Житель Новополоцка принес в банк липовые документы для получения кредита

Представьте, что вы решились открыть свой бизнес, а денег не хватает. Вы идете в банк, выстаиваете длинные очереди для получения кредита… а толку? Вы ведь знаете, что процентные ставки огромны, условия жестки, и отдавать нужно...
В последнее время очень много людей выявляют желание взять кредит. Обусловлено это желанием людей приобретать вещи на которые у них нет в данный момент столько денег. Так, часто бывает ведь не все люди имеют огромные средства, но...
Большинство не раз сталкиваются с проблемой нехватки денег. Часто это бывает когда нужно ''до тянуть'' до следующей зарплаты, а её ни как не выплачивают. Иногда, появляется хорошая возможность сделать дорогостоящую покупку, но...
К услугам банковских организаций, наверняка, приходилось обращаться многим. Одни люди берут кредит, чтобы отправиться в путешествие, другие мечтают о новой мебели, а третьим нужно совсем немного денег, чтобы погасить коммунальную...
«Уралтрансбанк» является активным участником кредитного рынка для российских граждан. На сегодняшний день, банк может предложить своим партнерам-клиентам такие виды банковских услуг как ипотечный кредит или выделение не целевых...
На территории Полоцкого района страховому агенту аферисту удалось обмануть своего доверчивого клиента, прикарманив таким образом €400. Махинация страхового агента заключалась в действиях по так называемой "Зеленой...
В течении одной недели двоим полоцким мошенницам удалось взять более 200 млн. кредитных средств. Наказанием за содеянное для матери и дочери стало 4-х летнее тюремное заключение. В течении одной недели, в период...
31-летней жительнице Новополоцка удалось украсть в "Дионисе" один из велосипедов прямо из роллета. Кража велосипеда произошла днем 22.07.2015 года. Администрация "Велорайта" сразу сообщила о произошедшем в ГОВД, в сообщении...
Благодаря широкому распространению интернета во всех сферах жизнедеятельности человека, теперь можно получать массу услуг, даже не выходя за пределы своей квартиры. Одним из удобных сервисов, набирающих популярность у населения,...
Всего за одну ночь, в Новополоцке выкрали два велосипеда, а в Полоцке украли скутер. Все происшествия произошли ночью с 17-18 мая 2015г. Первое обращение поступило в Полоцкий РОВД 18.05.2015г. утром, с заявлением в...
Неоднократно судимый житель города Новополоцк, находясь в России на заработках, приобрел и привез в Беларусь партию поддельных 100-долларовых купюр, всего преступник привез около 500 поддельных денежных билетов. Вернувшись на...
Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...
По сообщению Прокуратуры города Новополоцка, суд города Новополоцка рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Н., жительницы г. Новополоцка. Данная особа ранее не судима и на данный момент обвиняется в совершении кражи...
Если провести статистический опрос работающего населения нашей страны по поводу кредитов и банковских займов, то можно получить приблизительно следующую информацию. Во-первых, хоть раз в жизни, но каждый человек оформлял кредит,...
Навряд ли найдется хоть один человек на планете, который ни разу в жизни не брал кредит. Если и найдутся, то такие люди составляют меньшинство однозначно. Люди пользуются кредитной услугой для удовлетворения разнообразных нужд....
Практически все без исключения современные жители нашей планеты рано или поздно могут столкнуться с кредитом, получить который быть может не так уж и просто, как это первоначально кажется. Зачастую бывает и так, что в силу самых...
Многие люди, которые вышли на пенсию, занимаются ремонтами своих квартир, дач. Решают поменять мебель в доме. На всё это необходимы деньги. Но может ли пенсионер взять кредит в банке. Не все банки выдают такие кредиты, учитывая...
В Миорский РОВД обратился рабочий 1954 года рождения, житель Новополоцка, с заявлением о том, что в период с 17 часов 30 июня до 15 часов 2 июля неустановленный преступник, разбив оконное стекло, проник в его...
Вы приобрели какую-то недвижимость в кредит. Но в залог под покупку этой недвижимости вы выставили автомобиль. То есть, если вы не сможете выплатить кредит в срок, у вас заберут автомобиль. Но случилось так, что вы решили продать...