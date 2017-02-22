От пьянства и ссор молодежи пострадали окна в двух школах Новополоцка

К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий...
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
Напомним, что днем 8 октября, в Минске произошёл трагичный случай в торговом центре "Европа" на улице Сурганова. Известно, что 17-летний житель Минска совершил зверское нападение на посетителей ТЦ. Он убил бензопилой молодую...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
Пресс-служба ГАИ Витебского областного исполкома сообщила, что 7 октября, в пятницу, вблизи поселка Ропно случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, пенсионер, 72 лет, погиб на месте, от травм не...
Жителя Новополоцка задержали за хранение такого опасного вещества как метадон. В момент задержания 40 -летний мужчина имел при себе синтетический опиоид - метадон в количестве более 4 грамм. Задержание неработающего местного...
Разгром торговой палатки и остановочного комплекса произошел ночью в городе Новополоцк. Как стало известно, хулиганские действия были совершены тройкой молодых парней, разбивших стекла торговой палатки, а также устроивших разгром...
Задержанного в Минске новополочанина имевшего при себе оружие и выданный «Правым сектором» документ признали вменяемым и привлекут к уг.ответственности, - сообщает Химик со ссылкой на Ивана Носкевича, председателя СК Республики...
В прошлую субботу, в городе Новополоцк произошла кража мобильного телефона у совершеннолетнего жителя города. С заявлением в городской отдел внутренних дел обратилась 52-летняя мать потерпевшего, работающая инспектором охраны...
В Полоцке трагически завершилась ссора двоих мужчин. В результате поножовщины один из них попал в реанимационное отделение местной больницы с серьезной раной шеи. Происшествие произошло 03 августа в вечернее время. о...
Мужчина получил проникающее ранение живота распивая алкоголь в компании своей приятельницей. Ближе к ночи 20.07.2015 года, Центральная городская больница сообщила в РОВД о пациенте с проникающей резанной раной брюшной...
40-летний житель города Новополоцк, вместе со своим 17-летним сыном осуждены за убийство сожителя бывшей жены и матери. За совершенное преступление 17-летний сын преступника отправлен в колонию на 10 лет, сам новополочанин...
По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...
События произошедшие в городе Новополоцк ночью 18.02.2015г., до сих пор будоражат общественность и вызывают немало вопросов у следователей, выясняющих подробности произошедшего. Ночью 18 февраля 2015 г., на дежурный пульт...
Житель Гродно, находясь в нетрезвом состоянии, причинил своей супруге телесные повреждения за попытку помешать ему сообщить о ложном минировании Гродненской гидроэлектростанции. Инцидент случился ночью 13 декабря....
Местный житель, молодой человек 22-х лет, не имел прав на управление автомобилем. За предыдущие нарушения он их лишён до 2017 года. Но это не стало поводом для благоразумного решения, не остановило парня от необдуманного...
Вот вы только вспомните, те окна, которые стояли в квартирах и домах наших бабушек и дедушек. Это были деревянные окна, чаще всего лишь с маленькой форточкой для проветривания и которые, при сильных порывах ветра однозначно...
Парень 1985 года рождения решил отдохнуть, встретив друга с девушкой. Они сели выпивать возле речки. К другу подошел его знакомый, и веселье продолжилось. После того, как несколько раз сходили за спиртным, друг с девушкой ...
В центре города по улице Гоголя, молодой парень отобрал силой у девушки, во время разговора ее мобильный телефон. По горячим следам преступник был задержан, им оказался 24-летний житель города Полоцка, ранеее судимый (за...