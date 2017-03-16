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      • В Новополоцке ограбили коттедж бизнесмена

      Раздел: Происшествия Дата публикации: 16-03-2017, 12:20
      (голосов: 1)
      В Новополоцке ограбили коттедж бизнесменаСуд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. 
      В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч рублей. Свои преступные вылазки грабители делали не один раз. Следствием установлено, что обвиняемые в 2016 году на протяжении двух недель наведывались в дом, хозяева которого уехали по делам за пределы страны, и вынесли из жилища имущество на 40 тысяч долларов.
      Преступная банда состояла из троих мужчин и двух женщин. Возглавлял шайку недавно освободившийся из мест заключения уроженец Полоцкого района 1992 года рождения. В компанию воров входила и его девушка (жительница Новополоцка 1997 года рождения).
      Пока хозяева были в отъезде, компания по ночам частенько наведывалась в пустующий коттедж для веселого времяпровождения. А затем преступники решили и распорядиться имуществом дома на своё усмотрение - продавали бытовую технику и ювелирные украшения. Когда бизнесмен вернулся домой и обнаружил пропажи, то сразу подал заявление в милицию.
      Так как незваные гости особо не маскировались и оставили множество улик после себя, правоохранителям не составило труда оперативно задержать виновных.
      Все участники преступления были осуждены. Максимальный срок получил организатор преступления, ранее судимый полочанин, - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима.
      То что в Полоцке хватает любителей поживиться чужим добром свидетельствует тот факт, что на этой неделе в городе за сутки угнали два автомобиля. Об этом официально сообщила пресс-служба МВД. 14 марта, с 13.00 до 13.55 был похищен Volkswagen Jetta 1985 года выпуска. С 06.15 до 15.00 пропал автомобиль ВАЗ-2104 1987 года выпуска. Оба автомобиля были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов. 
      Это уже не первый случай в этом году. Напомним, что в Полоцке в ночь на 23 февраля был угнан автомобиль Mazda 6. А 27 февраля поступило заявление от жителя Полоцка, у которого был угнан автомобиль Renault Logan 2015 года выпуска.
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