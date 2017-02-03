Смерть от колес: очередной инцидент в Полоцке

Мокрый снег и дождь в городе вносят свои коррективы в дорожную обстановку - за прошедшие сутки в Витебской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие, 22 из них — в областном центре. Пять ДТП относятся к особой...
Снежная метель, плохая видимость на дороге и вырастающие сугробы сыграли свою роковую роль. 2 ноября, по дороге из Новополоцка в Полоцк, за остановкой Чернещино утром лежал перевернутый автомобиль. Также на скоростной дороге в...
21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...
Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....
Трагическое происшествие случилось в субботний день, 15 октября, около 20.00. На этот раз местом ДТП стал центр города, улица Молодежная в районе магазина"Орбита". Виновником происшествия оказался молодой новополоцкий...
6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
В Полоцке разыскивают 63-летнего мужчину, который уехал из дома по направлению к деревне и бесследно исчез вместе со своим автомобилем. Милицией разыскивается 63-летний полочанин - Смыков Александр. Последним местом, где был...
Забор одного из полоцких частных домов, к счастью, оказался единственным пострадавшим в результате действий управлявшего автомобилем пьяного местного жителя. На таран автомобиль пошел в дневное время, около 15:00 в среду, 03...
Служба Государственной автоинспекции, ранее входившая в структуры УВД Витебского облисполкома, в недавнем времени вошла в структуры ОВД Полоцкого райисполкома. В ОВД работает 38 инспекторов ГАИ, обеспечивающих безопасность на...
По сообщениям Госавтоинспекции, август на Полоцких дрогах начался не особо радужно. За первые двенадцать дней произошло двенадцать аварий. Из них три со смертельным исходом. Это неприятно высокий показатель, что совершенно...
Как сообщают пользователи социальных сетей, 03.07.2015 г. в День Независимости Беларуси, в Полоцке произошел инцидент с поножовщиной. Происшествие случилось на ул.Бровки №45 в одном из магазинов "Дионис". Одному из...
Пострадавший в ДТП на ул.Богдановича водитель, спасен сотрудниками МЧС. Как стало известно, 02.06.2015 года, на ул.Богдановича в г.Полоцк произошло авто- происшествие в результате которого столкнулись два грузовика. После...
Многие родители удивляются и поражаются, почему необходимая информация не доходит до их детей. Вроде повторяешь одно и тоже, изо дня в день «долбишь как дятел», «а воз и ныне там». Уважаемые, а чего ж тут удивляться? Если...
Хотя зима в самом разгаре странная погода творится за окном. Сначала все замерзает, затем в течение дня держится плюсовая погода и все тает, как будто весна пришла, за ночь все лужи снова замерзают и утром нельзя ступить ногой...
ГАИ уверяет: водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения, становится все меньше. Однако у статистики пьяных за рулем есть и другая сторона – наркотическое опьянение, при котором управление транспортным...
Местный житель, молодой человек 22-х лет, не имел прав на управление автомобилем. За предыдущие нарушения он их лишён до 2017 года. Но это не стало поводом для благоразумного решения, не остановило парня от необдуманного...
Прогуливаясь пешком по родному городу, либо проезжая по знакомым улочкам поневоле обращаешь внимание, что количество водителей растет и растет. С каждым днем становится все больше автовладельцев. Причем, уже не удивителен тот...
Как показывает практика, фликер не всегда помогает сохранить жизнь. Так, в одну из сентябрьских ночей вблизи деревни Экимань Полоцкого района 31-летний полочанин за рулем Toyota Camry, двигаясь по дороге Полоцк --...
При схожих обстоятельствах на одном и том же мосту за последний месяц произошли две аварии с погибшими. 21 сентября на ул. Богдановича в Полоцке легковой автомобиль врезался в ограждение. Два человека погибли. На момент прибытия...