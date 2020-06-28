Знакомимся с накруткой опросов в Instagram

Соцсети становятся популярнее день ото дня, все больше интернет-пользователей проводит там свободное время. Вот почему разные услуги, которые нам предлагаются, становятся весьма популярными.

Правда, не каждый понимает, зачем накручивают опросы в инстаграм, к примеру. Так можно добавить голоса в пользу конкретного варианта. В итоге исход будет решен в пользу конкретного участника.

Нередко организаторы многочисленных конкурсов поступают как раз таким образом. Отдать свой голос несложно, достаточно кликнуть на понравившемся варианте ответа. Все такие «клики» учитываются (в процентах).

Как максимально быстро набрать необходимое количество голосов за свой вариант? Возможно, тут помогут боты, это позволит сэкономить время. Правда, не всегда голосования настолько большие, а активность порой невысокая. Тут стоит накручивать аккуратно с определенным интервалом. Тут нужны живые люди.

Есть несколько разновидностей накрутки голосов, когда проходит голосование в Instagram. Например, наиболее простой – это набор нужного количества кликов на 1-й страничке «сторис». Интернет-пользователи сразу окажутся на страничке голосования, смогут отдать голос, не пролистывая в конец страницы. В итоге у вас будет весомое преимущество.

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