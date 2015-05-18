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      • Житель Новополоцка принес в банк липовые документы для получения кредита

      Раздел: Происшествия Дата публикации: Вчера, 08:21
      (голосов: 1)
      Житель Новополоцка принес в банк липовые документы для получения кредитаЖитель Новополоцка подделал подписи и принес в банк липовые документы для получения кредита. Об этом информирует старший помощник прокурора Никита Белько.
       
      Данный инцидент является очередным примером желания человека обогатиться на незаконных основаниях. Суд Новополоцка получил на рассмотрение уголовное дело относительно обвинения гражданина, имя которых в соответствии с определенными этическими соображениями не разглашается. Сообщается, что этот гражданин предоставил одной из кредитных организаций города поддельные документы, а также сведения насчет обстоятельств, которые имеют большое значение при решении предоставления кредита. Таким образом, он совершил преступление, что доказывает ч.1 ст. 237 УК Республики Беларусь.
       
      Чтобы получить кредит, злоумышленник предоставил сотруднику одного из городского отделения банка заведомо ложные документы от имени другой гражданки. В бумагах он подделал ее подписи. Сообщается, что мошенник амеревался получить кредит, сумма которого неизвестна, и на этом забыть о произошедшем и необходимости расплатиться с кредитной организацией.
       
      Новополоцкий суд признал этого гражданина виновным и вынес ему приговор, в соответствии с которым преступник обязан провести в исправительном учреждении полтора года. Уточняется, что приговор не предусматривает направление мошенника в исправительное учреждение открытого типа.
       
      Преступление такого рода происходит не впервые за последнее время. Ради быстрого заработка, при котором не нужно много работать, но зато есть возможность получить все и сразу, люди готовы идти на криминал, придумывая различные хитрые уловки. Правоохранительные органы предостерегают от совершения подобных поступков, которые могут завершиться весьма плачевно.
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