В Новополоцке ограбили коттедж бизнесмена

За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
Известно, что злоумышленник проник в дачный дом и похитил инструменты. У правоохранителей уже есть наработки по данному делу. В совершении преступления подозревают ранее судимого жителя Полоцка, сообщили в пресс-службе УВД...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...
Скачок подростковой преступности зафиксирован в Витебской области впервые за 15 лет. Более того, на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло в Толочине, было отмечено, что увеличилось количество...
31-однолетний Сергей Максимцов пропал без вести ещё в конце декабря 2015 года. О его исчезновении в милицию заявила знакомая Сергея. К поискам кроме милиции также приступили волонтеры ПСО «Ангел». Отрабатывались различные...
Из материалов финансовой отчётности Белорусских ОАО, опубликованных на сайте Министерства финансов, по итогам двух кварталов 2016 года, численность сотрудников на крупнейших ОАО Полоцка и Новополоцка продолжает сокращаться, по...
07 февраля в 22:09 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение о возникшем в одной из новополоцких квартир возгорании. Горела двухкомнатная квартира расположенная в одном из многоквартирных домов на ул.Калинина. Пожар возник...
Житель Полоцкого района, отправившийся на Новый год в гости к своей знакомой, был убит последней. Трагическая поездка, завершившаяся смертью мужчины проживавшего в Гомеле (агрогородок в Полоцком районе), по всей видимости была...
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
В городе Новополоцк благодаря слаженным действиям МВД Беларуси и ФСБ России, совместно с специалистами устанавливающей защитное оборудование компании, был обнаружен ранее украденный в Питере автомобиль. Автомобиль Mazda-6 был...
Суд Железнодорожного района города Витебск, вынес обвинительный приговор по обвинению в торговле наркотическими и психотропными веществами, бывшему следователю межрайонного отдела СК по статье 328 ч.3 Уголовного Кодекса....
Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...
На пешеходном переходе в Новополоцке водителем автомобиля Volkswagen Passat B3, был сбит ребенок. Происшествие с участием ребенка произошло днем в понедельник 13.04.2015 года, примерно в 16:20. Автомобиль «Фольксваген» двигаясь...
По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
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На ЦОУ Полоцкого ГРОЧС 23.05.2013г. от дежурного Полоцкого РОВД поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 21074 гр. Огородникова Алексея Александровича, произошедшего в ночь с 22.05.2013 на 23.05.2013г. Автомобиль был угнан и...
Два заявления о краже имущества почти одновременно поступили в отделение милиции от новополочан. Так, у пенсионерки, жительницы одного из домов по ул.Молодежной, неизвестное лицо похитило имущество на сумму 2 000 000...