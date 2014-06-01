Выбираем качественный видеорегистратор

Даже самые опытные и прилежные водители иногда попадают на дороге в сложные ситуации. Случается, что только видеорегистратор может подтвердить их невиновность и избавить от возможных неприятностей. Это компактное устройство сегодня является совершенно незаменимым помощником для водителей, особенно для тех, кто в силу своей деятельности проводит за рулем много времени. Конечно, важно, чтобы прибор мог четко фиксировать все происходящее, качественно отображать записанный видеоряд, а возможно и звук.

В итоге водитель может при необходимости продемонстрировать автоинспектору или даже в суде любую ситуацию, которая происходила на дороге. Лучшие автомобильные видеорегистраторы 2 в 1 с радар детектором (антирадаром) сегодня есть в свободной продаже, так что автовладелец может обзавестись самым правдивым свидетелем и таким образом избежать многих проблем. Многих водителей этот умный гаджет выручил в сложной или неоднозначной ситуации, так что можно с полным основанием назвать видеорегистратор важным и весьма эффективным устройством.

Видеорегистраторы на страже правовой безопасности

При выборе устройства нужно прежде всего обратить внимание на качество изображения, а затем уже на его дополнительные функции. Дело в том, что записи, полученные с видеорегистраторов, могут стать весомым аргументом во время судебных разбирательств, а также при вынесении вердикта страховыми компаниями. Учитывая, насколько зашкаливает уровень беспередела и хамства на наших дорогах, покупка видеорегистратора просто необходима. Выбрать подходящее устройство поможет размещенный на сайте https://www.obzorreziny.ru рейтинг видеорегистраторов. Здесь также даны сравнительные характеристики разных устройств и их подробное описание.

По желанию водитель может выбрать раскладной аппарат или выполненный в форме моноблока. Также нужно обратить внимание на размер дисплея. Он должен быть таким, чтобы просматривать видеоролики было удобно. Оптимальным считается 2-х дюймовый экран. Вместе с тем устройство не должно быть слишком крупным, чтобы оно не закрывало обзор.

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