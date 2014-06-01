Получаем лайки в соцсетях

Как получить лайки в социальной сети? Давайте рассмотрим проверенные способы. Страницы в социальных сетях и их лайки являются важным элементом маркетингового профиля любой компании, позволяющим эффективно продвигать продукцию бренда...

Одним из наиболее часто выбираемых каналов для привлечения клиентов в Интернете является Вконтакте. Почему? Потому что это приносит много ощутимых преимуществ для компаний, в том числе возможность наладить постоянный диалог с клиентами или достичь конкретной целевой группы. Кроме того, активные поклонники, оставляя лайки под постами, создают имидж бренда в глазах интернет-пользователей и генерируют соответствующий трафик на сайте. А ссылки, содержащиеся в сообщениях, могут ссылаться на страницы продаж, увеличивая при этом трафик на веб-сайт компании.

Простые способы получить лайки

Накрутка

С помощью сервиса SMMLaba здесь вы можете накрутить любое количество лайков под своими постами. Это удобно, быстро и дешево. Компания предлагает очень демократичные расценки на свои услуги, а интуитивно понятный интерфейс не создаст неудобств.

Длина сообщения

Обратите внимание на длину постов и способ их написания. Короткий контент, написанный на забавном языке, привлекает больше внимания, чем длинный пост с помпезными нотами. Важно, чтобы сообщения соответствовали теме и не превышали оптимальную длину в 100 символов.

Размещение контента

Публикация лайков и комментариев также включает ответы на вопросы, содержащиеся в постах. Они способствуют большей активации пользователей путем разговоров и обсуждений. Обратите внимание, что комментатор обычно ожидает обратной связи. Поэтому отвечайте на комментарии, поощряя более длительное взаимодействие.

Сила графики

Говорят, что «одно изображение стоит больше тысячи слов». Поэтому очень важным элементом является графика, добавляемая к сообщениям. Она в первую очередь фокусируется на внимании получателей. Фотография, которую вы хотите использовать, должна быть уникальной, иметь прямое отношение к содержанию поста, а также сделана в хорошем качестве. Интересным решением также будут добавление видео материалов или картинок в сообщения.

Организация конкурсов

Люди любят соревнования, их привлекает возможность выиграть интересные призы. Сообщения с информацией о конкурсе, безусловно, будут неоднократно передаваться пользователями и станут видимыми для их друзей. Дополнительные усилия, приложенные к участию, увеличивают острые ощущения, поэтому стоит требовать от участников выполнения дополнительных заданий, например, добавления креативного комментария или фото автора под постом конкурса.

Часы публикации

Создание плана публикации поможет увеличить ее видимость. Наибольший сетевой трафик наблюдается во первой половине дня между 11 и 13 и с 18 до 20. Это когда пользователи отдыхают во время обеденного перерыва или после работы.

Рекламные кампании

Рекламные кампании гарантируют охват большой группы потенциальных поклонников. Возможность выделить конкретные области, представляющие интерес для пользователей, помогает создать правильную стратегию продвижения. Реклама достигает только людей, которые могут показать реальное желание ознакомиться с предложением данной компании. Таким образом, лайки, полученные таким способом, гораздо более ценны, чем те, что получены другими методами.

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