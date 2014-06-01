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      • Переезды: оперативно и бюджетно

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 16:07
      (голосов: 0)

      Учитывая ускоренный ритм жизни прогрессивного человека и необходимость быстро принимать конструктивные решения, квартирный переезд сейчас пользуется вполне заслуженным спросом. Стоит ли «перетаскивать» вещи самостоятельно, привлекая всех домочадцев и знакомых? Однозначно, нет.

      И этому есть несколько причин:

      • неизбежные временные потери;
      • вероятность порчи имущества (вряд ли существует четкое понятие, как правильно упаковать бытовые предметы);
      • колоссальная трата нервных клеток (нужно все учесть, просчитать, предугадать и оперативно отреагировать).

      Обращение в специализированные компании в этом отношении будет более грамотным решением. Популярная услуга: квартирный переезд недорого «под ключ». Простыми словами: сотрудники компании, после детального согласования всех нюансов с заказчиком, решают организационные вопросы без его участия.

      Как перевезти вещи?

      Деятельность специализированных компаний помогает быстро справиться с этим вопросом, попутно экономя деньги и нервные клетки основного заказчика. Наличие внушительного парка авто дает возможность подобрать транспортное средство с необходимой грузоподъемностью. Такой подход сокращает количество рейсов, что, в свою очередь, снижает общую стоимость перевозки.

      Специалисты службы погрузки-выгрузки обладают отменным практическим опытом, что гарантирует бережный и аккуратный переезд. Порча или утеря вещей клиента в процессе транспортировки исключена. Дополнительно предлагаются услуг по сборке и разборке мебели, ее размещении в квартире, перевоз негабарита.

      Заинтересовало предложение? Более предметную информацию (установленные тарифы, ориентировочная оценка переезда и другое) можно найти на сайте http://pereezd.pro/. Здесь же указаны актуальные контакты и график работы компании.



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