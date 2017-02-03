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      • Смерть от колес: очередной инцидент в Полоцке

      Раздел: Происшествия Дата публикации: 3-02-2017, 18:07
      (голосов: 1)
      Смерть от колес1 февраля 2017 года автомобиль переехал 60-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги. Около 8 часов вечера автомобиль марки SEAT Cordoba двигался по улице Суворова. Подъезжая к дому № 59, он не успел вывернуть руль при встречном разъезде и со всего размаху наехал на человека. Источники не сообщают информацию о втором водителе, но, скорее всего, он не виновен и не пострадал.
       
      Мужчину спасти не удалось, так как от многочисленных травм и внутренних кровоизлияний он умер на месте. Врачи ничего не смогли сделать, так как прибыли на место ДТП слишком поздно.
      Хоть пострадавший и лежал на проезжей части, власти не могут выяснить до конца, был ли это преднамеренный наезд, или глупая случайность. Многим очевидно, что второе, но расследование происшествия провести все же обязаны. Кроме того, пока нет данных и о самом водителе: был ли он в автомобиле не в трезвом состоянии, говорил по телефону, привлекался ранее, и так далее. Известно, что это мужчина 35 лет, - сообщает УГАИ МВД.
       
      Сейчас ведется детальное расследование ДТП, но пешеходов предупреждают: они должны быть внимательными на дорогах, особенно в зимнее время. Тормозной путь машины в этот сезон отличается от летнего: он значительно длиннее. Кроме того, на дорогах замечают водителей, которые так и не смогли заменить летнюю резину на зимнюю, - и риски возрастают как для самих водителей, так и для людей на улице, - будь то пешеходная или проезжая часть. Также власти предупреждают население о необходимости подчеркнутой внимательности друг к другу: если вы видите людей, которые лежат на проезжей или пешеходной части, не проходите мимо и старайтесь помочь. Ведь с каждым днем количество ДТП все возрастает, а с ними и количество смертности на дорогах.

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