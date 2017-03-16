В Новополоцке ограбили коттедж бизнесмена

Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму.

В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч рублей. Свои преступные вылазки грабители делали не один раз. Следствием установлено, что обвиняемые в 2016 году на протяжении двух недель наведывались в дом, хозяева которого уехали по делам за пределы страны, и вынесли из жилища имущество на 40 тысяч долларов.

Преступная банда состояла из троих мужчин и двух женщин. Возглавлял шайку недавно освободившийся из мест заключения уроженец Полоцкого района 1992 года рождения. В компанию воров входила и его девушка (жительница Новополоцка 1997 года рождения).

Пока хозяева были в отъезде, компания по ночам частенько наведывалась в пустующий коттедж для веселого времяпровождения. А затем преступники решили и распорядиться имуществом дома на своё усмотрение - продавали бытовую технику и ювелирные украшения. Когда бизнесмен вернулся домой и обнаружил пропажи, то сразу подал заявление в милицию.

Так как незваные гости особо не маскировались и оставили множество улик после себя, правоохранителям не составило труда оперативно задержать виновных.

Все участники преступления были осуждены. Максимальный срок получил организатор преступления, ранее судимый полочанин, - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима.

То что в Полоцке хватает любителей поживиться чужим добром свидетельствует тот факт, что на этой неделе в городе за сутки угнали два автомобиля. Об этом официально сообщила пресс-служба МВД. 14 марта, с 13.00 до 13.55 был похищен Volkswagen Jetta 1985 года выпуска. С 06.15 до 15.00 пропал автомобиль ВАЗ-2104 1987 года выпуска. Оба автомобиля были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.

Это уже не первый случай в этом году. Напомним, что в Полоцке в ночь на 23 февраля был угнан автомобиль Mazda 6. А 27 февраля поступило заявление от жителя Полоцка, у которого был угнан автомобиль Renault Logan 2015 года выпуска.

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