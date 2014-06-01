В наше время многим приходится подстраиваться под абстоятельства. Тысячи абитуриентов оказались в трудном положение, не легко и действующим студентам, многие перешли на дистанционную форму обучения. Но только вот что она из себя представляет понятно далеко не всем. Для этого сегодня существует консалтинг в области дистанционного образования, который позволяет быстро и качественно организовать любой учебный процесс в дистанционном режиме.

Услуги по внедрению в обычную учебную программу дистанционных основ, с введением полноценного перехода на обучение с использованием интернет технологий для учебных заведений всех уровней и типов предоставляет учебный центр "Альянс".

"Альянс" гарантирует полное перепрофилирование учебной программы, которая будет вполне доступна как для учеников, так и для педагогов. Кроме этого, учебный центр предоставляет своим клиентам ещё множество полезных услуг. Уже долгое время он проводит обучение или перепрофилирование специалистов разных уровней и специальностей. Например, обучение строителей проводится в очной, очно-заочной и заочной форме обучения с применением компьютерных технологий.

Само обучение проводят лучшие лекторы Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений, среди которых профессора, доценты и кандидаты наук. Период обучение завит от направления деятельности и вида обучающей программы, а по окончанию курса ученикам выдаётся соответствующий документ, который подтверждает профессиональный уровень работника.

Узнать больше об учебном центре "Альянс", ознакомиться с особенностями обучения, с профессорско-преподавательским составом, методиками и успехами обучающихся можно здесь - https://pkalliance.ru/.

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