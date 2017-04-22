МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы из-за нарушения границы воздушным судном

Литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси. МИД Беларуси вызвал посла Литвы и вручил ноту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ...
Автомобиль имел белорусские номера. Украинские пограничники сомневаются, что он выехал в пункт пропуска с их территории. Государственная пограничная служба Украины помогает Беларуси расследовать инцидент. ...
Полоцкие пограничники осуществили задержание целой группы нелегальных переселенцев вместе с проводниками, пытающихся проникнуть на территорию Латвии через линию белорусско латвийской границы. Задержание состоялось на территории...
По утверждению нарушившей границу жительницы Финляндии, она так залюбовалась красивыми литовскими пейзажами, что даже не обратила внимания на то что нарушила границы и уже находится на территории Беларуси. Данный случай...
16 апреля 2015 года, докладывая Президенту Беларуси Александру Лукашенко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало заявил, что судебно-правовая реформа в Беларуси выходит на завершающую стадию и в текущем году...
17 апреля 2015 года, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Республики Беларусь на одну ступень - с «В3» до «Сaa1». Прогноз по рейтингу «негативный»", сообщается в...
20 апреля 2015 года, в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности. Ожидается ветряная, облачная с прояснениями, погода, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
Как заявил в интервью изданию «Украина дипломатическая» посол Беларуси в Украине Валентин Величко, наша страна никогда не позволит другим странам вводить войска в Украину через свои территории. «Глава нашего государства...
Конституционный суд Беларуси считает, что, в соответствии с закреплёнными положениями в статье 17 Конституции Беларуси «О равенстве двух государственных языков», законодательные акты, издаваемые в Беларуси, затрагивающие права и...
Конкретные сроки визитов прорабатываются пока на уровне министерств. Посол Индии в Беларуси Манодж Кумар Бхарти отметил, что помимо визита министра иностранных дел в Индию, планируется также визит министра по коммерции и...
С 21 января 2015 года Министерство торговли Беларуси, за грубые нарушения законодательства, приостановило деятельность 20 магазинов на автозаправочных станциях ИООО "Лукойл Белоруссия", сообщает пресс-служба Министерства...
По информации УГАИ МВД Беларуси 2270 автомобилей были конфискованы у владельцев за 2014 год, в связи с вождением во время пребывания в нетрезвом состоянии. За 11 месяцев 2014 года 2270 транспортных средств были...
В МИД Беларуси 11 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с руководителями дипмиссий стран-участниц Евросоюза, располагающихся в Минске, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел...
На 1 декабря 2014 года, по обследуемым организациям, в Республике Беларусь в 212 организациях имелась просроченная задолженность по заработной плате перед 36,3 тыс. работников. Сумма просроченной задолженности составила 122,4...
Необходимость сдавать отпечатки пальцев будет наступать раз в 59 месяцев. С 29 января следующего года посольство Республики Польша в Беларуси начнет осуществлять выдачу биометрических виз, сообщает пресс-секретарь...
1 декабря 2014 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калининградской области Николая Цуканова, на которой обсуждалось, взаимодействие Республики Беларусь и Калининградской...
Во вторник, 2 декабря, в Беларуси установится облачная с прояснениями погода, сообщает сайт Республиканского гидрометцентра страны pogoda.by. Серьезных осадков не ожидается. В отдельных районах возможно появление слабых...
В результате четких и слаженных действий полоцкими пограничниками в ночь с 12 –го на 13-е апреля предотвращены 2 попытки незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь 2 группами нелегалов. В...
Ночью 15 февраля в ходе реализации имеющейся информации полоцкими пограничниками на удалении 700 метров от линии Государственной границы за покушение на умышленное незаконное пересечение границы из Беларуси в Латвию были...