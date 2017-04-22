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      • Президент: Там, где руководители не тянут, надо срочно решить кадровые проблемы

      Раздел: Политика Дата публикации: 22-04-2017, 20:00
      (голосов: 1)

      лукашенко

      Основа роста зарплат — увеличение производительности труда, но такие масштабные перестройки требуют времени, а возможность оперативно улучшить ситуацию с зарплатами — в улучшении организации труда, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту.

      «От сокращения излишней численности там, где это возможно. Но ни в коем случае людей на улицу не выбрасывать», — потребовал президент. Он напомнил также про требование согласовывать увольнения с органами власти, а уволенных — «перевести через улицу и направить на другую работу».

      «Нужна понятная система: произвел - продал - получил. Нет качественного ликвидного товара — нет зарплаты», — пояснил он.

      Лукашенко напомнил, что правительству поставлена задача — обеспечить в нынешнем году зарплату в 1000 рублей. «Некоторые ответственные лица называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь от упаднических настроений и заявлений. Кто не может поднимать — надо уходить».

      «Даже не думайте без учета производительности труда выдать по тысяче рублей! Они должны быть заработаны!» — предостерег он. Лукашенко уверен, что тут «почти все зависит от руководителей». «Поэтому там, где руководители не тянут, надо срочно решить кадровые проблемы. Время уходит».
      Он кратко остановился на наиболее проблемных предприятиях. Отметив, что «подходы по их оздоровлению должны быть гибкими». Для таких предприятий, особенно градообразующих, президент призвал делать упор на перепрофилирование и оптимизацию.

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