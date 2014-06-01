Занимаемся ремонтом квартир и частных домов

Практически в каждом ремонте квартиры или частного дома имеется большое количество подводных камней и не зная их, можно потратить огромную сумму денег много своего времени и в конечном итого - сомнительный результат.Поэтому, желательно, чтобы им занимались настоящие профессионалы своего дела.

На сайте https://bcmount.ru/ компании по ремонту и строительству «МАУНТ», в Московской области и работающей в своей отрасли вот уже почти 15 лет предлагаются все необходимые ремонтные работы.. Компания успешно проводит:

разработку проектной документации;

дизайн интерьера;

подбор и комплектацию материалов;

ремонт жилых домов, коттеджей, квартир, офисов, промышленных помещений;

инженерные системы.

В компании работают качественно, аккуратно, быстро.Под каждый участок специальных работ (электрика, сантехника, отделка) свои специалисты, при этом весь процесс отлажен, по любому возникшему вопросу можно получить грамотную консультацию у менеджера.Очень удобно, что оплата вся проходит поэтапно, то есть по факту выполнения определенного участка - при этом заказчик получает в свой личный кабинет каждую неделю фотоотчет.. В своей работе используются только качественные экологически безопасные строительные материалы непосредственно от производителей и поставщиков. По окончании которой выдаются гарантии - на инженерные работы (сроком до 10 лет) и отделочные (до 2-х лет). Если же по какой - либо причине что - то не понравилась , следует ознакомить подрядчика, сделать независимую экспертизу (все непредвиденные расходы будут компенсированы за счет компании).

Владельцы частных домов периодически сталкиваются с необходимостью ремонта и частенько возникает вопрос - с чего начать?

Сотрудники компании успешно сделают .ремонт частных домов, а именно - отделочные или инженерные работы. К отделке относится целый спектр услуг: дизайн проекта (перепланировка, проектирование), кондиционирование, шумоизоляция, вентиляция, гидроизоляция, чистовая отделка и многое другое. В подарок прилагается бесплатная уборка. Достаточно подробно на сайте изложены все инженерные варианты.

Цены на стандартные, авторские, и премиум класса услуги указаны на сайте.

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