Выбираем доменную зону

Вы наверное заметили, что разные сайты в интернете имеют разное окончание в названии. Это так называемая доменная зона, которая например может быть привязана к тому или иному региону. Учитывая то, что доменные зоны разные, можно предположить, что есть определенные преимущества в использовании того или иного варианта.

Общие сведения

Доменная зона объединяет домены, относящиеся к одному уровню. Например, пройдя по этой ссылке https://cityhost.ua/domain/com/ можно приобрести уникальный идентификатор – «com», а кроме этого, есть такие идентификаторы как org, ru, рф и др.

Критерии выбора:

Уровни. Зоны подразделяются по принадлежности к 1, 2 и 3 уровню. От принадлежности к уровню зависит длина наименования (чем выше, тем короче) и цена идентификатора. Обычно, зона первого уровня дороже второго уровня, а второй уровень дороже третьего.

Региональность. Как уже было сказано, доменная зона или как ее еще называют, среда выполнения, демонстрирует принадлежность к территориальному или национальному региону. Например, идентификатор «ru» свидетельствует о принадлежности к России, «ua» – к Украине, «md» – к Молдове.

Тематика ресурса. Как вариант, можно выбрать международную среду выполнения, которая обозначается как «com» – для коммерческих сайтов; biz – для сайтов, посвященных тому или иному бизнесу; «net» – для сайтов, посвященных предоставлению сетевых услуг. Более того, идентификатор может прямо обозначать направление сайта. Например, есть доменные зоны «shop», «cafe», «sale», «cooking» и т.д. То есть, если основная часть наименования сайта не говорит напрямую о его тематике, об этом может сообщить идентификатор.

Ограничения. Есть доменные зоны, отведенные под определенные сайты и тут зарегистрировать свой ресурс, не получится. Например, идентификатор «gov» распространяется исключительно на правительственные сайты и до недавних пор только на территории США. Идентификатор «mil» назначается только сайтам, принадлежащим армии США и подведомственным организациям.

Что выбрать

Итак, доменных зон много, все они разные и выбрать тот или иной вариант может быть непросто. Тем не менее, универсальных советов по выбору мы дать не можем, так как многое зависит от того, на какую аудиторию рассчитан ресурс, для каких целей он используется и какие бюджеты отведены для обслуживания сайта. Впрочем, есть безошибочно верные варианты такие, например, как «com». Если учесть, что большинство сайтов в той или иной степени коммерческие и рассчитаны на международную аудиторию пользователей, эта доменная зона им вполне подойдёт.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.