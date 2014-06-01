Хотите приобрести тяговые АКБ?

У тех, кто располагает качественной спецтехникой, есть и эксплуатационные расходы. Например, приходится вовремя менять АКБ. В данном случае помогут тяговые аккумуляторы, нередко для обозначения такой продукции используется термин силовые аккумуляторы.

Речь идет о важном элементе техники, что используется на складах, к примеру, если она не имеет топливного двигателя. Да и для вилочных погрузчиков тяговые АКБ отлично подходят. Нередко предприятия выбирают надежные электропогрузчики. Как раз для них создавались весьма мощные аккумуляторы.

С приобретением тяговых АКБ проблем не возникнет, заказать их удастся на сайте https://www.tyumen-bat.ru/. В ассортименте есть огромное количество вариантов. Некоторые из них рассчитаны всего на 2В, другие – на 80В.

Разновидности тяговых АКБ для погрузчиков

Пожалуй, наиболее распространенными, самыми доступными вариантами для электрических погрузчиков сегодня называют свинцово-кислотные АКБ. Чтобы полностью их зарядить, требуется до 12 ч, многое зависит от конкретной модели. Такой продукции хватит где-то на 1500 циклов.

В чем главная особенность? Крайне важно проследить за тем, каков уровень жидкости, старайтесь вовремя довести его до нужной нормы. Только тогда такие АКБ не выйдут из строя.

Есть ли альтернативные варианты у таких аккумуляторов? Более современной продукцией считается литий-ионная. Среди важнейших преимуществ отметим малый режим подзарядки. Зачастую хватает всего 120 минут, чтобы полностью зарядить АКБ.

Данные товарные позиции долговечны, они могут прослужить даже 5000 циклов! Вот только приготовьтесь за такое преимущество дороже заплатить. Те же свинцово-кислотные аккумуляторы обходятся дешевле.

Особенности выбора

Когда будете выбирать подходящую АКБ для конкретного погрузчика, обращайте внимание на некоторые нюансы. Нужно понять, какая емкость и мощность будут оптимальными. Тут огромную роль играет соответствие характеристик требованиям самой спецтехники.

И обязательно учитывайте количество циклов. Время заряда крайне важно для любого предприятия, где рабочий процесс фактически не останавливается.

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