Президент: Там, где руководители не тянут, надо срочно решить кадровые проблемы

Основа роста зарплат — увеличение производительности труда, но такие масштабные перестройки требуют времени, а возможность оперативно улучшить ситуацию с зарплатами — в улучшении организации труда, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту.
Александр Лукашенко считает, что Беларусь не имеет права рисковать и идти на либеральные реформы. Потому что в случае ошибки последствия будут фатальными. Обращаясь с посланием к парламенту и белорусскому народу, президент...
Граждане должны взаимодействовать со спецслужбами при риске террористической угрозы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Теракт в Санкт-Петербурге,...
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе. В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце...
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
По поручению Александра Лукашенко, новый президентский помощник по Витебской обл., а также губернатор, должны заняться созданием хорошего областного кадрового резерва. Заявление президента прозвучало сегодня, 22.12.2015г. на...
25 июня 2015 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что придаёт особое значение развитию сотрудничества между нашим государством и странами Латинской Америки. Это заявление глава государства сделал,...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем министра коммерции КНР Чжун Шанем заявил, что китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" должен стать важной узловой платформой инициативы...
30 декабря 2014 года во время представления в должности нового руководителя Национального банка страны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит еще одного обвала в стране. «Хочу сказать вам,...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи глав стран-участниц ОДКБ сказал, что в Москву он приехал не с протянутой рукой. «Мы не приехали в Москву с протянутой рукой, чтобы просить что-то взамен...
Глава государства ориентировал белорусское правительство на достижение более высоких показателей экономического роста страны, чем запланированные в основных документах развития Беларуси на следующий год. Такую задачу Александр...
Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел оперативное совещание в правительстве, во время которого он заявил, что его не устраивают прогнозы социально-экономического развития, утвержденные на следующий год. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от Федерации профсоюзов активизировать свою деятельность. Об этом белорусский лидер заявил 2 декабря 2014 года, на встрече с председателем Федерации профсоюзов...
2 декабря 2014 года Президент Республики Беларусь провел совещание по проекту декрета "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций". Глава государства настаивает на жестких мерах по недопущению к...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...