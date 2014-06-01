Где купить титановый прокат

Для производства крупных и ответственных конструкций часто используются элементы из титана. В особых случаях вся конструкция изготавливается из титана. Для этого необходимо подобрать и купить весь необходимый прокат. Учитывая специфику материала найти все необходимые позиции сразу не всегда можно в одном месте. Это приводит к потерям времени или увеличению стоимости.

Купить титановые трубы по доступной цене поможет каталог компании «ПРОМТИТАН». Каждый посетитель сайта сможет самостоятельно ознакомиться с актуальным ассортиментом и приступить к подбору и покупке. Все позиции находятся на складе в Москве. Стоимость проката будет всегда приемлемой независимо от оптового приобретения или в розницу. Стоимость трубы начинается от 2 000 рублей за кг. Оформить заявку на приобретение трубы можно самостоятельно с помощью контактных номеров компании или форму на сайте.

В каталоге «ПРОМТИТАН» доступны листы толщиной от 0.5 до 130 мм. Доступны различные раскрои. Для покупателей доступны листы со стандартными размерами. Определить вес титанового листа поможет специалист компании «ПРОМТИТАН». Для этого необходимо заполнить форму на сайте или самостоятельно позвонив по любому из предложенных номеров компании.

Ознакомиться с готовым прокатом можно на сайте promtitan.ru с помощью информации на главной странице или самостоятельно скачав прайс для самостоятельного ознакомления в любом удобном месте. Также можно рассчитывать на профессиональное консультирование и помощь в оформлении заявки.

Для быстрой покупки качественного титана необходимо подбирать только профильные компании, которые имеют собственные склады и обеспечивают отгрузку в день оплаты. Перед покупкой также необходимо изучить скан копии документов, которые подтверждают качество поставляемой партии проката.

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