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      • МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы из-за нарушения границы воздушным судном

      Раздел: Политика Дата публикации: 22-04-2017, 21:02
      (голосов: 1)

      МИД Беларуси

      Литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси.       МИД Беларуси вызвал посла Литвы и вручил ноту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Нарушение государственной границы со стороны Литвы было зафиксировано 19 апреля 2017 года в 13.40.

      «Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13.43, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны», — рассказали в МИД.

      22 апреля в МИД Беларуси был вызван посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас. В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Беларуси литовским воздушным судном.

      Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.

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