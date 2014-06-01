Одним из самых крупных российских городов, конечно же, является Москва. Она многоликая, необычайно своенравная и очень красивая. Велико и население российской столицы, которому необходимо пользоваться государственными услугами. Чтобы делать это как можно удобнее существует сайт мос ру личный кабинет, которого облегчает жизнь каждого.

Этот портал не уникален, существует его аналог «Госуслуг» - он работает по всей Российской Федерации, а mos.ru - исключительно для жителей Белокаменной. Благодаря этому ресурсу у жителей города появилось большое количество времени, теперь им не нужно тратить часы в, порой, бесконечных очередях. Сегодня снять показания счётчика или оплатить те же коммунальные услуги можно где угодно и когда угодно. С сайтом mos.ru совершать подобные операции можно даже с мобильного устройства.

Сайт mos.ru предоставляет такие госуслуги москвы, как: Оплата коммунальных услуг. Контроль расходов и сохранение квитанций; Оплата штрафов от ГИБДД; Запись на прием в любое медицинское учреждение города; Мониторинг последних новостей и событий Москвы; Возможность завести электронный дневник школьника, благодаря которому родителям можно следить за домашними заданиями, новостями из школы, успеваемостью ребенка и .т.д.

Стоит отметить, что эти услуги лишь капля в море. В полном списке несколько десятков наименований государственных услуг для жителей Москвы, которые в значительной степени помогут облегчить жизнь. Для того, чтобы ежедневного пользоваться услугами сайта mos.ru, как и везде, стоит пройти регистрацию, а также завести свой личный кабинет. Стоит отметить, что государственными услугами может пользоваться как частные, так и государственные лица. Узнать больше об услугах mos.ru можно перейдя по этой ссылке - https://mos-ru.com.

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