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      • В Новополоцке молодой мужчина выбросился из окна восьмого этажа

      Раздел: Происшествия Дата публикации: 16-12-2016, 10:19
      (голосов: 1)
      В Новополоцке молодой мужчина выбросился из окна восьмого этажаК сожалению, сегодня не у всех людей хватает сил на то, чтобы справляться с навалившимися проблемами. Так, один из новополочан просто не смог пережить проблему безденежья. 
      36-летний новополочанин, очевидно потерял всякий смысл жизни ещё после своего развода с женой, когда жизнь, можно сказать, пошла на перекосяк. Мужчине необходимо было выплачивать алименты на ребёнка, поэтому в поисках средств он отправился на заработки в Россию. Однако этот план не оказался успешным и новополочанин вернулся домой. Но в родном Новополоцке найти работу и вовсе не удалось. В Новополоцке мужчина проживал вместе со своей мамой и в принципе ни в чём не нуждался: он имел и крышу над головой, и голодным не ходил, и даже имел в своём распоряжении личный автомобиль. Тем не менее, по словам самой матери, новополочанин неоднократно заявлял родным о своих намерениях на быструю смерть ввиду тяжелого материального положения. Видимо, особого значения этому никто не предал, и как оказалось зря...
      6 декабря текущего года мужчина всё таки решился на отчаянный шаг. Новополочанин выбрал момент, когда его мать ушла в магазин и выбросился из окна восьмого этажа. И помогла ему в этом изрядная доля алкоголя. По заключению судебно-медицинской экспертизы, степень алкогольного опьянения самоубийцы составляла 3,8 промилле.
      Вот как ситуацию прокомментировала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова: "Вернувшись весной с заработков из России, мужчина так и не смог устроиться на работу. К тому же он испытывал затруднения с выплатой алиментов на ребенка – с женой он в разводе. Несмотря на все это, условия проживания у него были хорошие, даже имелся личный автомобиль. Соседи характеризуют и самого мужчину, и его мать положительно. Этот человек ранее не был судим, только пару раз привлекался по административным статьям. В день трагедии он распивал спиртное, а когда мать вышла в магазин, совершил суицид. Записки он не оставил".
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