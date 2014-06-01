Выполняем морфологический разбор слов на сайте СловоГрыз

Ситуация такова, что морфологический разбор слов — это задание, с которым регулярно сталкиваются учащиеся средних школ и колледжей, учащиеся вузов, а также преподаватели.

Что такое морфологический разбор? Разумеется, это анализ слова как части речи. То есть, при разборе определяется начальная форма слова и его морфологические признаки, включая род, число, род, склонение, падеж и др. Кроме того, определяется роль слова в предложении. Для того чтобы упростить участь школьников, в интернете работает немало сервисов, посредством которых можно получить результаты морфологического разбора.

Выбираем лучший сервис

Как уже было сказано в сети полно ресурсов, предоставляющих справочную информацию по интересующей нас теме. Информация предоставляется бесплатно. Но беда в том, что многие справочные ресурсы предоставляют заведомо неверную информацию. В итоге любопытный, но недостаточно осведомленный школьник вряд ли сможет дать преподавателю корректный ответ на поставленный вопрос.

Почему же так происходит, что результаты морфологического разбора на некоторых ресурсах издевательски ошибочны? Ответ прост – подросло поколение ЕГЭ, и это поколение работает «специалистами» на подобных ресурсах.

Ситуация печальная. Впрочем, есть приятное исключение – slovogriz.ru. И именно об этом сервисе мы вам расскажем.

Подробнее о slovogriz.ru

СловоГрыз — это уникальный проект, уже хотя бы потому, что тут разборы слов выполняются не новоявленными «специалистами», а опытными преподавателями русского языка и литературы. Именно поэтому качество разбора безукоризненное!

На данный момент поиск слов по морфологическим признакам на рекомендованном сайте может выполняться по базе, состоящей из сто тысяч слов! Еще раз повторяем, проект замечателен тем, что все редакторы отбирались на конкурсной основе и только по предъявлении диплома о высшем филологическом образовании.

Кому будет полезен этот сервис

Рекомендованный сервис будет полезен каждому, кто хочет учить и знать свой родной язык во всем его словарном многообразии. Ну а если точнее, информативность СловоГрыза по достоинству оценят ученики, студенты и преподаватели школ, колледжей и вузов.

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