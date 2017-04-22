Лукашенко: У Беларуси нет денег на рискованные либеральные реформы

Александр Лукашенко считает, что Беларусь не имеет права рисковать и идти на либеральные реформы. Потому что в случае ошибки последствия будут фатальными.
Основа роста зарплат — увеличение производительности труда, но такие масштабные перестройки требуют времени, а возможность оперативно улучшить ситуацию с зарплатами — в улучшении организации труда, заявил президент Беларуси...
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, которые предположительно находятся в Литве или Польше, «высосанными из пальца небылицами». Об этом дипломат заявил...
В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
02.07.2015 года Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь собирается развивать сотрудничество с Катаром по всем перспективным направлениям. При этом одним из важнейших направлений станет увеличение товарооборота...
16 апреля 2015 года, докладывая Президенту Беларуси Александру Лукашенко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало заявил, что судебно-правовая реформа в Беларуси выходит на завершающую стадию и в текущем году...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем министра коммерции КНР Чжун Шанем заявил, что китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" должен стать важной узловой платформой инициативы...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
30 декабря 2014 года во время представления в должности нового руководителя Национального банка страны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит еще одного обвала в стране. «Хочу сказать вам,...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи глав стран-участниц ОДКБ сказал, что в Москву он приехал не с протянутой рукой. «Мы не приехали в Москву с протянутой рукой, чтобы просить что-то взамен...
Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел оперативное совещание в правительстве, во время которого он заявил, что его не устраивают прогнозы социально-экономического развития, утвержденные на следующий год. ...
2 декабря 2014 года Президент Республики Беларусь провел совещание по проекту декрета "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций". Глава государства настаивает на жестких мерах по недопущению к...
Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Галантэя» с 90-летием со дня основания предприятия, сообщает пресс-служба Президента Беларуси. «За эти годы предприятие прошло путь от небольшого объединения...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...