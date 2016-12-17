Новополочанин предстал перед судом покушение на собственную жену

К сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий...
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...
ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...
Тётя маленькой девочки заметила на теле малышки многочисленные синяки, которые ясно свидетельствовали о применении к ребенку грубой физической силы. Женщина не стала медлить с этим вопросом и сразу подала тревожный сигнал в...
Полочанка Наталья Рабчинская стала обладательницей почетной награды - Ордена Матери. Вручение награды состоялось в стенах Полоцкого районного Центра ремесел. Указ о присвоении награды был подписан президентом страны 03.06.2016г. ...
Очередная смерть по вине алкоголя произошла в Новополоцке 29.09.2015 года. В пьяной ссоре двоих новополочан последним аргументом выступил нож, в результате чего один из участников конфликта погиб в результате ранения в шею....
По сообщению Евгении Прудниковой, помощника Витебского прокурора "Восемь лет, с отбыванием в колонии, назначил суд в отношении женщины-убийцы своего сожителя и нанесшей ранения родному брату",- сообщила помощник прокурора. ...
Газетный киоск «Витебскоблсоюзпечати» ограблен сегодня в Полоцке. Грабитель похитил 4 000 000 рублей вырученных от продажи печатной продукции средств, угрожая ножом. Совершив вооруженное ограбление преступник скрылся. ...
В Полоцке 24 апреля 2015 г. произошло ДТП в результате которого пострадала пожилая женщина. Днем 24 апреля на пешеходном переходе по улице Богдановича, неподалеку от «Кургана Славы», рядом с мостом, легковой автомобиль сбил...
40-летний житель города Новополоцк, вместе со своим 17-летним сыном осуждены за убийство сожителя бывшей жены и матери. За совершенное преступление 17-летний сын преступника отправлен в колонию на 10 лет, сам новополочанин...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
В УСК по Гомельской области сообщили, что был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на мозырский банк и хищении 80 миллионов рублей. Напомним, что 3 февраля, вечером, мужчина, угрожая ножом сотруднице...
Всем хочется жить на широкую ногу. Кто-то выискивает разнообразные способы, как бы обогатиться, а кому-то фортуна сама идет в руки. Как говорится, прямо как манная небесная. Вот так и подфартило 32-летнему жителю Новополоцка. Он...
Житель Гродно, находясь в нетрезвом состоянии, причинил своей супруге телесные повреждения за попытку помешать ему сообщить о ложном минировании Гродненской гидроэлектростанции. Инцидент случился ночью 13 декабря....
Как не крути, но большую часть времени люди проводят на работе. Почему-то жизнь складывается таким образом, что работая, не получается уделить достаточно времени семье и детям. А ведь самое дорогое и бесценное, что есть в жизни...
В жизни случаются такие непредсказуемые ситуации, от которых кругом голова и волосы встают дыбом, что готов за помощью обратиться куда угодно и кому угодно. Тем более, когда речь идет о семье, о личном, о самом сокровенном. Когда...
Недавно в Полоцк приезжала израильтянка Мири Перах. Она родилась в нашем городе, но в 11 лет с семьей уехала в родную страну отца. Женщина воспитывает пятерых детей. Своим опытом она пришла поделиться с полоцкими мамами. Встреча...