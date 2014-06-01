Пробники духов: отличаются ли они от оригинала

Парфюмерная продукция постоянно радует большим ассортиментом. Каких только духов не представлено на полках торговых точек. Порой бывает сложно определиться во всем этом многообразии, и тем более уловить именно свой аромат, когда в воздухе чувствуется многоголосие оттенков.

Чтобы быть уверенным, что конкретный аромат подходит вам, можно приобрести пробники духов. Небольшой флакончик оригинала позволит уловить нотки и понять стоит ли приобретать именно этот бренд, или обратить внимание на другой аромат.

Выделим особенности пробников

Тестовая продукция имеет некоторые особенности. Прежде всего она отличается упаковкой, дизайном. На ней уже не увидеть ярких красок, внешний вид малопривлекательный, так как продукция поставляется в торговые точки в обычных упаковках. Зачастую тестовая продукция стоит рядом с основным товаром.

Вместо фирменной крышки можно увидеть обычный распылитель. Как правило, упаковка тестовой продукции маркируется специальными знаками, на ней должно стоять "tester". Это основные отличия пробников, в остальном содержимое во флаконах идентично продаваемой продукции.

Как выбрать свой парфюм

Подобрать свой парфюм довольно сложно. Даже если изначально запах понравился, он может вызывать отторжение в течение дня. Поэтому рекомендуется приобретать пробники, чтобы убедиться в правильности выбора. Как правило, парфюм должен соответствовать запаху тела. И если пользователь его не чувствует, значит духи подобраны верно. Их должны слышать другие, но не сам пользователь.

Также следует помнить, пользоваться одними и теми же ароматами длительное время нельзя. Время от времени нужно их менять. Также следует помнить с годами вкусовые предпочтения могут меняться, если ране нравился конкретный запах, он подходил, то став старше он может вызвать некое раздражение. Восприятие аромата напрямую связано с эмоциональным состоянием. Поэтому рекомендуется приобрести разные пробники, чтобы экспериментировать, менять запахи и выбирать среди них наиболее гармоничный для данной ситуации, места и времени использования.

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