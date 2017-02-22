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      • От пьянства и ссор молодежи пострадали окна в двух школах Новополоцка

      Раздел: Происшествия Дата публикации: 22-02-2017, 16:03
      (голосов: 1)
      в двух школах НовополоцкаОказывается, что ссориться со своей второй половинкой бывает крайне опасно! Парень из Полоцка это доказал собственным примером! Бесстрашный 23-летний мужчина после взрывоопасной ссоры со своей юной девушкой побил окна в нескольких школах.

      Как это случилось?

      Телеканал «Вектор ТВ» сообщил, что во вторник, 31 января 2017 года, молодой парень повздорил накануне ночи со своей девушкой и после пригласил друга выйти куда-то выпить. В центре города они хорошенько развлеклись, и, проходя около городской школы №12, мужчина поднял деревянный поднос и бросил его в здание. К несчастью, удар подноса пришелся прямо по школьному окну, что нанесло значительный ущерб имуществу города. Но на этом неудачи школ не закончились, ибо парни сочли, что этих приключений для них недостаточно этой ночью. Они отправились дальше, и, увидев окна школы №14, провернули уже традиционную схему с окном. В целом, от рук хулигана, городской бюджет понес утраты в 400 рублей, компенсировать которые обязан мужчина самостоятельно: восстановив окна, либо заплатив соответствующий размер штрафа.

      Молодой человек надеялся, что о его нарушении правопорядка никто не узнает, но хулиган не учел один момент: о его действиях стало известно из записей камер видеонаблюдения, которые были установлены в местах, откуда так хорошо просматривалось поведение правонарушителя возле школ. Соответственно, против него возбудили уголовное дело. По вопросам привлечения свидетелей пока информация не обновлена, но, возможно, второй мужчина будет проходить по делу как соучастник. Теперь потенциальные нарушители городского порядка знают, что любые неправомерные действия становятся известными, и наказания не избежать.
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