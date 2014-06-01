Знакомимся с регистратором доменов

Наверное, каждый из нас привык пользоваться Интернетом, однако не все хотят понять, что и как там работает. Знали ли вы, что существуют определенные домены россия, которые не против приобрести online-предприниматели? Скорее всего, далеко не каждый пользователь «глобальной паутины» слышал об этом.

Существуют специализированные компании, которые занимаются тем, что производят регистрацию доменных имен. В каждой стране есть немало таких организаций, однако доверять стоит лишь избранным, ведь только они предлагают действительно качественные услуги. Сотрудничество с ними точно не обернется проблемами для клиентов.

Если вас интересует такой вариант, как регистрация домена, то переходите на сайт biz.net.ru. Отметим: каждому удастся отыскать там немало интересной, действительно полезной информации.

Современный регистратор доменов (или доменных имен) – это организация, которая может регистрировать новые domains. Специалисты, работающие там, в случае необходимости продлят срок действия того, что было зарегистрировано ранее.

Отметим, что есть организация ICANN, на которую возлагаются функции по регистрации корневых доменов. Владельцами последних порой выступают разные государства, однако есть и вариант с международными сообществами и даже с физлицами!

В это трудно поверить, но некоторое время в РФ домены в RU-зоне регистрировала лишь одна организация. И только в началае нового столетия их стало уже несколько. Например, к середине десятых годов речь шла о 31 компании. Общее у них то, что используется централизованная БД доменов. Существуют определенные правила, которых должны придерживаться все регистраторы.

Отметим, что нередко специализированные компании, которые регистрируют домены, могут контролироваться государством, пусть и только косвенно.

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