Отдыхаем в России

Россия могучая и огромная страна, которая славиться своей уникальной природой. Масштабы страны захватывают, что мы не успеваем оценить все ее красоты. Большинство людей привыкло считать основным отдыхом поездку за бугор, куда-нибудь к морю в Египет или Турцию. Но мы забываем, что не менее отличный отдых можно организовать на родине. Сердцем морского отдыха в России является Сочи, здесь вас ждет множества увлекательных мест, экскурсий и приключений. После проведения Олимпиады в Сочи каждый уголок города стал особенным, иногда есть ощущение, будто бы вы попали заграницу.

Забайкальский край это еще одно уникальное место в России, которое обязательно стоит посетить. Здесь для себя найдут отдых люди абсолютно разных пожеланий и образа жизни. Пики Кодара, Удокана оценят альпинисты, а любители сплавов и рыбалки могут поехать на озеро Ничатка, Большое и малое Леприндо. А кому нравится пляжный отдых, могут поехать в уникальное место в мире – Чарксие пески. Забайкалье в своем роде ценность и гордость страны, тут находится множество уникальных, самобытных, диких и поистине завораживающих мест.

Кемеровская область еще одно место, которое может посетить турист. Вас точно покорят горы Кузнецкого Алатау, чистый воздух одурманивает, а по склоном гор вас навсегда пленит тайга. На юге области вы обнаружите одну из самых красивых частей России – Горная Шория. Это один из лучших горнолыжных курортов с развитой инфраструктурой. Но если вы не являетесь любителем гор, то есть другие достопримечательности города, которые обязательны к просмотру. Оказавшись в Кемерово зайдите в Кузнецкую крепость, музей-заповедник «Красная горка», Спасо-Преображенский собор и разрезы Кубасса. Узнать о других достопримечательностях и забронировать жилье вы можете по ссылке https://www.anyrest.ru.

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