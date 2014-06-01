Выбираем жалюзи на окна

Жалюзи – один из самых практичных и современных вариантов занавесей. Они не просто интересно смотрятся, но и являются невероятно функциональными: позволяют регулировать уровень освещения по вашему желанию. Как дополнительный бонус – занавески-жалюзи отлично сочетаются с иными способами декора окон. К примеру, их можно дополнить более классическими гардинами, портьерами или тюлями в изысканном интерьере. Уместны жалюзи в офисе, частном доме, квартире, учебном или общественном заведении – одним словом, практически везде.

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Существует два основных типа таких штор: вертикальные и горизонтальные

В первом случае, ламели располагаются перпендикулярно полу, во втором – параллельно. И горизонтальные, и вертикальные жалюзи изготавливают из совершенно разных материалов: пластика, алюминия, дерева, бамбука, различных типов ткани. Наиболее легкими в уходе считаются занавеси из пластика: они устойчивы к влажности, подлежат легкой и быстрой уборке. В свою очередь, деревянные варианты смотрятся очень стильно, но более «прихотливы».

Что учесть, выбирая жалюзи?

А теперь – парочка советов, которые помогут не растеряться среды впечатляющего выбора жалюзи на современном рынке. Обязательно учтите следующие моменты.

Для какого помещения нужны жалюзи? Для комнат с повышенной влажностью, таких как ванна или домашняя сауна, подойдут исключительно пластиковые варианты. Для спальни и гостиной можно выбрать деревянные или тканевые. В кухню заказывайте изделия из тех тканей, которые не собирают пыль и легко поддаются очистке.

Какой способ установки планируется? Жалюзи можно установить как на окно, так и внутрь окна. Если планируете сочетать их с другими занавесями (гардинами, портьерами), то лучше выбрать второй способ. В остальных случаях, неплохо подойдет и первый, более классический и привычный.

Требования к дизайну и цвету

Современные занавески-жалюзи выпускаются в различных оттенках и с любыми принтами. Даже существует возможность заказать изделие с фотопечатью. Поэтому обязательно убедитесь, что выбранный вами вариант гармонирует с общей отделкой комнаты, и хорошо «впишется» в интерьер.

Желаем удачного выбора!

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