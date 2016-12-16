В Новополоцке молодой мужчина выбросился из окна восьмого этажа

За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
Страшное происшествие случилось 06 ноября около 12 часов 15 минут на 130 км дороги Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Виной тому погодные условия и видимо, неопытность молодого водителя. За рулем Renault Laguna находился 22-летний...
21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...
Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....
6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
В одной из городских больниц зафиксирована смерть ранее избитого мужчины, жителя Новополоцка. У обнаруженного на одной из остановок в Лиозненском районе (д.Смородино) новополочанина была зафиксирована тяжелая черепно-мозговая...
Незаконные действия связанные с хранением и сбытом долларовых купюр, являющихся фальшивкой, обернулись для новополочанина одиннадцатилетним тюремным заключением. Всего у мужчины было обнаружено 48.000$. За незаконную деятельность...
В городе Новополоцк один из местных жителей попал в поле зрения правоохранительных органов. В результате у него изъяли крупную партию амфетамина. Наркотическое вещества находилось в кармане новополочанина. По сообщению...
В городе Полоцк правоохранительными органами задержан мужчина занимавшийся незаконной покупкой/продажей иностранной валюты. Задержание валютчика состоялось 30.01.2016 года действиями ОБЭП. Районный отдел Внутренних дел...
В прошлую субботу, в городе Новополоцк произошла кража мобильного телефона у совершеннолетнего жителя города. С заявлением в городской отдел внутренних дел обратилась 52-летняя мать потерпевшего, работающая инспектором охраны...
Очередная смерть по вине алкоголя произошла в Новополоцке 29.09.2015 года. В пьяной ссоре двоих новополочан последним аргументом выступил нож, в результате чего один из участников конфликта погиб в результате ранения в шею....
Полоцким спасателям 17.07.2015 пришлось снимать с окна пятого этажа оставленного матерью без присмотра четырехлетнего мальчика. Приехавшие на вызов спасатели увидели стоявшего на подоконнике в окне 5 этажа мальчика, играющего с...
Неоднократно судимый житель города Новополоцк, находясь в России на заработках, приобрел и привез в Беларусь партию поддельных 100-долларовых купюр, всего преступник привез около 500 поддельных денежных билетов. Вернувшись на...
40-летний житель города Новополоцк, вместе со своим 17-летним сыном осуждены за убийство сожителя бывшей жены и матери. За совершенное преступление 17-летний сын преступника отправлен в колонию на 10 лет, сам новополочанин...
На пешеходном переходе в Новополоцке водителем автомобиля Volkswagen Passat B3, был сбит ребенок. Происшествие с участием ребенка произошло днем в понедельник 13.04.2015 года, примерно в 16:20. Автомобиль «Фольксваген» двигаясь...
В Новополоцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил ограбление лотерейного киоска, выкрал 400 билетов и просто раздал их прохожим оказавшимся в это время на улице. Происшествие произошло ранним утром 17.03.2015...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
Ночь 18 февраля стала настоящим кошмаром для одной из новополоцких семей. В милицию за помощью обратилась девушка 24-х лет. Она сообщила, что её отец задушил мать, после чего напал на младшую дочь, нанеся ей телесные...
Житель Гродно, находясь в нетрезвом состоянии, причинил своей супруге телесные повреждения за попытку помешать ему сообщить о ложном минировании Гродненской гидроэлектростанции. Инцидент случился ночью 13 декабря....