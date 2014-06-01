Приобрести качественное конвейерное оборудование

Конвейерное оборудование является неотъемлемой частью современного производства, востребованное в любой отрасли промышленности. Специализация компании ООО «Проект плюс» на протяжении более 15 лет направлена на производство и обслуживание конвейерного оборудования, а также изготовление высокотехнологичного оборудования собственными силами. Конвейерное оборудование и транспортёры отличаются надежностью и эффективностью в перемещении грузов по наклонным и горизонтальным поверхностям. Конвейер с модульной пластиковой лентой позволяет с легкостью регулировать угол наклона и обладает высокими эксплуатационными характеристиками, и экономичностью электропотребления.

Простота ухода и модульная конструкция позволяет с легкостью монтировать конвейеры при необходимости перемещения оборудования. Конвейеры компании отвечают всем требованиям норм безопасности, что позволяет применение оборудование в пищевой промышленности. Использование конвейеров минимизирует использование ручного труда, увеличив эффективность производства. Бесперебойная работа конвейера возможна лишь при квалифицированном монтаже несущих конструкций, и отладке роликовых опор и приводных подшипников, что позволяет настроить натяжной механизм для бесперебойной работы конвейера

Почему оборудование компании ООО «Проект плюс» востребовано:

Низкая цена и надежность конструкции;

качественный монтаж и отладка оборудования на территории заказчика;

опыт работы и настройки конвейеров специалистами компании;

возможность изготовления конвейера по индивидуальным чертежам на заказ.

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