очень-то и безопасно. Дело в том, что как бы банки не старались защитить владельцев пластиковых карт, все...
Могилевский областной суд вынес приговор бывшему прокурору отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Гомельской областной прокуратуры Александру Долю. Могилевский областной суд признал его виновным в совершении...
Один из жителей Новополоцка примерил на себя образ всемогущего покровителя. На протяжении года жители соседних городов добровольно вверяли в его руки свою судьбу и определённую сумму денег в надежде на то, что тот поможет...