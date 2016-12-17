Новополочанин предстал перед судом покушение на собственную жену

Известно, что в конце ноября текущего года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя города Новополоцка, угрожавшего убийством своей супруге. Известно, что в конце ноября текущего года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя города Новополоцка, угрожавшего убийством своей супруге.

Причём эту семью нельзя назвать не благополучной. По нынешним меркам, это самая обычная среднестатистическая семья: муж работал, его супруга находилась в отпуске по уходу за детьми. Единственной проблемой, которая чаще всего губит многие семьи, это любовь к выпивке. Хуже всего, что отцу семейства достаточно было выпить пива, и он начинал вести себя агрессивно и неадекватно: скандалил, устраивал сцены ревности, а однажды даже схватился за топор. Когда подобное случилось впервые, женщина милицию вызывать не стала. Но издевательства со стороны мужа не прекращались, и она решила вместе с детьми уйти жить к своей матери.

Осознав что произошло, горе-отец начал искать пути примирения и воссоединения семьи. В один из дней он позвонил своей супруге, сказал, что хочет встретиться, прогуляться с детьми. Но очевидно, со своей стороны никаких изменений мужчина предпринимать не собирался, так как прежде чем идти к детям, успел приложиться к очередной бутылке пива. А за этим последовала и очередная неадекватная реакция: собирая детские вещи в пакет, мужчина положил туда же кухонный нож.

Супруга, ничего дурного не подозревая, пришла в условленное место с детьми, однако заметив, что муж пьян заявила, что детей с ним никуда не отпустит. Тут то и пошёл вход нож, который мужчина прихватил с собой. Он прямо на улице погнался за убегающей от него женой. Женщина несколько раз вырывалась, убегала, но тот ее настигал, хватал за одежду, бросал на землю, размахивал ножом, угрожая убить… Все это происходило на глазах у прохожих, которые, к счастью, не остались равнодушными и вызвали милицию.

В судебном заседании обвиняемый попросил прощения у потерпевшей, но так и не смог внятно объяснить, зачем идя на встречу с детьми, взял с собой кухонный нож. Потерпевшая простила обидчика и просила строго его не наказывать. В итоге назначенная судом мера наказания в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработка осужденного должна поспособствовать тому, что в следующий раз мужчина трижды подумает, прежде, чем дать волю своим эмоциям.

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