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      • Как устроить водоснабжение частного дома

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:08
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      Загородный дом вдали от центральной водораспределительной магистрали — это гарантированные проблемы. Вам придется выбрать систему автономного водоснабжения и реализовать ее своими силами. Рассмотрим вкратце, как добыть воду за городом.

      Бурим скважину

      Строительство скважины на придомовом участке начинается с поиска специалистов, которые смогут выполнить весь объем предстоящих работ. Для того, чтобы найти необходимых специалистов, достаточно прочесть рейтинг буровых компаний на воду и выбрать лучший вариант.

      Сегодня найти такие рейтинги не проблема, тем не менее дальше мы порекомендуем сервис, где рейтинги составляются с учетом отзывов реальных заказчиков. Так или иначе, строительство скважины, независимо от глубины бурения, это технически сложный процесс, который предваряется геодезическим исследованием. Бурение проводится с применением специализированного оборудования, а потому нужно быть готовым к тому, что стоимость готового результата будет высокой.

      Кстати, по поводу рейтингов, вот тут https://ratingfirmporemontu.ru можно выбрать компании, которые пробурят скважину на лучших условиях.

      Строим колодец

      Несмотря на то, что строительство колодца довольно-таки трудоемкий процесс, стоимость готового результата будет дешевле, чем бурение скважины. Это объясняется тем, что шахта колодца, при условии правильно выбранного расположения, имеет меньшую глубину примерно до 6-10 метров. Также готовый результат удешевляет возможность устройства колодца своими руками.

      Обычно для строительства колодца достаточно 3 человек и много времени. Также придется озаботиться покупкой бетонных колец с помощью которых можно будет укрепить стенки шахты. Тратиться на монтаж оголовка с традиционным воротом цепью и ведром не стоит. Достаточно вывести шахту высоту одного кольца над землей и можно использовать насос для забора воды.

      Забор воды из открытых водоемов

      К сожалению, в стране остается все меньше природных водоемов с чистой водой, которую можно пить без предварительной подготовки. Тем не менее, воду из открытых водоемов можно использовать для технических нужд, например для полива огорода и приусадебного участка, для стирки одежды и т.д.



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